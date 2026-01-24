【2026大河『豊臣兄弟！』で感じた”名前”の違和感】なぜ信長は「平」と呼ばれず、秀吉だけが「豊臣」と記されるのか…庶民から天下人へ登り詰めた男が仕掛けた、唯一無二の姓名戦略

秀吉の姓は「羽柴」か「豊臣」か

令和8年の大河ドラマは『豊臣兄弟！』である。

主人公は太閤秀吉の弟、秀長である。

彼は兄の秀吉を常にサポートしつづけたとされる。

『豊臣兄弟！』はつまり太閤秀吉の出世を描く「太閤記」であり、それを少しだけ引いた地点から眺める物語となるのだろう。

大河ドラマになるということで「豊臣／羽柴秀長」についての新書もいろいろ出されている。

和田裕弘『豊臣秀長』（中公新書）、黒田基樹『秀吉を天下人にした男 羽柴秀長』(講談社現代新書)、渡邊大門『羽柴秀長と豊臣政権』（ちくま新書）などである。

タイトルを並べるだけでブレに気づく。

「秀長」を「豊臣」と記していいのか「羽柴」と記したものか、統一されていない。

歴史好きにとって悩みどころでもある。

7世紀にはじまった日本固有のシステム

原稿を書いていても「豊臣」秀吉・秀長と書かずに乗り切れないかな、と考えてしまう。ただ「羽柴」秀吉・秀長では通じないかもしれないと迷ってしまうのだ。

昔の貴人の名前はいまとはずいぶん違う。

貴人とは、これは武士階級も含む。

貴族と武士というのは、「武力を持たない上級貴族」と「武力を持った下級貴族」と見てもいいだろう。

武力を持たないものが、武力を持つものを押さえるのは「権威」である。

その「権威」の象徴は「天皇との関係」である。

名前を天皇から賜るのが賜姓、それがあると天皇に認められた存在だということになる。この場合の天皇というのは個人存在ではなく「日本」そのものだとおもっていいだろう。このシステムを7世紀に採用して、爾来、わが国では今日までその根本を変えていない。

維新の元勲たちの“本当の名前”

貴人には、「日常生活で使われる呼び名」とまったく別に「正式文書などに記す本当の名前」がある。

日常生活で使われるのは「苗字+通り名」であり、文書などに記す本当の名前は「賜姓+諱（いみな）」となる。

ふだんは賜姓も諱も明らかにしないので、まわりの人間も知らない。（ことが多い）

明治4年は、まだ徳川期の習慣のまま政府が機能していたので、この時点での政府役員の名簿をみるとわかりやすい。

明治新政府のトップ左大臣は空席で、右大臣に三条実美が就いている。

「三条実美」の名簿での正式氏名は「右大臣 従一位 藤原朝臣実美」である。名前下にちょっと小さく「三条」と追記されている。（基本は旧字体）

三条実美の正式名は藤原実美である。まあ三条家は藤原氏だから当然である。

岩倉具視は大納言で「正二位 源朝臣具視」、つまり源具視。岩倉家は藤原の流れではなく村上天皇からの源氏（村上源氏）の末裔だからだ。

以下わりと知られた維新の元勲たち。（ちなみに「朝臣」はいわゆるカバネでみんなについているので略す）

大久保利通は藤原利通

木戸孝允は大江孝允

副島種臣は菅原種臣

大隈重信は菅原重信

佐々木高行は源高行

江藤新平は平新平である。

歴史上の名前も変わっていたかもしれない

江藤新平は、もともと江藤新平胤雄だったのだが（新平が通称で、胤雄が諱）なぜか、新平でいいとしたらしく、司馬遼太郎がそのことについて書いた文章を読んだ覚えがある。

大久保利通が藤原の利通、木戸孝允が大江の孝允というのは、ふつうみんな知らない。こういう「正式文書」のときだけ使われる名前である。賜姓とは、いわば「まわりの人間にあまり知られていない、やや秘密めいた、本当の名前」というところである。

明治4年10月に廃止されるまで、武士や公家にはそういう名前があった。

こののち、どちらかを選んで（ふつうは諱を採用するので江藤新平はかなり例外）戸籍に登録された。

大久保利通は、もともと大久保一蔵で、ふつう「利通」とは呼ばない。

西郷隆盛は吉之助で、まわりの人はほとんどこの人が「隆盛」であるとは知らない。（弟の従道は間違って諱を登録されたという逸話を司馬遼太郎が記しているが、つまり本人が申告しないかぎりまわりの誰も本当の諱を知らないということでもある）

この人たちは明治4年を超えて生き延びたので、記録上「大久保利通」「西郷隆盛」として残っている。

維新直前に死んだ坂本龍馬は龍馬のままで歴史用語になっているが、明治後も生き延びれば「坂本直柔」とされていたはずだ。同じく高杉晋作は「高杉春風」で、書いていてその諱の風雅さに驚く。近藤勇は「近藤昌宜」、土方歳三は「土方義豊」である。幕末から維新動乱期に死ぬと「通り名」で歴史に残り、明治を越えて生きのびれば「諱」で記録されるという不思議な法則ができている。

つまり羽柴秀吉を豊臣秀吉と書くなら、織田信長は平信長、徳川家康は源家康と書かないとバランスが悪くなる。

「羽柴兄弟！」ではインパクトに欠ける

「戦国時代の三英傑といえば、平信長に、豊臣秀吉、そして源家康である」というのはかなり落ち着きが悪い。だから織田信長と徳川家康とするなら、秀吉は羽柴秀吉とならざるを得ない。

しかし秀吉は豊臣秀吉として有名である。

大河ドラマも「羽柴兄弟！」ではインパクトが足りない。「豊臣兄弟！」でないとさまにならない。

藤吉郎の生まれは庶民である。

通称が藤吉郎。

「姓」はもちろん「氏」もない。

尾張の中村の「藤吉郎」が彼のフルネームであった。

それが織田信長の家臣となったので、「木下」という名字（苗字）をもらったと嘯いている。

秀吉の出世劇と姓の関係

ドラマ第1話で、妹のあさひ（のちの家康の正妻）が無邪気に苗字があるとどうなるのと聞いていた。「偉くなった証しよ」とだけ藤吉郎は答える。

やがて「羽柴」と改姓し、日本のトップに登り詰める。

彼は「京都」に大きく手を入れる。京都市街も大改造する。そして公家社会にも大きく立ち入る。

彼は「関白」となる。

羽柴政権では「関白」をトップとした。これもかなり異様であるし、そもそも「関白の簒奪」という気配を感じる。

秀吉が天正13年に関白になったときは、摂家（近衛家）の養子となり、つまり「藤原の秀吉」として関白となった。公家社会の歴史と伝統は守られて、藤原の家からきちんと関白になった。

しかしそのあと、彼は天皇に新しい姓を望んで、手に入れる。

それが「豊臣」である。

「一時的なショートリリーフの関白」だと公家社会におもいこませて、そのまま「関白職」を「豊臣家」のものにする。秀次に譲る。たぶんそれを永続させたかったのだろう。

秀吉の死後衰退した「豊臣」政権

秀吉政権の弱点は、彼の子孫が（特に実子が）少なかったことにあった。彼の死でほぼ政権は頓挫、天下は家康とその一族の支配となる。

家康は、政権トップを征夷大将軍として、関白は「藤原氏」に戻った。そのため、関白職は、摂家以外では「豊臣氏」が一瞬だけ専断した形となった。

あらためて「豊臣」秀吉の異様さが目立つ。

「豊臣」はいわば、秀吉が天皇（正親町帝）にねだった姓であり（まあ、天皇個人というより日本システムにねだったということだが）、たぶんこれを広く知らしめようという意図もあったのではないか。

「豊臣」秀吉になって以降、羽柴秀吉の署名が見あたらないところから、賜姓とともに「苗字」も豊臣に変えたのではないかという指摘もある。つまり「羽柴」も「豊臣」に変えたというわけで、そうだとすると「織田信長・豊臣秀吉・徳川家康」表記でも間違いではないということになる。ただこの説が広く支持されているわけではない。

「豊臣」姓を広く知らせようにしていた意図は感じる。

秀吉は唯一無二の“異様な人物”

藤原、源、平は広く日本人に知られているが、それに加えて「豊臣」を並べようとした。庶民の出だけでに、庶民に知れないと意味がないと考えたようにおもう。正式文書だけでしか知られないなら意味はない。

秀吉の意図に乗って死後400年を超えて、彼を「豊臣」と記すのか、ほかの武将と足並みをそろえる整合性を大事にして（それが学術的でもあるが）「羽柴」とするのかは、個人判断に委ねられている。

『豊臣兄弟！』はもちろん秀吉サイドのものなので「豊臣」とする、ということだろう。

豊臣秀吉とは、あらためて、日本史上唯一無二の異様な人物だとおもう。

【こちらも読む】豊臣秀吉が語った「天下取り」に必要な「三つの要素」…直江兼続、小早川隆景、鍋島直茂が"あと一つ"欠けていたものとは

【こちらも読む】豊臣秀吉が語った「天下取り」に必要な「三つの要素」…直江兼続、小早川隆景、鍋島直茂が”あと一つ”欠けていたものとは