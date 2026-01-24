昨年11月下旬、自由民主党の岩屋毅前外相は中学生記者の川中だいじさん（15）と永田町の議員会館で向かい合い「本音」を語った。すでに配信した計3回の記事では、話題の「国旗損壊罪」や「スパイ法案」、高市早苗総理の"存立危機事態発言"などについて持論を展開。

【写真】「“中国ビザ緩和”の情報には誤解がある」およそ2時間にわたって熱弁した岩屋毅前外相

最終回となる第4回の記事では、問題が山積するアジアの外交問題や、国防に大きく関わる諜報活動についての見解を明かした。【第4回の最終回】

「尖閣諸島の領土問題は基本的に存在しない」

川中：尖閣諸島問題についてお尋ねします。日本は「領有権の争いはない」とする立場ですが、実際に中国船などが尖閣諸島周辺の領海に侵入することがあります。この問題についてはどう見ていますか。

岩屋：歴代政権も繰り返し言ってきたように、尖閣諸島は我が国の紛れもなく"固有の領土"なので、領土問題は基本的に存在していないと考えます。しかし、川中くんが言ったような事態が起きているのも事実なので、そういうことが続かないよう、尖閣諸島の空域、海域をしっかり守る努力は必要です。

基本的には海上保安庁が365日、全力を尽くしてくれているので、その努力をこれからも続けていくことが大事ですね。

川中：尖閣諸島に自衛隊を置くべきだという声もありますが。

岩屋：「目に見える形の実効支配」をすべきではないかという議論はこれまでにもありました。しかし、最も大事なのはいかにして平穏な環境を保っていくかということ。その観点から、適切な方策を考えていかないといけないと思いますね。

川中：日中関係でいうと、2025年11月24日（日本時間25日夜）にトランプ大統領と習近平国家主席が電話会談をしました。日本が取り残されているようにも見えましたが、どうお考えですか。

岩屋：そんなことはないと思いますよ。トランプ大統領はASEANの帰りにまず訪日したでしょう。米韓会談の前に日本に来たというのは、アメリカも日本としっかり関係を築いていこうという選択をしたわけだから、それは気にする必要はないでしょう。

中国ビザ緩和の"誤解"

川中：岩屋さんは外務大臣時代に、中国人向けにビザ発行を緩和する方針を発表しましたね。

岩屋：まだしていないですよ。あたかも私が実行したような情報が出回っていますが、虚偽情報です。

川中：つまり、ビザ緩和措置は検討段階ということでしょうか。

岩屋：はい、検討はしました。これについては誤った情報がネットの中を飛び交っていて、甚だ迷惑をしています。中国はコロナ禍以降、我が国へのビザ免除を止めていたのです。しかし、日中の対話の中で「解除しよう」となりました。中国側の免除対象は全ての日本国民です。一方、日本としてもどんな措置を講じるかと考えたが、中国の要求を全て呑むわけにもいかない。日本は中国からの渡航者にはすべからくビザ取得を要請しているのですね。

その中で、日本は高所得者の中国人に限定して5年の観光ビザを発行しています。今回の緩和措置案はその所得条件をさらに引き上げ、10年ビザを出すというものです。それであればマイナスの影響もないと判断をして、「検討可能」と中国に伝えたというのが実相です。

──その後、検討案はどうなったのでしょうか。

岩屋：自民党内などからも誤解があり、反対の声が上がったため、この検討は現状、一旦止めています。しかし、外務省全体で検討して、当時外務大臣である私が先方にお伝えしたことでもあるので、日中関係が落ち着いてきたら、政府において適切に判断してもらいたいと思っています。

「10年ビザの発行条件になる中国人の所得基準は具体的にどのくらいか？」との質問をよく受けますが、これは他国との関係もあり非公表にしているんですね。日本はビザの発行について、中国だけでなく各国に対しさまざまな条件をつけているのですが、具体的な条件を言うとハレーションが起こる恐れがありますからね。

唯一言えるのは、日本人から見ても「相当高い水準の所得者」限定になるということです。10年ビザはすでに発行されている5年ビザより、さらに高所得者だけを対象とするため、「対象者が広がる」という話はまったくの誤解です。そこはみなさんにも正しい理解をしてもらいたいと思いますね。

日本の諜報活動問題

川中：先ほどスパイ法案についてお話をうかがいました。国防で欠かせないインテリジェンス（諜報、情報活動）についてはどこまで強化すべきとお考えですか。

岩屋：なかなか難しい質問ですね。「インテリジェンスは強化すべきか否か」という単純な質問なら、当然、「強化すべき」という話になるでしょう。しかし、何をどのように強化するのかまでの議論にならなければ、それは本当の議論ではないと思います。

外国情報に特化した諜報機関、情報機関を設けるべきではないかという議論は何度もありました。実は私も若い頃、町村信孝先生（衆議院議長など要職を歴任）が自民党のPT（インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム）の座長だったときに委員会に所属しており、こうした問題について一生懸命に議論したんです。町村先生が亡くなった後、それを引き継いで「仮に日本に情報機関をつくるなら、こういうスタイルがいいのでは」という考えを一度まとめましたが、それは今、お蔵入りになっています。

──どういったことが争点になっているんでしょう。

岩屋：仮に対外情報機関を設置したとしても、いわゆる「スパイ行為」に関わる人に日本人がいれば、当然、日本人にも活動の矛先は向いていく。したがって、国民の知る権利や人権がしっかり確保できる仕組みがないといけない。また、業務に携わる人たちをどう守るかについてもしっかりと構えを作らねばなりません。場合によっては外交や国防に関する重大な事態に発展する可能性がありますからね。国民のみなさんからしても、非常に敏感な問題になっていくと思います。

さらにいえば、今は人が情報を取ってくる「ヒューミント」ではなく、サイバー手段を通じてどんどん情報を取る「シギント」時代に変わっている。日本の情報・諜報活動の体制を強化するために、どの分野に最も注力すべきか、どうすればウサギの耳を高く大きくすることにつながるかということも、幅広く考えないといけませんね。「日本に007のようなエージェントがいればいいんじゃないか」というようなイメージだけの議論では不十分なのです。

川中：最後に、趣味についてもお聞きします。ローリングストーンズがお好きなんですよね。

岩屋：大好きです。ストーンズのCDは全部持っています。これまでは新譜の発売を楽しみにして、出るたびに必ず買いにいっていた。昔でいうとLPレコード、それからCDになったけど、今はCDも出ないから困っているんだよね。

娘に聞いたら音楽配信アプリがどうのこうので「パパ、これがいいよ」とも言われたんだけど、どうダウンロードして聴けばいいか、まだ習得していなくて(笑) 。持っているCDはiPodに全曲入れて、いつも聴いていますよ。

岩屋氏と川中さんの対談はおよそ2時間にわたった。中学生記者の川中さんがぶつける質問の数々に、岩屋氏は自らの知見を踏まえて一つひとつ丁寧に答えていた。取材を終えると川中さんは持参した岩屋氏の著書を取り出し、サインを求めた。

「何を書こうかな、うーん……。僕はやっぱりこれなんだよね」

岩屋氏がサインの横に添えたのは"至誠通天"の文字。これは中国の儒学者・孟子（もうし）の言葉で、「真心を尽くして努力をすれば、その思いは天に通じ、必ず叶う」というものだ。同氏はその後、「これからもがんばってね」と川中さんに声をかけ、部屋を後にした。

【プロフィール】川中（かわなか）だいじ／2010年12月11日生まれ、大阪市在住。主に選挙・大阪関⻄万博・IRカジノ・森友学園問題を取材。「日本中学生新聞」の主宰者として紙の新聞を発行。SNS上でもコラム記事を発信している。雑誌やウェブメディアへの寄稿のほか、文化放送『長野智子アップデート』やYouTubeメディア『ArcTimes』『デモクラシータイムス』などにも出演。2025年春より第1・第3土曜の18時に テレビ大阪の公式ニュースYouTube「大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】」にて『中学生記者・だいじの対談クラブ』配信中。『こちら日本中学生新聞』を3月上旬に出版予定。

構成・文／前島環夏

【プロフィール】前島環夏（まえじま・わかな）／ライター・エディター。Web媒体を中心にインタビューや書籍編集などを行なっている。