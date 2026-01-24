『ニュースステーション』と同じで、全てが新しかった…久米宏と黒柳徹子のダブル司会で始まった『ザ・ベストテン』の「異常なこだわり」

『ザ・ベストテン』も、すべてが新しかった

久米宏が亡くなった。特にファンだという意識もなく、彼について、さほど詳しくもなかったのだが、訃報を聞いて、自分でも驚くほどの喪失感にさいなまれた。

訃報が流れた1月13日の夜に放送されたテレビ朝日『報道ステーション』は圧巻だった。追悼特集として『ニュースステーション』時代の久米宏の名場面を、約40分間にわたって流し続けたのだ。

彼を真似て歯に衣着せず言えば、最近の生ぬるいニュース番組をあざ笑うような迫力に溢れていた。そして、テレビを知り尽くした久米宏が、ゼロから築いた「中学生にも分かるニュース番組」＝『ニュースステーション』がいかに画期的だったか、あらためて痛感した。

一方、昭和の音楽ファンとして言えば、久米宏はあくまでTBS『ザ・ベストテン』の人だ。『ニュースステーション』に負けず劣らず、すべてにおいて新しかったことは、この機会に、もっと語られていい。

そこで今回は、『ザ・ベストテン』の初期、黒柳徹子とともにMCを担当した久米宏と、番組そのものの「偉業」を語り継いでおきたいと思う。

ニュースステーションとは「表裏の関係」

『ザ・ベストテン』とは、TBS木曜21時からの音楽番組のこと。

と書いてみても、あの番組のありよう、特に久米宏がMCだった時代の（1978年1月から1985年4月まで）の魅力や迫力を語り切れている感じがしない。

追記するなら、「音楽番組」ではなく「音楽"情報"番組」だ。「情報」という文字の加筆によって、かなり核心に迫れる感じがする。何より久米宏自身が、自著『久米宏です。 ニュースステーションはザ・ベストテンだった』（朝日文庫）でこう語っているのだから。

--僕にとって『ザ・ベストテン』は時事的、政治的な情報番組であり、のちの『ニュースステーション』のほうがニュースを面白く見せることに腐心したぶん、ベストテン的という意識が強かった。二つの番組は、僕の中で表裏の関係をなしていた。

要するに「情報番組」的な建て付けが、番組の魅力の核を成していて、それと久米宏、黒柳徹子のセンスと見事に共振したのだ。

さて。『ザ・ベストテン』が取り扱った「情報」とは、ランキングに他ならない。だからランキングの質が番組の質に直結する。同番組のディレクター、プロデューサーだった山田修爾による名著、その名も『ザ・ベストテン』（新潮文庫、以下「山田修爾本」）には、番組開始時のチャート算出方法が詳しく書かれている。

まず、4つの指標を以下の割合でミックスしたという。「ハガキ：40%、レコード：30%、ラジオ：20%、有線放送：10%」。

具体的には、4つの指標、それぞれの30位までの曲を集計対象として、1位に30点、2位に29点……と割り振った上で、上記割合で足し上げて、『ザ・ベストテン』オリジナルのランキングを作ったというのだ。

山口百恵も中島みゆきも出ない初回放送

しかし同書には、途中でハガキの割合を30%に下げ（かつラジオを30%上げ）たとも書かれている。理由はただ1つ。番組の人気沸騰とともに、ハガキの枚数が膨大になることで目立ってきた組織票の影響を抑えるために。

驚くのは、組織票への対応・対抗の仕方である。全部のハガキ（多いときには20万枚！）をチェックし、筆跡が似たハガキの中から、無作為に1枚を選んで、差出人に直に電話をかけ、投函したことを本人から確認できなければ、そのハガキをボツにしたのだという。

以上、このような異常なほどのランキングへのこだわりは、黒柳徹子から強く確認された事項だったらしい。「山田修爾本」によれば、出演を打診したときに、黒柳徹子はこう言ったのだという。

--「ランキングでウソをつかなければ、よろこんでお引き受けします」

かくして1978年1月19日の初回放送では、公正なランキングの結果、大人気だった山口百恵が11位・12位と圏外、そして第4位は、テレビに出ない中島みゆきの『わかれうた』となる。

画面には誰もいないミラーゲート。

久米宏がこう述べる--「中島みゆきさんは現在、LPをお作りになっていて忙しいということで、テレビ、雑誌は辞退いたします、とおっしゃってます」。

こうして『ザ・ベストテン』という名の「音楽情報番組」が始まった。参考までに初回（1978年1月19日）のランキング。

1位：ピンク・レディー『UFO』

2位：キャンディーズ『わな』

3位：桜田淳子『しあわせ芝居』

4位：中島みゆき『わかれうた』

5位：郷ひろみ『禁猟区』

6位：沢田研二『憎みきれないろくでなし』

7位：西城秀樹『ブーツをぬいで朝食を』

8位：狩人『若き旅人』

9位：清水健太郎『泣き虫』

10位：野口五郎『風の駅』

バンド演奏からトーク技術に閃きを

そんな公正なランキングへのこだわりの上に、久米宏、黒柳徹子の名調子、さらには話題性のある歌手・楽曲の魅力が上乗せされ、『ザ・ベストテン』は大人気番組となる。

最高視聴率（世帯）を叩き出したのは、番組開始から約3年半経った、1981年9月17日の回である。その数字たるや、何と41.9%（ビデオリサーチ／関東）。ちなみにその回の1位は、イモ欽トリオ『ハイスクールララバイ』。

当時の久米宏と黒柳徹子のトークを思い出すと、とても早口だった印象がある。1980年前後のテレビ界は彼（女）らだけでなく、タモリも、ビートたけしなどのマンザイブーム勢も、みな一様に早口だった。

当時と今の「視聴者がテレビを凝視している度合い＝視聴質」の違いだろう。お茶の間がじっくりと見ていたからこそ、早口でも伝わったのだと考える。

ただ、しばしばCSの「TBSチャンネル2」で再放送される『ザ・ベストテン』での2人のトークを聞くと確かに早口なのだが、十分に聞き取れることに驚く。2人のつややかな声質に加えて、久米宏に関しては、番組内で身に付けたある技術が奏功したようだ。

自著『久米宏です』によれば、ヒントは『ザ・ベストテン』のバンドの演奏にあったという。生放送の時間調整で「巻き」が入ったとき、指揮者が、少しずつテンポを上げたり、曲の「間」をつまんで時間短縮していたたことを、トークに応用したというのだ。

--全体にテンポを速めるか、言葉と言葉の間隔を詰めて読む。（中略）全体にテンポを速めれば、そのときの間はゆっくり読むときの間より短くても、視聴者には十分な間に聞こえる。特に最後の5秒をゆっくり読むと、急いで読んでいる印象を与えない。

それにしてもバンド演奏からトーク技術を閃くなど、常人の発想とは思えない。一種の天才なのだろう。このような天才的な技術に、天才的な反射神経が上乗せされるのだから、鬼に金棒である。

久米×黒柳のジャーナリスティックなセンス

少々マニアックだが、個人的に大好きなエピソードなので、ご紹介したい。「山田修爾本」にある山田と黒柳徹子の対談より。先に説明しておけば「小島一慶」は、久米宏のライバル的存在だったTBSのアナウンサー、「里見京子」は、黒柳と1950年代にラジオドラマ『ヤン坊ニン坊トン坊』で共演した声優。

--黒柳：最初に一番驚いたのは、『ザ・ベストテン』のオープニングで、 久米さんが早口でダーッと喋るじゃない。あそこで私が「え、何ですか？ 小島一慶さん」って相の手を入れたんですよ、久米さんに向かって。（中略）まぁ私もちょっと意地が悪いといいますかね。

そうしたら久米さん、とっさに「何ですか、里見京子さん」って返してきたの。（中略）でもベストテンの頃に、そんなパッと出てくるような人じゃないんです。なのに、私が小島一慶さんと言えば、すぐ里見京子さんって……わかる人は大笑いしたと思います。

ただ、久米宏×黒柳徹子の司会の魅力は、反射神経ばかりではなかった。魅力の本質は、「情報番組」として備えるべき、ジャーナリスティックなセンスにあったと思う。

1980年6月12日放送分で起きたハプニングを紹介したい（「山田修爾本」より）。その日の第4位はシャネルズ『ランナウェイ』。系列局に集まったファンの1人が、このような質問をする。

--「シャネルズは、黒人のくせにフランスの香水の名前をつけているのはなぜですか」

対して、黒柳徹子がこう応える。

--「時間がない時に申し訳ないんですが、先ほど"黒人のくせに"とおっしゃいましたけど、そういった皮膚の色や国籍で"〇〇のくせに"というのはやめてほしいと思います。さっき話された方も偶然そうなったのだとは思いますが、そういう高みから人を見下すような言い方は絶対しないでください。涙が出るほどつらい思いがしました」

出演者の着席するコーナーから拍手。そして黒柳徹子が必死に涙をこらえる。続いて久米宏もはっきりとこう言ったという--「私も黒柳さんと同じ意見です」。

後編記事『おニャン子クラブ、出演拒否。「曲と歌手の生命を縮める番組だ」…久米宏が圧巻だった『ザ・ベストテン』の皮肉な終焉』へ続く。

