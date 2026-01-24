東北の山荘で起きる連続殺人と都心の強盗事件を結ぶ「双子のトリック」とは…”トラベルミステリーの巨匠”初期の本格ミステリー！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回紹介する本は、雪深い山荘で複数の男女が閉じ込められて、次々に……という王道ミステリーです。書いた人は……たしかに意外なあの作家さん。「2時間ドラマの原作」「鉄道マニアも大好きな小説」というイメージが強いのですが、ようへい氏も唸るような本格ミステリーを書いていたのです！

トリックを堂々公開する挑戦的なミステリー！

昔の駅の売店といえば、お菓子や飲み物が売られていて、そこで売られている小説といえば、内田康夫さんと西村京太郎さん。これがツートップでした。どちらも置いていない店を見たことがないほどで、JRが出版社なのかと思うくらい、絶対にありましたよね。

「旅情ミステリーの内田康夫」に「トラベルミステリーの西村京太郎」。旅の雰囲気を高める駅との親和性の高さはもちろん、両作家とも移動中にサクサクと読める手軽さがあったからこそ、あそこまで置かれていたのだと思います。ただ、両作家とも多作の方ですから、読書を進めていくと、いささか食傷気味に感じることもあるかもしれません。

私もシャーロック・ホームズからミステリーを好きになり、その後、小学6年生から中学1年生の頃まで、西村京太郎さんや内田康夫さん、山村美紗さん、赤川次郎さんといった読みやすいミステリーを読んで育ちました。しかし、そこからもう少し歯応えのあるミステリーにシフトしていくにつれ、「西村京太郎作品って2時間ドラマでやるものでしょう？」なんて失礼なことを思ってしまいました。

読書の楽しさを教えてくれたり、読書力をつけてもらったにもかかわらず、恩知らずな思いを抱いていたのです（笑）。

というのも、私が中学1年生の頃までに読んでいたのは、西村先生が量産態勢に入った中期以降の作品だったからです。しかし、10代後半にふとしたきっかけで初期の作品を読み、度肝を抜かれました。「これ、西村京太郎の小説なの！？ こんな本格的なミステリーを書いていたのか！」と、我が身の無知と不義理を恥じた次第です。

ぜひ多くの方に、西村京太郎という大作家の「本気」を知ってもらいたい。いくつか紹介したい作品はあるのですが、今日はその中からこちらの一冊をご紹介します。

西村京太郎『殺しの双曲線』

1971年の発表、今から55年ほど前の作品です。トラベルミステリーに舵を切る転機となった『ブルートレイン殺人事件』が1978年の発表ですから、まさにトラベルミステリー夜明け前の名作ということになります。この小説はアガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』のオマージュであり、あの世界的名作に果敢に挑んだ本格ミステリーの意欲作です。

物語の舞台は、東北の雪深い人里離れた山荘です。冬場だと車で2時間ほど町から離れた場所に、6名の男女が無料で招待されます。「ここに泊まって、多くの人に魅力を伝えてもらいたい」という理由で無作為に選ばれた6名。彼らは一組のカップルを除き、お互いに知らないメンバーなのですが、ラッキーなご招待ということで山荘に集まってきます。

ところが、集まった翌日にそのうちの一人が遺体で発見されます。この時点では自殺か他殺かわからない亡くなり方だったのですが、発見場所に「一つ目の復讐はなされた」というメッセージが見つかったことで、これは他殺だと判断されます。残されたメンバーはもちろん警察に連絡を取ろうとしますが、お決まりの設定として電話線は切断されており、里に下りるための雪上車も壊されています。

携帯電話もない時代ですから、外部と連絡を取る手段はありません。彼らは山荘に閉じ込められ、オーナーを含めて一人また一人と殺されていき、ついには全員が命を奪われる。そして、誰もいなくなる……。

犯人は一体誰で、どこにいるのか？ アガサ・クリスティーの『そして誰もいなくなった』と同じようなタイプの犯人なのか。ここまででも十分に面白いのですが、本家と異なるのは、同時進行でもう一つ事件が起きる点です。

時を同じくして、遠く離れた東京で「双子による連続強盗事件」が発生します。犯人は双子で身元もわかっているのですが、彼らのどちらが犯行を行っているのか、兄なのか弟なのかそっくりすぎてわからないのです。だから警察も逮捕に踏み切れない。どちらかが起こした犯行なのは間違いないけれど、決め手がない。双子であることを利用して、彼らは次々と犯行を重ねていくのですが、この東京での事件が、遥か彼方の東北の山奥で起きている事件とどう繋がっていくのか、全く見えないのです。

「全く見えない」といえば、次々と犯人の手にかかっていく山荘の男女7人の関係性もそうです。事件が進むにつれて、残されたメンバーは「ひょっとして我々は互いに知らないけれど、何か共通点があってここに集められたのではないか」と疑い始めます。しかしそれが全くわからない。

もし共通点があったとしても、命を奪われるほどの恨みを買った覚えは誰一人としてないのです。どうして7人の男女はこの山荘に集められ、命を奪われているのか。そして東京で起きている双子の強盗事件はどう関係してくるのか。一見、散りに散った点が徐々に一点に集まっていく様は見事としか言いようがありません。

小説の冒頭には、西村京太郎先生からの一文が添えられています。読者に対してフェアでありたいということで、初めに「おことわり」をしているのです。

「この推理小説のメイントリックは、双生児であることを利用したものです。」

堂々のネタバレをしての、大胆な物語の始まりです。確かにあらすじで話したように双子は出てくるのですが、それがどう展開して、東北と東京の事件が繋がっていくのか。「おことわり」があっても、終盤まで全く予測ができません。

何より、これだけ入り組んだストーリーなのに、とにかく読みやすい！ 後に読みやすい作品をたくさん発表していくことになる西村京太郎先生ですが、作風が異なる初期の頃から既にこの読みやすさがありました。天賦の才能を持った、読書好きの裾野を広げた大作家であることが感じられる名作中の名作です。今から55年前の作品ですが、全く色あせていない大作でございます。

西村京太郎といえば十津川警部シリーズやトラベルミステリーのイメージが強いという方も、ぜひこの作品に触れて西村先生の奥深さを知っていただきたい。

私は西村先生のことを、ミステリー界の「亀仙人」だと思っているのです。「本気出したらこの師匠すごいんだ……」みたいな（笑）。

なぜ互いを知らない男女たちは東北の山荘に集められ、次々と殺され、誰もいなくなるのか。時を同じくして、なぜ東京では双子による連続強盗事件が起きているのか。「この推理小説のメイントリックは、双生児であることを利用したものです。」。

さあ、この謎解きにチャレンジしてみてください。

西村京太郎『殺しの双曲線』

