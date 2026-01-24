Ž¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ÍŽ£¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ú²ÌÅª¡ÄÃæ³ØÆþ»î¤Ë»Ò¤É¤â¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¿Æ¤¬Ž¢Ä¾Á°¤Ë¤«¤±¤¿¤¤°ì¸ÀŽ£
Ãæ³ØÆþ»î¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£Æü¤¬²á¤®¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¿Æ¤Î¾Ç¤ê¤ÏÊç¤ë°ìÊý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤ä¾õÂÖ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯Æó¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÂÎ´¶¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È3¡Á4¥«·îÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Û¤ÉÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æþ»î¤È¤¤¤¦¡ÈËÜÈÖ¡É¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¸¤á¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À3½µ´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£°ì¸«¡¢¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤Ï¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÉÔ°Â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î»Ò¤¬¡ÖËÜÈÖ¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×º£¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ò¤â¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î»³¾ì¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤Î¾Ç¤ê¤¬¾·¤¯¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×
¤³¤Î»þ´ü¤Î¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â°Ê¾å¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë³Ø¹»¤ÎºÇ½ªÄ´À°¡¢´ê½ñ¤ÎÄó½Ð¡¢Ê»´ê¹»¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Æþ»îÅöÆü¤Î¼«Ê¬¤È»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¸¡Æ¤¡Ä¡Ä¡£¥¿¥¹¥¯¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ä¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡Öº£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç³Ø¹»¤È½Î¤ò±ýÉü¤¹¤ë²á¹ó¤ÊÆü¡¹¤ò¿ôÇ¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿µ¤ß¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢È¿¹³´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´¤ËÅÚÂ¤ÇÆ§¤ßÆþ¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¿¹³´ü¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂæÉ÷¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¸«¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¡×
¿Æ¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢²¿¤òÃí»ë¤·¡¢¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¿²´é¡×¤È¡Ö¿©Íß¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏSOS¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤äÂÎÄ´¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÕ¤Ë¿²¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ï«¤¤¤Ç¤¹¡£Á÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£²¿¤«¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡¡´ÝÉÕ¤±¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼õ¸³¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇÂè°ì»ÖË¾¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤È¤Æ¤âÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£¸øÎ©¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ëÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼õ¸³¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ë¤Ïº£¡¢¤³¤Î12ºÐ¤Ç¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤»äÎ©Æñ´Ø¹»¤äÃæ¹â°ì´Ó¹»¤¬°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¸¢Íø¤¬¤³¤Î2·î¤Î1¡Á2Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿Æ¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¤³¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Èà¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÇ®Ãæ¤·¤¹¤®¤º¡¢¾¯¤·Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¼¤Ò¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õµ¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼õ¸³Ä¾Á°¤Ë¡Ö¤°¤°¤Ã¤È¿¤Ó¤ë»Ò¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Æþ»îÄ¾Á°¤ËµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¤È¥³¥¹¥Ñ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÊÙ¶¯¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡ÖËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶µ°é¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°´ü¤À¤±¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤È10ÅÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤é¡¢¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÄÙ¤»¤Ð¤½¤Î10ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡£¿¤Ð¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿»Ò¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤°¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î3ÇÜ¡¢5ÇÜ¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î½¸ÃæÎÏ¡×¤ò¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÉü½¬¤ä¡¢³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤ëÌäÂê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÃí¤®¹þ¤à¡£¤³¤ì¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Æþ»îÁ°Æü¡ÁÅöÆü¡¢¿Æ¤¬¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È
¼õ¸³´ü¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¿Æ¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤¬¤ó¤Ð¤é¤º¡¢»þÃ»¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æþ»îÁ°Æü¤Î¿©»ö¤Ï¡Ö¥«¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆé¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ÂÎ¤â²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æþ»îÅöÆü¡£¿Æ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡Ö¥É¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÆþ»î²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯¤À¤±¤Ç¾¡¤Á¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2·î1Æü¤ä2Æü¡¢Ä«°ì¤ÇÆþ»î²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤¬»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¿Æ¼«¿È¤â¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç»²¹Í½ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆñÌä¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¶µºà¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¸«ÊÖ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¢£¼õ¸³¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤ò°é¤à°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È
Ãæ³ØÆþ»îËÜÈÖ¤Î5Æü´Ö¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²á¹ó¤Ê»þ´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ä«5»þ¤Ëµ¯¤¡¢¸áÁ°¡¦¸á¸å¤Î»î¸³¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£ÉÔ¹ç³Ê¤Î¡Ö¡ß¡×¤ò¸«¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÍâÆü¤ÎºîÀï¤òÎý¤ê¡¢¤Þ¤¿ÁáÄ«¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢12Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÇ»Ì©¤Ê·Ð¸³¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î²á¹ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¤Ç¤â·è¤·¤Æ°é¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¡×¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Å¥½¤¯Áö¤êÈ´¤±¤ë·Ð¸³¤Ç¤¹¡£½Î¤ÎÃç´Ö¤È¤Îå«¤ä²ÈÂ²¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ì°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æþ»îÄ¾Á°¤Î¤´²ÈÄí¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£·ÈÂÓ¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤º¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î°á¿©½»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾¯¤·¤À¤±¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¥¤¤ÊÆþÍáºÞ¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¤è¤¤ÉÛÃÄ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆþ»î´ü´ÖÃæ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°ÛÊÑ¤äÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½Î¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹çÈÝ¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë»î¸³¾ì¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Á´°÷¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÙ±Ê ÍºÊå¡Ê¤È¤ß¤Ê¤¬¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë
¿Ê³Ø½ÎVAMOS¡Ê¥Ð¥â¥¹¡ËÂåÉ½
ÍÄ¾¯´ü¤Î10Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ç²á¤´¤¹¡£µþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¡¢»ÍÃ«¤ËÍÄÃÕ±àÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤ÇÄÌ½Î¤¹¤ë¿Ê³Ø½Î¡ÖVAMOS¡×¤òÀßÎ©¡£Æþ½Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢ÀèÃå½ç¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÇ¯Ìó8³ä¤Î½ÎÀ¸¤òÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¸³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö300¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÄí¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æñ´Ø¹»ÆÍÇËË¡¤äÅìÂçÀ¸¤ò°é¤Æ¤ë²ÈÄí¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¿Ê³Ø½ÎVAMOS¡Ê¥Ð¥â¥¹¡ËÂåÉ½ ÉÙ±Ê ÍºÊå¡Ë