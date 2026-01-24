¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦ÊÉ¤Ë½÷À°äÂÎ¡Û¡ÖÂáÊáÆü¤ËÁë¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¹üÀÞ¡×¡Ö½÷ÊÊ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡ÄÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¸ì¤ë¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÂÀ×¡×
2026Ç¯1·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤«¤éÆü¹âÄ®¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó(28ºÐ)¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô(49ºÐ)¤¬»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃë¤Î´é¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡ÖÌë¤Î´é¡×¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¾¾ÁÒ¤È¤Ï10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö¾¾ÁÒ¤ÏÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ð¡¼¤ò³«¶È¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤Î¥Ð¡¼¤Ïº£Ç¯5·î¤Ç8¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÅ¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÌ¤Î¿Í¤¬°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ÇÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¾ÁÒ¤¬¤ªÅ¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¾ÁÒ¤¬¡Ø°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà¤Î±Ä¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ã¤Æ¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÄêµÙÆü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤ÇÅ¬Åö¤Ë³«¤±¤Æ¡¢Å¬Åö¤ËÊÄ¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉÔÄêµÙ¾õÂÖ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î2¡¢3Ç¯¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢³«Å¹¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤¤¤È2»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÊÄ¤á¤Æ¡¢¾¾ÁÒ¤¬Â¾¤ÎÅ¹¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ï¢Íí¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¡Ë
¤½¤ó¤Ê¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½÷¹¥¤¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤â¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤ëÅ¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤°¤¤¤°¤¤¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÂ¾¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÁÒ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ø½÷¹¥¤¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¤â·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤À¤«¤é¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Æü¹âÄ®¤Ï¶¹¤¤Ä®¡£Èà¤Ï±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â´ûº§ÃËÀ¤È½÷À¤¬2¿Í¤¤ê¤Ç¤¤¤ì¤ÐÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎºÊ¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤«
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï10ºÐ¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç¯²¼¤ÎºÊ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÏÎÙÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬Æü¹âÄ®¤Ë¤¤¿¤È¤¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤Î±¿Á÷¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¡¢°û¿©Å¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¾¾ÁÒ¤È·ëº§¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÏÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡ØÎ¥º§¶¨µÄÃæ¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢¶á½ê¤Ë¤Ï»ÒÈÑÇº¤ÊÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÈÑÇº¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²È¤ÎÁ°¤Ç¤è¤¯2¿Í¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
»ÒÈÑÇº¤ÇºÊ»Ò»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö°ÛÀ´Ø·¸¡×¤¬±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æü¹âÄ®Æâ¤ÎÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤¬¹©Æ£¤µ¤ó¤ÈÍèÅ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Î½÷À½¾¶È°÷¤Ï¡¢¤³¤¦À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¡£
¡Ö1²ó¤À¤±¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬¥¦¥Á¤ÎÅ¹¤Ë¤â¡Ê¹©Æ£¤µ¤ó¤ò¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Æü¹âÄ®¤Ï¶¹¤¤Ä®¤Ç¤·¤ç¡© 2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤¿¤è¡£2¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤â¤è¤¯ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
»ä¤Ï¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¬¥¦¥ï¥µ¤Î¿Í¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¡Á1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î°ì²ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢Æü¹âÄ®¤Ç¹©Æ£¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Çµ¢¤ë¤¿¤á¤«¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï1²ó¤À¤±²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¤Ë¡¢¾¾ÁÒ¤ÈÈà½÷¤¬Íè¤Æ3¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÈà½÷¡Ù¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤Î»Ò¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ°§»¢¤äÉáÄÌ¤Î»¨ÃÌÄøÅÙ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Á¤ãÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¼Ö¤ò²¿Âæ¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ó¤Ê¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯¤Î¶î½ü¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æü¹âÄ®¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿±º²ÏÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ë´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï±º²Ï¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±º²Ï»ÙÉô¤Î²ñ°÷¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¼íÎÄÌÈµö¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¸³Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Í½È÷¹Ö½¬¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÎÄÌÈµö¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤â¡¢¼¯·â¤Á¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Î¼íÎÄ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¼íÎÄ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¼íÎÄ¼ÔÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤Ì¾»ú¤¬¹©Æ£¤«¤éÊÌ¤ÎÌ¾»ú¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾»ú¤¬ºÆ¤Ó¹©Æ£¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬Ê¿¼èÄ®¤ÎÉÂ±¡¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½»½ê¤ÏÊ¿¼è¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¡ÊÆü¹âÄ®¡ËÉÙÀî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÏÌçÊÌ»ÙÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤½¤Á¤é¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎËÜÀÒÃÏ¤ÏÊ¿¼èÄ®¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤âÊ¿¼èÄ®¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»×¤¤¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÊ¿¼è¤Ë½»¤Þ¤º¤Ë¡ÊÆü¹âÄ®¡ËÉÙÀî¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤¿¤Î¤«¤Ïº£¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Ææ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î1·î10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼¯¤Î°ìÀÆ¶î½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿19»þ°Ê¹ß¤ËÎÄÍ§²ñ¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇ®¿´¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤êËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¡ÊÎÄÍ§²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤Ë±£¤·¤¿¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢ÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¹â¤Ç¤Î±©¿¶¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¡¢¼Ö¤ò²¿Âæ¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤ÏÃëÌë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í±©¿¶¤ê¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤«¡¢µ¤Á°¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¡¹¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤ò±¿¤Ö¤Î¤Ç¡¢µëÎÁ¤¬¤¤¤¤¤ÈÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊ¬¤â¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÙ°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È2¡Á3·ï¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î°û¤ßÂå¤È¤«¤â½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥Ð¡¼¤è¤ê¾¯¤·³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤Ç¤âÆ±¹Ô¼Ô¤ÎÊ¬¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¤ßÊâ¤¯¤Î¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÂç·¿¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¼Ö¤â²¿Âæ¤â½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãë´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¾¦Çä¤À¤±¤Ç¤Ï¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÎ¿ÍÃËÀ¡Ë
¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¡ÖÆ¨Áö·à¡×
¤Þ¤¿¡¢¤·¤é¤Õ¤ÎÆüÃæ¤È¤ª¼ò¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ìë¤Ç¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾ÁÒ¤Ï¤ª¼ò¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤ÈÆüÃæ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡£À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£Ë½ÎÏÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£°û¤ß¤Î¾ì¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤½¤ó¤Ê¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤â¿ë¤ËX¥Ç¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÂáÊáÄ¾Á°¤Ë¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö1·î4Æü¡¢5Æü¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤¬Èï³²¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Ç¤Ï¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢ËÍ¤â¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜ¤Ä¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡Ù¤È¤À¤±¸À¤¦¤È¡¢Áö¤Ã¤ÆÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢1·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¾¾ÁÒ¤Ï¤Ä¤¤¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ¥Ð¡¼¤Î2³¬Áë¤«¤éÆ¨Áö¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÇÔ¤·µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÍÁ³¡¢·Ù»¡´±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¤Ï2³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤2³¬Áë¤«¤éÆ¨Áö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ê¤ê¤Î²È¤Î²°º¬¤ËÈô¤Ó°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¸®²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤ÎÊª´³¤·´È¤ËÄ¾·â¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¹üÀÞ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ÆµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¹âÄ®¤Ë¤Ï³°²Ê¤ÎÉÂ±¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢50km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±Ä¶ÈÃæ¤Î¥Ð¡¼¤ÎÊÉ¤«¤é¡¢20Âå½÷À¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÎÄ´ñÅª¤Ê»ö·ï¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÃÏ°è¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
