¡ÖÊó¤»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤è¤¤¡¡°¤Àî¾°Ç·¼«ÀñÊ¸½¸¡×¡¡¤¤¤º¤ì¾Ã¤¨¤ë Èà¤¬°Õ¼±¤·¤¿´¶³Ð¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é¡¡
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡½¡½È¿¸ìË¡¤ò¸«»ö¤ËÍÑ¤¤¤Æ¡¢°¤Àî¾°Ç·¤Ï¥â¥Î½ñ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ëñ¥ÁÖ¡Ê¤µ¤Ã¤½¤¦¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£¤òµî¤ë33Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¤ª¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¸À¤¦¡£»ä¤â¶î¤±½Ð¤·¤ÎË¿¿·Ê¹ÆÉ½ñ°Ñ°÷¤Ç¡¢¿ôºýÌÜ¤Î½ñÉ¾¤À¡£¤Ç¤â¤¢¤Î°¤Àî¤È¤ÎºÆ²ñ¤À¤â¤Î¤Ê¡£
¡¡1951Ç¯¤ÎÆ±¤¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î°¤Àî¤È¤Ï¡¢²¿¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³½Î¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£°¤Àî¤ÎÌ¾¤Ï¾ï¤ËÍ¥½¨¼Ô¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï°¤Àî¹°Ç·¤Î»ÒÂ©¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£¤«¤éÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÌµÃã¡Ê¤à¤Á¤ã¡Ë¤Ö¤ê¤ò¶¯¤¤¤¿¤ï¤¬Éã¡£¤Ç¤âÅÔ²ñ¤Ã»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤Î°¤Àî¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶á´ó¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈà¤È¤ÎËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢Èà¤¬½çÄ´¤ËÂç³Ø¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³Ø¤ÇÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢»à¤È¤ÎÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥í¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤É¤¦¤À¡¢º£¤ä°¤Àî¤¬À¸Á°¼«¤éÁª¤ó¤ÀºÇ¸å¤ÎÊ¸½¸¤Î¶Éô¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤«¤é¤ÎÊ¸¾Ï¤¬Â¿¤¯½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Åù¿ÈÂç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¡¢°ì¸ì°ì¸ì¤³¤È¤Ð¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë°¤Àî¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¾¯¤·¤â¸Å¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Àñ½¸¤Ï3Éô¹½À®¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤ËÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌµÏÀ¡¢°¤Àî¤ÏÁ¥¹¥¤¡¢³¤·³¹¥¤¡¢¾è¤êÊª¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¶¯Ä´¤»¤º¤È¤â¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ø¡¢¤¤¤ä¤É¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢ÅÀÉÁ¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¹Ôµ¤Î¼ñ¤¬¤¢¤ë¡£²È¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢·Ä±þÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï²¾¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î´¶³Ð¤¬¡¢»à¤ò¾ï¤Ë´Ö¶á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿Çï»Ò¤Ë¡¢²æÃÎ¤é¤º°¤Àî¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢ÆÃ¤Ë¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¸ý¤ÎÃ¼¤Ë¤Î¤Ü¤é¤»¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂçÀ»Æ²¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¶á¤Å¤¯¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼õÀö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤â¾ï¤Ë¤É¤³¤«¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë»à¤ÈÀ¸¤Ø¤Î´¶³Ð¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«·ûË¡¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë°¤Àî¤Ï¤ä¤ä·ø¤¤Ä´»Ò¤À¤¬¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÏÈàËÜÍè¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£¤³¤Î½½¿ôÇ¯´Ö¤Ï»þ¤Ë¸¦µæ¤ä¸ì¤é¤¤¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀèÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³ºêÀµÏÂ¤Î°¤Àî¤ÎÄÉÅéÊ¸¤ò²þ¤á¤ÆÆÉ¤ß¡¢°¤Àî¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÍº¡¹¤·¤¤ÅÛ¡Ê¤ä¤Ä¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ°ä¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤·¤âÀ¸¤¤ë¤Î¤ò¡Ø»ß¡Ê¤ä¡Ë¤á¤ë¡Ù»þ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿»þ¡¢¡Ø¤â¤¦¤è¤«¡Ù¤ÈÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È·ë¤Ö¡£¤¤¤ä»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÆ¼å¤À¤«¤é¡Ö¤Þ¤¢¤è¤«¡×¤È¸À¤¦¤«¤Ê¡£°¤Àî¤«¤é¤Î¹¹¤Ê¤ë²óÅú¤Ï¤â¤Ï¤äÌµ¤¤¡£
¤¢¤¬¤ï¡¦¤Ê¤ª¤æ¤¡¡1951Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯»àµî¡£¥½¥Ë¡¼¤äÊÆ¹ñ¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¶Ð¤á¡¢·Ä±þÂç¶µ¼ø¡ÊÊÆ¹ñ·ûË¡»Ë¡Ë¡¢ÃóÊÆ¸ø»È¤òÎòÇ¤¡£¡Ø·ûË¡¤ÇÆÉ¤à¥¢¥á¥ê¥«»Ë¡Ù¡ÊÆÉÇä¡¦µÈÌîºîÂ¤¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥í¥¤¥ä¡¼¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Ê¤É¡£