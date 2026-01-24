外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険で、社員や元社員100人以上が顧客から計約31億円もの金銭を不当に受け取っていた問題が明らかになった。これまでの調査で判明しているのは、長年にわたり顧客から金銭を騙し取ったり、国内では認められていない金融商品を紹介したりするなどの不適切行為が、組織的とも言える規模で蔓延していた実態だ。

同社は1月16日に不祥事を公表したが、23日には会見を開き、経営陣が釈明に追い込まれる事態となった。会見では辞任することが決まっている間原寛社長が謝罪した上で、顧客への返金と補償の実施方法について説明した。

「間原社長は、不祥事の原因について、成績至上主義の評価制度や給与体系があったと説明しました。これらを改善するために、『顧客や社会の信頼回復に全力を挙げて取り組む』としましたが、会社規模も大きいですし、長年の慣習の結果なのでそう簡単にはいかないでしょう」（大手紙経済部記者）

顧客や世論の怒りは簡単には収まりそうにない。

問題の背景として指摘されている、同社の営業職における過度な実力主義。その内実について、プルデンシャル生命の元営業職の社員が証言する。

「金融業界やメーカーなど、さまざまな業界で営業をしてきた人が集まっています。正直に言えば、一攫千金を狙って入社してくる人がほとんどですね。支社によって採用方針は違いますが、名門大学出身のエリートを重視するところもあれば、大卒であれば学歴に関係なく採用する実力主義の支社も多いです」

成果次第で年収は天と地ほどの差がつくという。

「年齢はまったく関係ありません。結果さえ出せば、若くても年収2〜3億円近く稼ぐ人もいます。なかには5億円稼ぐという人も聞いたことがある。一方で、まったく契約が取れない人もいて、その場合は年収200万〜300万円台。全体の1〜2割は、そうした最低レンジの給料の人がいました」

では、これほど極端な年収差を生む給与体系は、どのような仕組みなのか。

「入社して最初の2年間は固定給で、月20万〜30万円が支給されます。ただ、それ以降は完全歩合制。自分で契約を取ると、売り上げの数％が数年間にわたって、毎月自分の収入として入ってくる仕組みです。だから最初の2年間で、どれだけ顧客を開拓し、契約をストックできるかが、その後の職業人生を左右します」

勤務時間については、クリーンな一面もあったという。

「顧客は会社員が多いので、仕事は夕方以降が本番です。昼間は比較的自由に過ごせるので、表面上はワークライフバランスが取りやすい環境でした。成果を出していれば何も言われることはありません」

だが、同じ職場でこれほどの給与格差があれば、軋轢は生まれないのだろうか。

「実力主義が前提なので、多くの社員はこの格差を受け入れていると思います。支社にもよりますが、職場の雰囲気が極端にギスギスしていた印象はありません。むしろ、契約が取れない人が辞めないように、退職間近の年配社員が若手に顧客を引き継いだり、その顧客からさらに別の顧客を紹介してもらったりと、できない人を引き上げようとする空気はありましたね」

ただし、強烈な競争は確かにあったという。

「毎週、全員の前で『今週どれだけ契約を取ったか』を発表させられます。3週連続で成果を出した人を表彰するなど、競争的な仕組みは営業である以上、避けられません。その結果、成績を落とさないために、顧客に契約させた保険料を自分で肩代わりする、いわゆる"自爆営業"に走る人も少なくありませんでした」

最後に、今回明らかになった不正について、元社員はこう振り返る。

「海外の商品については、その商品を扱う代理店を顧客に紹介し、その契約の一部をバックでもらっているという話は耳にしたことがありました。中には、紹介した先がいわゆるポンジスキーム（集めた金を別の配当にまわすといった投資詐欺の手法）だった、という悪質な例も聞いたことがあります。ただ今回の報道には驚いたというか、正直、顧客の金を直接詐取するところまで悪化していたとは思いませんでした。これだけ大っぴらに不正が明らかになり、一度失った信頼を取り戻すのは大変でしょうが、反省して前に進んでほしいですね」

一攫千金の夢に取り憑かれ、客の信頼を裏切るという行き過ぎた実力主義がもたらした傷は、そう簡単に癒えるものではない。