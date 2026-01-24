¡Ø¹ÈÇò¡Ù·ç¾ì¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¾×·â¤Î¡ÈÁ´¿È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡ÉSHOT¸ø³«¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼Æ©¤±¤ëÂçÃÀ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿§µ¤ÇúÈ¯
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡¢¾×·âÅª¤Ê¡È¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü²¼Ãå¡Ä¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¶»¸µ¤Ñ¤Ã¤¯¤ê
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÃæ¤Ë¿È¤òÄÀ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Á´¿È¤¬Ç¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¨¤ì¤¿°áÁõ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Á¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÊÀþÈþ¤òÈäÏª¡£¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿¿§µ¤¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëaespa¤Ï2025Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤¬14Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡È¤¤Î¤³±À¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥é¥ó¥×¤Î²èÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢12·î29Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ÏÉÂ±¡¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢µÙÍÜ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î·ç¾ì¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè¤ë1·î31Æü¡¦2·î1Æü¡¢aespa¤Ï¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡ÊNINGNING¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ¹ñ¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ë¥ó¡¦¥¤¡¼¥Â¥å¥ª¡£±ÑÌ¾¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¥°¥ë¡¼¥×Í£°ì¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËSM¥ë¡¼¥¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Åö»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£163cm¡¢43kg¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤âÆ¨¤²½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¤È¤¤¤¦²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÌ´¤Ï²è²È¡£