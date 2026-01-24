¾®ÀôÈ¬±À¤ÏŽ¢·Ý¼Ô¤ÎÈù¾Ð¤ßŽ£¤Î°ÕÌ£¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÄËÜ¤ËŽ¢ÅÛÎìŽ£¤Èµ¤·¤¿Ž¤¿ÈÇä¤ê¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ø¤ÎÎäÀÅ¤Ê´ãº¹¤·
¢£È¬±À¤¬Êú¤Â³¤±¤¿¡ÖÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¡×¤Ø¤Î¶½Ì£
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤âÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÁûÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿º£½µ¡£1·î22Æü¤ÎÂè79²ó¤Ç¤Ï¡¢Í·³Ô¤ÇÆ¯¤¯¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤¬¤¯¤ëÁûÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ÎÍ·³Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿µ½Ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸³¶¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤Â³¤±¤¿È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¿È¤òÇä¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢È¬±À¤¬µ¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£»þÂå¤Î¥¿¥ó¥Ê¥ê¡¼¡ÊÈé¤Ê¤á¤·¹©¾ì¡Ë¤Ç¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿µ»ö¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
1874Ç¯11·î11ÆüÉÕ¤Î¡Ø¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡Ù»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¡ÖIt is Out!¡Ê¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡Ë¡×¤Ç¡¢È¬±À¤Ï¼èºà¤·¤ÆÆÀ¤¿»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¡Ä¡ÄÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¼ê¸ý¤ÇÈï³²¼Ô¤ò»¦³²¤·¡¢°äÂÎ¤òÏ§¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¤«¤ò¹ïÌÃ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊLafcadio Hearn, "It is Out!" Cincinnati Enquirer, November 11, 1874. Cincinnati & Hamilton County Public Library, Digital Collections.¡Ë¡£
·Ù»¡¾ðÊó¤«¤éÆÀ¤¿ÈÈ¿Í¤Î¼«Çò¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿µ»ö¤Ï¡¢ÉÝ¤í¤·¤¯¹îÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Ï¤½¤ó¤ÊÎÄ´ñ¼ñÌ£¤Î¶½Ì£ËÜ°Õ¤À¤±¤Çµ»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¡¢È¬±À¤Ï»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ç¤¢¤ë¼çÈÈ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¨¥°¥Ê¡¼¤ÎÌ¼¡¦¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¨¥°¥Ê¡¼¤ÎÈá·à¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¤¤¿¡£
¢£¡È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ö·ïÊóÆ»¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÏÈà½÷¤ò¼«Ê¬¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¼ò¾ì¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£È¬±À¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤ÏÈà½÷¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆµÒ¤ò¼ò¾ì¤Ë¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÃËÀ¤¬Èà½÷¤Î¿²¼¼¤ÎÁë¤«¤éÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤ÏÌ¼¤ò¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÍ¶ÏÇ¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Î¤À¡£
¤ä¤¬¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÇ¥¿±¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï²¼½É¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥·¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Éã¿Æ¥¨¥°¥Ê¡¼¤Ï·ãÅÜ¡£Éã¿Æ¤ÏÌ¼¤ò·ã¤·¤¯²¥ÂÇ¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÈÂÎ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½³¤ê¤Ä¤±¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»àË´¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¿Æ¥¨¥°¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ò±ø¤·¤¿ÃË¡×¤È¤·¤Æ¥·¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¡£¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ê¥ó¥°¤ò»¦³²¤·¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤ò¹©¾ì¤ÎÏ§¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡Ä¡ÄÉã¿Æ¤ÎË½¹Ô¤¬Ì¼¤Î»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ÛÍÍ¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢¹îÌÀ¤Ë»ö·ï¤Î¾ðÊó¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ÇÈ¬±À¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÃ±¤Ê¤ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ö·ïÊóÆ»¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ»ö¤ÎÃæ¤ÇÈ¬±À¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¿Æ¼«¿È¤¬Èà½÷¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÍ¶ÏÇ¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ã¤µ¤È·ÚÎ¨¤µ¤È°¦¾ð¿¼¤¤À¼Á¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤¬ÂÄÍî¤·¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÊIt is not to be wondered at that the poor girl, thus exposed by her own father to every possible temptation, should in her youth and giddiness and affectionate disposition fall¡Ë
Éã¿Æ¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤È¤·¤Æ¤Îºá¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ì¼¤òºñ¼è¤·¤¿Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Êthe father is not less to blame than the real criminals¡Ë
¡Ê¢¨ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬°ÕÌõ¤·¤¿¤â¤Î¡Ë
¢£Í·³Ô¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤
¿·Ê¹µ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÈ¬±À¤ÎÅÜ¤ê¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
»¦¿ÍÈÈ¥¨¥°¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¼¤ò¼ò¾ì¤ÎµÒ´ó¤»¤Ë»È¤¤¡¢ÀÅª¤Ëºñ¼è¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¥¿±¤µ¤»¤¿Áê¼ê¤ò¡ÖÌ¼¤ò±ø¤·¤¿ÃË¡×¤È¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¶Á±¤È¿È¾¡¼ê¤µ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ìë¤´¤ÈÃË¤¿¤Á¤¬Áë¤«¤éÇ¦¤Ó¹þ¤à¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ã¯¤â»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
È¬±À¤¬Ìä¤¦¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤¬»¦¿ÍÈÈ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤¬ËÜÅö¤Î²Ã³²¼Ô¤Ç¡¢Ã¯¤¬ËÜÅö¤ÎÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¤Çµ¯¤³¤ëÈá·à¤ò¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤È¬±À¤¬¡¢¾¾¹¾»þÂå¤ËÍ·³Ô¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¾¾¹¾¤ÇÄ¹¤é¤¯Í·³Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿°ËÀªµÜÄ®¤Ï¸½ºß¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö´¿³Ú³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï1927Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿µ¸Ï°¡¦ÊÆ»ÒÏ°¤¬¸½Â¸¤·º£¤â°û¿©Å¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾¾¹¾¤Î´¿³Ú³¹¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÈÍ·³Ô¡É¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤¬¾¾¹¾¤Ë¤¤¤¿»þÂå¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¸å¤ÎµÏ¿¤À¡£ÀÖÀþ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÏÏÂÂ¿¸«¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1905Ç¯¤ÎÂç²Ð¤Î¸å¤Ë°ËÀªµÜÄ®¤Î¤Û¤¦¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´¿³Ú³¹¤È¤·¤Æ¤Ï¾ì½ê¤âµ¬ÌÏ¤â¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÂÚºß¤·¤¿1890Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÍ·³Ô¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
È¬±À¤¬¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨Æñ¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡¢È¬±À¤¬ºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙÅÄÎ¹´Û¤«¤é¤Ï¡¢Âç¶¶Àî¤òÅÏ¤Ã¤ÆÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤ËÍ·³Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¬±À¼«¿È¡¢¾¾¹¾¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ÖÉ×¤«¤éÍ·³Ô¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬°ì¿Í¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Î¼ÖÉ×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍ·³Ô¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤Ê²ò¼á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸í²ò¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¾¹¾¤ÎÍ·³Ô¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢¤½¤³¤ØÄÌ¤¦µÒ¤ÎÆü¾ïÀ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢È¬±À¤ÏÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾¾¹¾¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¿È¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾¹¾¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·³Ô¤òË¬¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿¦¶ÈÅª¤ÊÎ©¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾È½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤¬Í·³Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊË¬Ìä¤òÈò¤±¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¢£¡È·Ý¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¶ø¡É¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿
°ìÊý¤Ç¡¢·Ýµ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ã²ñ¤Ê¤É¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¤ªºÂÉß¤Ë¾å¤¬¤ë·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£È¬±À¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤«¤éÇ®¿´¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¡¢È¬±À¤ÏÆüËÜ¤Ç½ñ¤¤¤¿ºÇ½é¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉñµ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹îÌÀ¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉñµ¸¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµþÅÔ¤ÎÉñµ¸¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢È¬±À¤¬µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ý¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÈ¬±À¤Ï¡¢·Ý¼Ô¤ÈµÒ¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¤ªºÂÉßÍ·¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªºÂÉß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á·Ý¼Ô¤ÈµÒ¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¹îÌÀ¤ËÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸«Ê¹¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥²¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤Ê¥ë¡¼¥ë¡¢·Ý¼Ô¤¿¤Á¤Î»ÅÁð¡¢µÒ¤È¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Û¤É¾ÜºÙ¤Ëµ½Ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢È¬±À¼«¿È¤¬¤ªºÂÉß¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿±ãÀÊ¤Ç¡¢È¬±À¤Ï·Ý¼Ô¤¿¤Á¤Î·Ý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î¶¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤¦¤·¤¿Í·¤Ó¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤âÈ¬±À¤Ï¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£²¤ÊÆ¿Í¤ÎÌµÍý²ò¤òÈãÈ½¡¢·Ý¼Ô¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿
¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë²¤ÊÆ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·Ý¼Ô¤ò¾«ÉØ¤Èº®Æ±¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅìÍÎ¤Î½÷À¡×¤È¤·¤Æ¹¥´ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªºÂÉß¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ËÌµÎé¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·È¬±À¤Ï¡¢·Ý¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÖÈù¾Ð¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¡×¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¿¼¤¤·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡Ä¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¯°²¼Îô¡×¤È·ÚÊÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
È¬±À¤ÏÆ±Ë¦¤Ç¤¢¤ë²¤ÊÆ¿Í¤ÎÌµÍý²ò¤òÈãÈ½¤·¡¢·Ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉ÷Â¯¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ªºÂÉß¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¡¢È¬±À¤Ï·Ý¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÀ¼¡×¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¤ªºÂÉß¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤é¤ÎÈá·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢È¬±À¤¬ÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¼¡¤ÎÊ¸¾Ï¤À¡£
¢£¡Ö¼ã¤¯¤Æ»à¤Ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤±¤Ð¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»Ä¹ó¤µ
¤½¤·¤Æ¡¢·Ýµ¸¤Î½¤¶È¤ä¿ÈÀÁ¤±¤ÎÏÃ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¯È¬±À¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ®¤òÅÓÃæ¤Ç¤È¤á¤Æ¤³¤¦µ¤¹¤Î¤À¡£
È¬±À¤Ï¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤ËÈá·à¤Î¿¼¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼ã¤¯¤Æ»à¤Ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤±¤Ð¡×¤³¤Î°ìÊ¸¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¼ã¤¯¤·¤Æ»à¤Ì¤³¤È¤¬¡¢¤à¤·¤í¡Ö¹¬±¿¡×¤À¤È°Å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£·Ýµ¸¤È¤·¤Æ·ÀÌó´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê·ëº§¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£Â¿¤¯¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢ÍÆ¿§¤¬¿ê¤¨¡¢µÒ¤¬¸º¤ê¡¢¼Ú¶â¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍ·½÷¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢Ã¯¤Ë¤â´Ç¼è¤é¤ì¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
È¬±À¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ»à¤Ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤±¤Ð¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤ÀÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë»à¤Ì¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öµß¤¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò²ñ¡£¤½¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò¡¢È¬±À¤Ï°ìÊ¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤±ä¤Ó¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ä±¿Ì¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²á¹ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡×¤ò½ñ¤»Ä¤¹
¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤ÇÈ¬±À¤¬µ¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¨¥°¥Ê¡¼¤ÎÈá·à¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Ýµ¸¤ÎÈá·à¤Ï¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì½ê¤â»þÂå¤â°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢È¬±À¤Î»ëÅÀ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Ò²ñ¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÈá·à¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ï¡Ö¹ðÈ¯¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤¿¤ÀÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¹îÌÀ¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò½ñ¤»Ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸ì¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢È¬±À¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ò·ù°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡ÖÉü½²¤¹¤ë¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê¡ÊºÛ¤¯¤Î¤Ï²æ¡á¿À¤À¤±¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Àº¿À¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
È¬±À¤ÏºÛ¤«¤Ê¤¤¡£ÃÇºá¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀµÏ¿¤¹¤ë¡£Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎò»Ë¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¼«¤é¤Ï¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤»Ä¤¹¡£¤½¤ì¤¬È¬±À¤Î°ì´Ó¤·¤¿»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢È¬±À¤ÏµÏ¿¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¡ÈÈ¬±À¤Î»ÑÀª¡É¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤«
Éð²È¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ë×Íî¤·¤¿²È¤Î½Å²Ù¤òÇØÉé¤¤¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¾ª¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Î¹¥´ñ¤ÈÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¡£È¬±À¤Ï¤½¤Î¥»¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¼þ±ï¤ÇÀ¼¤Ê¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¡×¤ÎÊª¸ì¤òµÏ¿¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¬±À¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¡¢¶¦ÄÌ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë