国旗損壊罪やイスラム土葬墓地問題などをめぐる発言により、衆院議員・岩屋毅氏はSNSで"炎上の常連"となっている。だが、当の本人は臆する様子がなさそうだ。誹謗中傷の嵐の中、岩屋氏の胸中は──。

【写真】「中韓は永遠の隣人」「嫌中・嫌韓で日本外交は成り立つのか」中学生記者・川中だいじさんの質問に答える衆院議員の岩屋毅氏

15歳の中学生記者・川中だいじさんが本人に思いを聞いた。【全4回の第3回】

"岩屋は親中、媚中"批判には「断じて負けない」

川中：岩屋さんは、一部の右派言論人を中心として「親中」「媚中」と評されています。このことについてどうお考えですか。

岩屋：全く意味のないレッテル貼りだと思います。では逆に、「嫌中」や「嫌韓」の姿勢で日本外交は成り立つんですか。両国とも"永遠の隣人"なのだから、できるだけ良好な関係を築くことは不可欠だし、それが日本の国益だと思います。

川中：SNSでは「売国奴」「反日スパイ」など、相当な誹謗中傷を受ける中で、政治家として活動する原動力はどこから生まれるのでしょうか。

岩屋：国政を目指した以上は、国益と国民益のため、さらにいえば国際公益のため、少しでも役に立てる政治家でありたいと思い続けて、今日まで活動してきました。だから私は「日本だけがひとり勝ち、日本だけが幸せになればいい」という考え方ではありません。もちろん世の中にはさまざまな考え方があるけれど、その中で意見交換をしてよりよい答えを見つけだす対話が民主主義ですし、真の"デモクラシーマインド"だと思っています。

対話する気もなく、いきなり汚い言葉を投げつけたりすることは、極めて卑怯で下劣な行為であり、その人ご自身の品格が問われる行為だと思いますね。

SNSの"いいね"マーク、あれは共感を表すためのものですよね。お互いが少しでも共感し合う、励まし合う、激励し合う、慰め合う。そのためのツールでSNSがあるわけで、人を攻撃するために使うのは間違っていると思います。人類の叡智から生まれたインターネットは、みんなが「より多数の幸福のために」使うべきですよね。

「炎上に惑わされない仕組みが必要では」

川中：先の参院選挙では、ロシアの情報機関「スプートニク」の世論工作疑惑が注目されました。この騒動を受け、政府は外国勢力の選挙介入対策の強化を決めましたが、岩屋さんはこうした民主主義を守るためのSNS規制強化をどう考えますか。

岩屋：これは規制の強化というより、対策の強化かな。規制となると、言論の自由や思想信条の自由にかかわる恐れがあります。我が国は言論の自由を大切に考えている国柄で、それはとても大事なことだと思うから、規制していいものはどういうものかについて議論を丁寧にやる必要がある。 ただ、SNSにできるだけ左右されない、侵されない、影響されないための対策は必要でしょうね。

というのも、私の外相時代にアフリカホームタウンの話があったんですよ。それがある日突然大炎上して、一生懸命お世話しようとしてくれた地方自治体が、朝から晩までネットでの批判や苦情電話で攻撃されてしまい、結局はプロジェクトを中断に、形を変えてやり直すことにしたんですね。

川中：そうでしたね。

岩屋：その後NHKでも解説されていたけれど、炎上の発信元はわずか数人の海外インフルエンサーたちだった。そこには誤解もあったのに、炎上はまたたく間に広がり「アフリカホームタウンなんてけしからん」という空気が形成されてしまったんです。

今後の選挙では外国勢力がそういう仕掛けをする恐れもあるでしょうから、状況をいち早く分析して「真実はこうですよ、あなたは煽られていませんか？」というアラートを国民に発する仕組みはあってもいいのかな、と思います。ただ、国権によって政府が国民をコントロールするようなことはあってはならないと思いますね。

川中：SNSやAIが世論に大きな影響を与える時代となり、ファクトチェックの必要性が問われていますが、今行われているリテラシー教育の強化は必要だと思いますか。

岩屋：国によっては、子どものSNS使用を禁じる国もありますね。オーストラリアだけでなく、EUにも制限している国があるし、アメリカでも16州以上で規制しています。でも、禁止という措置は、本来は望ましいことじゃないと思うんだよね。

というのは、SNSは人々のコミュニケーション空間をものすごく広げたでしょう？ 政治家も昔は支持者とやりとりするには直接会うか、電話か手紙。この3つしか方法がなかったんだよね。でも今は、SNSで毎日のように双方向のやりとりができる。だから、民主主義を成熟させていくうえでは、非常にいいツールが提供されたなとは思うんです。

川中：多くの人にとってSNSは日々欠かせないツールとなっていますよね。

岩屋：ただ一方で、SNSには最初から対話をするつもりのない人たちが、虚偽情報や捏造された情報に基づいて暴言を投げつけるという、非常に下劣な行為がまかり通っている。これは大きな負の側面だと思いますよ。

つまり、SNSやネット社会は大きな恩恵をもたらしているけれど、非常によくない面もある。だから、よいところは最大限伸ばして、悪いところを最小限にしていく取り組みをみんなでやらないといけない。当然、"ネチケット教育"は学校現場でしっかりやるべきですよね。

「対話する気がある人とは何回でもやり取り」

──岩屋さんはSNSを使っているのでしょうか。

岩屋：いつもは長文を投稿しやすいFacebookだけ使っていますね。私のFacebookを見てもらえばわかるけど、対話する気がある方とは何回でもやりとりしますよ。ただ、突然ひどい言葉を投げつけてくる人は、間髪入れずにブロック、そして削除します。その区別はせざるを得ないですね。

というのは、SNSはたくさんのお友達が見ている公の場でしょう。突然殴り込みされるのでは困る。対話の雰囲気を乱してほしくないし、友達の皆さんにもご迷惑がかかってしまうのでね。でも「自分は意見が違うけれど、どう思いますか？」のように聞かれたら、時間をとって何度でもやりとりをしています。

＊ ＊ ＊

誹謗中傷に対して「断じて負けない」と言い切った岩屋氏。国旗損壊罪にも「立法事実が確認できない以上、必要はない」と、与党合意とは一定の距離を置く姿勢を示した。

そんな岩屋氏が最終回で話すのは、日本の外交問題や諜報活動についてだ。外務大臣の経験も踏まえ、同氏が持論を語る。

（第4回につづく）

【プロフィール】川中（かわなか）だいじ／2010年12月11日生まれ、大阪市在住。主に選挙・大阪関⻄万博・IRカジノ・森友学園問題を取材。「日本中学生新聞」の主宰者として紙の新聞を発行。SNS上でもコラム記事を発信している。雑誌やウェブメディアへの寄稿のほか、 文化放送『長野智子アップデート』やYouTubeメディア『ArcTimes』『デモクラシータイムス』などにも出演。2025年春より第1・第3土曜の18時に テレビ大阪の公式YouTube「大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】にて『中学生記者・だいじの対談クラブ』配信中。『こちら日本中学生新聞』を3月上旬に出版予定。

構成・文／前島環夏

【プロフィール】前島環夏（まえじま・わかな）／ライター・エディター。Web媒体を中心にインタビューや書籍編集などを行なっている。