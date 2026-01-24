《追悼・加藤一二三棋士》本誌に語っていた藤井聡太との初対局――14歳に見出した「勝負師としての素質」と「将棋の天才」

藤井さんの将棋はワクワクした

14歳で史上最年少（当時）の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称された将棋界のレジェンド・加藤一二三さんが肺炎のため、1月22日に都内の病院で亡くなった。享年86。

棋士としての輝かしい実績はもちろん、バラエティー番組などにも多数出演。愛くるしい笑顔や穏やかな語り口で世代を超えて親しまれ、「ひふみん」の愛称で広く知られた。

2017年に引退するまで積み重ねた公式戦は通算2505局。1324勝1180敗、現役勤続年数は62年10カ月という前人未到の記録を打ち立てた。

週刊現代は2023年7月29日・8月1日号で加藤さんにインタビューを行っている。企画のテーマは「闘った棋士たちが語る、藤井聡太七冠の強さ」だった。

七冠になった藤井さんは負けなしの強さ。そこで実際に対局した棋士たちに、その異質な強さがどこにあるのかを聞く内容だった。

加藤さんが藤井さんと初めて対局したのは2016年12月24日のこと。当時、藤井さんは14歳、加藤さんは76歳。年の差62歳という、将棋界の最年少・最年長対局として大きな話題を呼んだ。

本誌の取材で、加藤さんはその一局を懐かしそうに振り返っていた。

「藤井さんは対局中の形勢判断が極めて的確ですね。私自身も歴代の名棋士たちと戦ってきましたし、いろんな棋譜も見てきました。でもあんなに胸がワクワクした対局は久しぶりでした」

約1時間にわたって加藤さんが語った話には、超越した将棋観と家族をはじめとする周囲への愛が満ちていた。

これは勝てないな……

対局が始まった直後、加藤さんは困惑したという。自身が名人を獲得し、数百局を戦ってきた得意の戦型「矢倉」に対し、藤井さんがある対抗形をぶつけてきたのだ。

「思わず感心しました。私は『矢倉』で名人になり、300局も400局も矢倉で勝ってきました。しかし、その中で対戦相手からされて手を焼いた型がある。藤井さんはそれをぶつけてきたんです」

加藤さんが苦手とする対抗形で挑んできた藤井七冠。「相手のことをよく研究する『秀才型の棋士』だと悟った」と語る。

四段になったばかりの若手棋士が、往年のレジェンドの棋譜まで丹念に研究して対局に臨んだ。しかも、“相手の苦手な型”まで見抜いた上で――さらに対局前の立ち振る舞いも、加藤さんの心を強く打ったという。

「藤井さんは私が来る30分前には会場に来て、先に座っていました。彼は眉毛一つ動かさない、不動の姿勢で私を待っていたのです。向き合って座っているときも落ち着いていて、それを見て私は、『彼は本物の棋士だな』と感じました」

相手は将棋界の最年長棋士であり、生きる伝説。緊張し、落ち着かない様子を見せてもおかしくはない。だが、藤井さんは、まったく動じることなく静かに盤に向かっていた。

「そこにも感心しました。彼は棋士として稀に見る素質だと思いますよ。それに、藤井さんの持っている技もとてもユニークなんです」

加藤さんが特に印象に残っている場面がある。

「対局中、私が判断を誤った場面があったんです。その時、藤井さんは私の顔をチラリと見たんです。実は対局中に彼が私の顔を見たのはこの時だけなんですね。その時に悟りました。『この将棋は私が頂きましたよ』と藤井さんが目で語っていたんです。その瞬間から『これは勝てないな』と思いました」

『将棋の天才』だと思っています

「彼は対局中の形勢判断が極めて的確。そのうえ、私のような大先輩の顔を見てプレッシャーをかけてくる。大胆不敵ですね。勝負師としての素質も併せ持っているんですよね。肝が据わっているというか」

年の差も経験も越えて、藤井さんは盤上で躊躇することなく、まっすぐに応えてきた。加藤さんは、その姿勢ごと藤井さんの将棋に魅了されていったという。

「引退してからも藤井さんの将棋はよく研究しています。藤井さんの勝った将棋を見るのはワクワクするんです。それだけ彼の将棋が魅力的だ、ということなんですよ」

勝負では敗れた。しかし、加藤さんは苛立つのではなく、「あまりにもすごい逸材、学ぶべき相手が現れたこと」への喜びを語っていた。強すぎる若手の存在は、むしろ自分を高めるモチベーションへと変わった。

「藤井さんの将棋は非常に魅力がある。研究していてとても楽しいんです。藤井さんは七冠達成をはじめ、さまざまな新記録を作ってきました。とても素晴らしいことです。デビュー戦の時は『秀才』だと思いましたが、今は藤井さんのことを『将棋の天才』だと思っています」

続く後編記事『《追悼・加藤一二三棋士》生前予言していた藤井聡太六冠の「未来」と「勝つための技法」』では、加藤さんだからこそ見えた藤井さんの未来についても聞いた。

