「私が死んでも猫だけは…」脳梗塞の妻を抱え生活に困窮する男性が動物支援団体に送ったDMの意外な結末

妻が脳梗塞で介護施設、自分は住み込みで仕事

「昨年家内が2回も脳梗塞になり、入院しました。退院してから自宅介護になり生活保護を受けていました」

4年前の10月に動物支援団体「ワタシニデキルコト」の代表・坂上知枝が受けたメールは、神奈川県に住む、妻と2匹の猫とともに暮らす60代後半の男性からのものだった。

2度の脳梗塞で要介護になった妻を生活保護を受けながら自宅で介護をしていたが、生活を立て直そうと働き始めたとたん、妻が3度目の脳梗塞を発症し自宅で倒れてしまったのだという。

子どもの頃から捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していたという坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とした一般社団法人「ワタシニデキルコト」立ち上げた。

数名のボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが難しそうな病気や心身に障害を持った犬猫の引き取りを試みる。

資金は賛同者からの寄付と、「足りない分は団体が運営する通販サイト『ワタデキストア』で手作りのチャリティ商品の販売などで補いたい」と本人は言う（が、実際は持ち出しになることが多い）。

本連載はワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する。

「義理の娘と相談し、妻を介護施設に入れましたが、お金が全然追いつかなくなりました。親戚の紹介で、なんとか他県の住み込みの仕事が決まりましたが、猫たちがいるので出発できません。

家には雌猫が2匹いて、10歳と11歳です。個人で保護活動している方から10年前に仲が良いからと2匹まとめて譲り受けました。

その他に、去勢手術をした1匹の野良猫に餌をあげています」

「妻が大切にしていた猫を不幸にしたくない」

自宅で2匹飼育し、さらに野良猫に去勢手術を施し、餌やりもしているという相談者。生活に困窮する中でも、どうしても猫たちを不幸にはしたくない。文面からはそんな切実さがひしひしと伝わってきた。

「猫は、家内が居た時は一緒に寝たり膝の上に乗ったりしていました。私とは一緒に寝ることはありますが、膝の上までは来ません。

私は家内が家にいなくなってから鬱病にかかり、自殺願望が消えません。私が死ぬ分には良いですが、道連れにしてしまうのは嫌です。家内が大切に育てて来た猫たちだけは、死なせるわけにはいきません。

それで保護してくれる人を探しています」

坂上はすぐに動いた。物資を持ってメンバーと一緒に相談者宅を訪問した。

状況を実際に見て確認すると同時に、追い詰められ自死まで考えている相談者の話を聞かなくてはならないと思ったのだ。

別の保護団体に相談も「成猫は難しい」

「メール同様、几帳面で真面目な方だという印象を受けました。部屋もきちんと片付いていて、猫たちのお世話も丁寧にされていました。

また、私が聞く前に、『野良猫（去勢済み）の餌やりは近所の人が引き継いでくれると約束してくれました！』と、ご自身で動いてもくれたようです。

2匹で仲良く暮らしてきたシニア猫たちなので、ハードルは高いけれど2匹一緒に迎えてくれる里親さんを見つけたいと思っていること、預かりさんを急いで探すので少し待ってほしいと伝えました」

相談者はその後、神奈川県の保護団体にも相談をしたようだが、成猫は難しいと断られてしまったそうだ。

住み込みの仕事が決まっていると言っていたし、とにかく急いでいるのだろうと、坂上はなるべく早く猫たちを引き取れるよう、日程やその後の対応を調整していると、相談者から、再びメールが届いた。

「2匹飼っても良いという人が現れました。今日面会しに来てくれます」

「私がいつでも猫達に会えるようにと……」

なんと、相談者の近所の方が猫を引き取っても良いと申し出てくれたという。それから程なくして、坂上は相談者から嬉しい連絡をもらった。

「こんにちは。近所の方が猫たちを引き取ってくれることになりました。色々とありがとうございました。

その方は、私がいつでも猫たちに会えるようにと言って下さって。お世話をしていただくことになりました」

坂上とメンバーは諸手を挙げて喜んだ。

「相談者さんはとても安心した様子でした。奥さんが大切にしていた猫をご近所の家で飼ってもらえたら、奥さんが戻ってきた時にも再会できますしね」(坂上)

今回の相談者は自身でなんとかしようと懸命に手を尽くしていた。

悩みに悩んだ末に解決策が見つからず、藁にもすがる思いでワタデキに相談したが、「なんとかして欲しい」と全てを任せようという気持ちでは決してなかった。切迫した状況の中で、猫たちと妻への愛情をもって必死に突破口を探していたのだろう。きっとそれは坂上やメンバーだけでなく、引き取りを申し出てくれた近所の方も同じように伝わっていたはずだ。

今回はそうした相談者の人柄が巡り巡って、なによりも素敵な結果を生んだのではないだろうか。

