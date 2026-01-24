Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬È¯¸«¤·¤¿¡ÖÌ±´Ö¿®¶Ä¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ¨¤µ¤Î¸¶ÅÀ¡×
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
È¬±À¤¬½îÌ±¤Î¡ÖÌ±´Ö¿®¶Ä¡×¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿ÍýÍ³
Ì±´Ö¿®¶Ä¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈ¬±À¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢ÈùºÙ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤ó¤Ê¾ð·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Î²È¤Î°ú¤¸Í¤Ë¤â¡¢¸¼´Ø¤Î¤¹¤°¾å¤Ë¤â¡¢´Á»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ä¹Êý·Á¤ÎÇò¤¤»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡£
¤½¤Î¤ª»¥¤Ë¤Ï¡¢½Ä¤ËÊÂ¤ó¤À´Á»ú¤Î²¼¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÇò¸Ñ¤È¹õ¸Ñ¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢¸Ñ¤Ï¸ý¤Ë¿ÀÆ»¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸°¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤³¤Î³¨¤Î¸Ñ¤Ï°ðÊæ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤ª»¥¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ëÆâ¤Î¤ª¾ë»³¤Ë¤¢¤ë°ð²ÙÂçÌÀ¿À¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²Ð½ü¡Ê¤Ò¤è¡Ë¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¾¾¹¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌÚÂ¤²È²°¤Î²ÐºÒËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¤ª»¥¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬Í£°ì¤Î¤ª»¥¤Ë¤Ê¤ë¡£¾®¤µ¤Ê²Ð²Ö¤Ë¶¯¤¤É÷¤¬¤Ò¤È¤Õ¤¿á¤±¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÆü¤Ç³¥ßþ¡Ê¤«¤¤¤¸¤ó¡Ë¤Èµ¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¾¾¹¾¤Ç¤ÏÂç²Ð»ö¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ü¤äÁû¤®¤â¤á¤Ã¤¿¤Ëµ¯¤¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ê¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2000Ç¯¡Ë
È¬±À¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¤³ùÁÒ¡¦¹¾¥ÎÅç¹Ô¤¤Ç¤â¡¢Æ£Âô¹Ù³°¤Î¹®¿½Æ²¡Ê¤³¤¦¤·¤ó¤É¤¦¡Ë¤Ç¤ª»¥¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤¿¤¯¤·¤ÏïåËâ¡Ê¤¨¤ó¤Þ¡Ë¤Î²èÁü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢°ìËçÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ²¼é¤Ë¤½¤Î°Õ¤òÄÌ¤¸¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¡¢¤è¤í¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ï¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¤½¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡¢µ´¤ò¤´¤é¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÎ¬¡Ë¡¡¤ä¤¬¤ÆÆ²¼é¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«·ÐÊ¸¤Îºþ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡¢ÁÆËö¤ÊÌÚÈÇºþ¤ê¤ÎïåËâ¤Î³¨¤ò°ìËç¡¢ÁÜ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âå¶â¤òÊ§¤¦¤È¡¢Æ²¼é¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤Î»æ¤Ø»û¤Î°õ¤ò¤ª¤¹¤³¤È¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë¡£¡¡¡ÊÊ¿°æÄè°ìÌõ¡Ö¹¾¤ÎÅç¹ÔµÓ¡×¡ØÆüËÜÊÍ¸«µ¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë¡Ù¹±Ê¸¼Ò¡¢1975Ç¯¡Ë
¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¡¢¹®¿½¤Î³¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é°ìËçÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤·¤é¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Çö»æ¤Ë°Â¤Ã¤Ý¤¯ºþ¤Ã¤¿ËÜÂº¤Î¾®¤µ¤Ê³¨¤ò¡¢»²·Ø¼Ô¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÎÆ²¼é¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â»ÄÇ°¤½¤¦¤Ê¿È¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åö»û¤Ç¤Ï¹®¿½¤Î³¨¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¹®¿½¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¸Å¤¤·üÊª¤¬°ìÉý¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤´¤é¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡¡¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤ª»¥¡á¸îÉä¤ËÂ÷¤·¤¿¿®¶Ä¤ò¡¢±ïµ¯¤«¤Ä¤®¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤È¤é¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¿®¶Ä¤Ë¤³¤½¡¢½îÌ±¤Î¿´¾ð¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¬±À¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÀ¾²¤¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÁÇËÑ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»¨Â¿¤Ê¤â¤Î¤´¤È¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¿®¿´¤ò¸«¤ë
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Ï¡¢¼Ò»û¤ÎÊôÇ¼Êª¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÈþÊÝ´Ø¤Ë¤Æ¡×¤Ë¤Ï¡¢ÈþÊÝ¿À¼Ò¤ÎÎ¢¼ê¤Ë·ú¤ÄÊõ¼÷»û¤Îàýàä¡Ê¤è¤¦¤é¤¯¡Ë¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¾õ¤ÎÊôÇ¼Êª¤ò»ÆºÙ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
33ÂÎ¤Î´Ñ²»Áü¤¬ÊÂ¤ÖÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÍÓÌÓ¤äÌÊ»å¤Ç¤Ç¤¤¿´öÉ´¤ÎÌô¶Ì¡Ê¤¯¤¹¤À¤Þ¡Ë¤¬Å·°æ¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìô¶Ì¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸¨ÃÏ¤äÌÚÌÊÃÏ¤ÎÉÛ¡¢¿ý¤Î·Á¤ò¤·¤¿¶Ó¤ÎÂÞ¡¢Â¾¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÂÞ¤â¤¢¤ë¡£ÃÝ¤ÇÊÔ¤ó¤ÀÉÊ¤ä¿Ë»Å»ö¤ÎÉÊ¤â¡¢¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¯ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¾®³Ø¹»¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´Ñ²»Êî»§¤Ø´ó¿Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ÀÇ¯Ã¼¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢Ë¥Êª¡Ê¤Ì¤¤¤â¤Î¡Ë¡¢¿¥Êª¡¢ÊÔÊª¡Ê¤¢¤ß¤â¤Î¡Ë¡¢»É½«¤Ê¤É¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÙÏ¡Ê¤³¤·¤é¡Ë¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤ÎÊõ¼÷»û¤Ë»ý»²¤·¡¢¡Ö¸«ÌÜ¤¦¤ë¤ï¤·¤¯¡×¤·¤Æ¡Öµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¼Ô¤ò¸«¼é¤êµë¤¦¡×¤³¤Î¿´¤ä¤µ¤·¤¤´Ñ²»ÍÍ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½¢³ØÁ°¤ÎÍÄ¤¤»Ò¤Ç¤µ¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê¼ê¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÚ»æºÙ¹©¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª»û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¡¡¡Ê¡ÖÈþÊÝ´Ø¤Ë¤Æ¡×¡Ø¿·ÊÔ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¶¡ÙÃÓÅÄ²íÇ·Ìõ¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡¢2015Ç¯¡Ë
·è¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤ä¤³¤È¡¢½ã¿è¤ä½ãÀµ¤Ç¤¢¤ë¤è¤ê¡¢»¨Â¿¤Ê¤â¤Î¤´¤È¤Ë¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î½îÌ±¤Î¿®¿´¤ÏÉ½¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãå´ã¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ±Â¯³Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Û¤«¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
