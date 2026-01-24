ゼロからわかる「カサンドラ症候群」…パートナーとわかりあえない「根深すぎる実態」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

カサンドラ症候群とは

みなさんは、「カサンドラ症候群」という言葉を聞いたことがありますか？

夫婦やカップルの関係で生じることが多く、一方の側がパートナーと心が通じ合っていないと感じたり、情緒的なコミュニケーションがうまくできていないと感じたりするために、気分の落ち込みや頭痛など心身の不調が起きてしまうことを指しています。

けれども、この話だけだと次のように考える人も多いでしょう。

「身近な人との小さな感情的なすれ違いがストレスになって、辛くなったり体調を崩したりすることは日常生活にありがちで、わざわざ『症候群』というほどではないのでは？」

「いわゆる『性格の不一致』なのだから、別居なり何なりして距離を置いたり、カップルを解消したりすればいいのでは？」

しかし、わざわざ「カサンドラ症候群」という場合には、もう少し、独特なところがあります。それは、ある種の特性をもった男性とパートナー関係になっている女性に多い状態という点です。しかも、その特性をもった男性は、多少変わったところのある人と思われていても、社会的には大きな問題なく過ごしているため、その女性がパートナーに対する不満や悩みを周囲に訴えても、周囲に理解してもらえないといいます。

この点が、「カサンドラ」という名前が付けられた理由です。

カサンドラとはギリシャ神話に出てくる女性で、トロイア国の王女でした。彼女は、太陽神アポロンに好かれて、恩恵として予言の能力を与えられます。すると、その予言の能力を使って、遠くない未来にアポロンの愛は冷めて、自分が捨てられることを予知してしまいます。こうしてアポロンの求愛を拒絶したカサンドラに対して、アポロンは、カサンドラの予言を誰も信じなくなるという呪いをかけるのです。ギリシャ神話にありがちな身勝手で迷惑な神様です。のちに、カサンドラは、トロイア国滅亡を予知しましたが、その予言は誰にも聞き入れられず、彼女自身も最後には悲劇的な死を迎えてしまいます。

このカサンドラの神話になぞらえて、「生きづらさを周りにわかってもらえない」という感覚が、孤独感と悩みをさらに深くすることに注目して「カサンドラ症候群」という病名が作られました。ただし、これは1980年代にイギリスの心理学者マクシーン・アストンによって作られた用語で、アメリカの精神医学マニュアルや国際疾病分類に載っているような精神医学的に正式な疾患名ではありません。

自閉スペクトラム症（ASD）との関連

まだ、この説明だけでも、症候群と呼ぶほどではなく、「女性の側の言動や家庭内での対応にも問題があるのでは？」と思う人も多いかもしれません。

しかし、「カサンドラ症候群」を抱える女性のパートナーには、独特な共通性があるとされています。もちろん、そのパートナー男性は、ドメスティック・バイオレンスのように暴力的だったり、パワハラのように高圧的だったりするわけではありません。また、一般的な知能面でも問題はなく、定職についていることも多いようです。

独特なところとは、社交のような社会的なコミュニケーションが苦手だったり、心を通わせ合う共感性に欠けていたりするという特徴のことです。すなわち発達障害の一種である「自閉スペクトラム症（ASD）」だったり、その傾向があると考えられています。

そして、アストンは、自分の臨床経験から、こうしたASDの人をパートナーとする人びとのなかには、そのパートナー関係に伴う独特の共通の心労があって、心身の不調--カサンドラ症候群--を来すことがあると考えました。ですので、正確にいうとパートナー関係の問題であって、どちらかのパートナーに一方的に責任があるわけではないのです。

さて、ASDは、精神医学的な疾患（障害）の名前で、発達障害の1つとして、なんとなくご存じの方も多いでしょう。ただ、スペクトラムというとおり、「ちょっと変わっている」から、コミュニケーションが困難で社会生活に支援が必要な状態まで含まれる広い概念です。

両親の育て方など環境的な要因とは関係なく、生まれつきの特性の一種と考えられています。興味や感情を他人と共有することが少なく、親密な人間関係を自分から始めることもあまりなく、強いこだわりがあったり、音や光に過敏であったりすることもあるとされています。「発達障害者支援法（2005）」など法律や制度が整備されるとともに、主流派の人びととは異なる特性のために、さまざまな「生きづらさ」を抱えているASDの人びとの存在がよく知られるようになってきました。

その一方で、ASDと診断されたり、ASDに近い傾向があるとされたりする人びとのなかには、一般的な知能や言語能力には問題がなく、その特性を生かして社会的に成功する人びとも多く存在するといわれています。「高機能ASD」と呼ばれるグループです。対人的なコミュニケーションは苦手ですが、コンピュータや機器の操作に長けていることが多いともいわれます。

有名なところでは、相対性理論で知られるアルバート・アインシュタインやアップル社の創業者の1人だった故スティーブ・ジョブズがそうだといわれていますね。「スペクトラム」と表現されるとおり、とても多様なのです。

さて、「カサンドラ症候群」に話を戻しましょう。

パートナーがASDの場合には、パートナー関係に重要な情緒的共感が乏しいために、女性は不満や孤独感を募らせて、ストレスを溜め、心身の不調を訴えるようになるというシナリオです。ここまでであれば、その問題を話し合ったり、誰かに相談したり、性格の不一致として関係を解消したりするのがふつうでしょう。けれども、もし男性が「高機能ASD」のほうに近くて、しかも自分に合った仕事では成功し、何も不自然な点なく社会生活を営んでいる場合には、他人に相談してもうまくいかない場合があるというのです。

そうしたときには、第三者には、落ち着いた有能な男性と「情緒的に取り乱した」女性の組み合わせのように見えてしまうからです。つまり、女性が一方的に不安定なように思われてしまうというのです。パートナー関係のカウンセリングを専門にしていたアストンが、問題を感じたのはこの点でした。「カサンドラ」のように自分の言葉を信用してもらえない孤独感と、パートナー間での共感の乏しさが悪循環となって、ASDの人をパートナーとした女性の心を深く傷つけるというのです。

