「全部がこの人の計算だったのか」唐田えりかが『極悪女王』の現場で黒田大輔に思ったこと

女優の唐田えりかさんが「ママ」と呼ぶのは、俳優の黒田大輔さん。

『極悪女王』はじめさまざまな映画・ドラマで“怪演”とも呼ぶべき存在感を発揮している黒田さんは、プライベートではまるで「ママ」のような安心感のある人だと唐田さんは綴ります。

役者として、ひととして、何度も助けられ道を示してもらったという黒田さんとの日々を振り返ります。

今回の写真は、美瑛で写真家の濱田英明さんに撮りおろしていただいたもの。冬景色のなか、2025年の終わりに立つ唐田さんを写しました。

こはねえの実家に向かう

年が明けた。

こはねえに会いたくて連絡した。

(ダンサーの菅原小春さん。連載２回目で綴らせていただいています)

こはねえは実家に帰る準備をしていた。えりかもおいで！と、そのまま私も車に乗せてもらった。

後部座席には、こはねえのお姉さんと、ワンコのパクチーがいた。

途中で、俳優でこはねえの旦那さんの黒田大輔さんも合流した。

「なにーそんな顔して〜！」と早速突っ込まれた。「ママ〜聞いてくださいよー！」と、そのまま私は最近の出来事を熱量たっぷりに聞いてもらいながら、皆んなで千葉のこはねえの実家へ向かった。

「ママ」と呼ぶ俳優・黒田大輔さん

そう、今回は「ママ」こと黒田さんのことを語りたい。

こはねえとママには私は大変にお世話になっている。

いつも2人には色んな話を聞いてもらっているのだが、ママはそっと温かいお茶を淹れてくれたり、足を組み煙草の煙をふ〜っと吐きながら「ばっかだねぇ」と言う姿が、渋くて最高にクールなのだ。

いつも静かに、だが確かに存在してくれる優しさが、まるで母のようで、「ママ」と呼ばせてもらっている。

パクチー同様2人の犬かのように、私はどこでも着いていき、手料理ごはんまで与えてもらい、一緒に寝させてもらったりもする。

だが今回は、俳優としての敬意を込め、ここでは「黒田さん」と呼びます。

すんなり三点倒立

黒田さんとの出会いは『極悪女王』だった。

初めて会ったのは撮影間近の準備期間だった。

プロレスの道場で、私はマット運動の三点倒立を練習していた。私はこの三点倒立が大の苦手だった。

一向に上手くいかない私を見て、黒田さんは「えー！なに？本当に練習してきたのー？」と大笑いしながら言ってきた。

私はとっても悔しかった。「なんだこの人！自分はできるのかよ？！」と内心思った。

そしたら、すんなりその後三点倒立を披露された。

「僕は意外とこういうのできるの」と。

やべーこの人おもしろ！！！とそこで思った。

常にめっちゃ100％を超えている

撮影が始まると、私は黒田さんとの共演シーンが多かった。黒田さんはプロレスラーが所属する会社の人間かつレフェリーの役だったので、試合のシーンではいつも間近にいた。

初めて試合を撮る日、散々準備をしてきたが、本当にプロレスができるのか、どんな空気感になるだろうかとても緊張していた。

試合のシーンの撮影は一日中行う。それが連日続くので、体力温存のためにも本番以外では100%でやらないようにしましょう。という説明を事前に受けた。

でも黒田さんだけは、違った。常にめっちゃ100%を超えているのだ。

レフェリーは試合中、大きな声と手を強くリングに叩きつけカウントを数える。

リハーサルで、黒田さんの声と、頭の真横で手をリングに叩きつける音を聞いたとき、「ほんとうに始まったんだ」と思った。

黒田さんは、私にとって芝居の中でハッとさせられる瞬間を与えてくれる人だった。

蹴り飛ばしてしまったことも

黒田さんのお芝居がリアルで怖すぎて、時には泣いてしまうレスラー役の人もいた。

黒田さんに怒られるシーンは近くで見ていると、自分じゃなくて良かったと思ってしまうほど怖い。

だが黒田さんとぶつかり合うシーンのとき、私はいっつも黒田さんに心底腹が立っていた。

明らかに他のレスラーを叩くときよりも、私のほうが強いのだ。普通にめっちゃ痛いし、なんで私だけ？！と日々悶々としていた。

時には私もスイッチが入り黒田さんを思いっきり蹴飛ばしてしまったこともある。

糸を引いたご飯

それでもカメラが回っていないときは、仲良くしてもらっていた。あるお昼の時間、黒田さんと並んで黙々とお弁当を食べていた。

私の白ごはんがなんだかネバネバとしていて、あれー？元から納豆ご飯みたいになってる弁当もあるのか〜と思いながら何口か食べていた。

でもやはり違和感を感じ、ご飯を箸で掴み宙に高くあげたらネバ〜っと糸をひいた。それをそのまま、「黒田さーん、これってこういうもんですかねぇ」と言ったら、黒田さんは目をまんまるにし、「バカ！それ腐ってるぞ！！！」と大きな声で言われた。その後、スタッフさんたちが全お弁当を確認したが、腐っていたのは私のお弁当だけだった。

「唐田さんはやっぱりそういう引きがあるよな〜」と大笑いしていた。あれだけ気持ちよく笑ってもらったら、そんな引きも悪いことではないな〜と呑気にいつもなれる。

「負けた」と思った

そして２年かかった「極悪女王」の撮影が終わった打ち上げの会場で、私はついに言った。

「黒田さん！私めっちゃ叩かれるし、めっちゃ痛かったんですけど！！」と。

そしたら「わざとだよ？だって唐田さん、あれくらいやったほうが燃える人でしょ？」とサラッと言われた。

私は言葉が出なくなった。「負けた」と思った。

一瞬で色んなシーンが蘇った。全部がこの人の計算だったのかと。思い返せばたしかに黒田さんは人によって芝居のアプローチを変えていた。どうやったら、この人の感情が出やすくなるか、作品において自分は何をすべきか、しっかり理解している人だった。

実際に完成した作品を初めて見たとき、黒田さんにやられたときの顔は全部ドアップで使われていた。

見終えたあと、「黒田さんってすごい役者だ」と思った。あまりにも自分とは違う次元にいる人を目の当たりにして衝撃だった。

【スタッフ】

撮影／濱田英明 スタイリング／道端亜未 ヘアメイク／尾曲いずみ

【衣装クレジット】

コート \143,000／RUMCHE

ニット \68,200／cash & barba

パンツ \55,000／kolor

マフラー \68,200／Joshua Ellis

ミトン \8,800／IL BISONTE

【問い合わせ先】

RUMCHE アドレス：contact@rumche.com

株式会社エグジステンス アドレス：info@cashbarba.com

kolor 電話番号：03-6427-6226

MASHIMO&CO.,LTD / 真下商事 電話番号：03-6412-7081

ルック D.C事業部（イル ビゾンテ） 電話番号：03-6439-1646

【後編】「2025年は、しんどい一年だった」唐田えりかが菅原小春の実家で過ごしたお正月