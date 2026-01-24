「『国宝』の主人公に自分を重ねて辛くなった…」歌舞伎の血筋ではないところから成り上がった中村鶴松の泥酔逮捕…宙に浮いてしまった襲名と、原因となった贔屓筋との接待慣習

中村鶴松の逮捕報道

歌舞伎ファンの間に動揺とため息が広がっている。ことの発端は『新春浅草歌舞伎』（浅草公会堂）を中村鶴松が休演すると、松竹から1月18日に出されたリリースだ。第1部の内容を一部変更し、中村橋吾、中村莟玉が鶴松の代役を担うという。

コロナ禍以降、舞台作品の現場において俳優が出演を見合わせるケースも増えているが、休演が発表された時点で怪我や体調不良など理由が明らかにされるケースがほとんど。だが今回は鶴松休演の理由が発表されなかったことから、SNSなどでは静かに憶測が広がっていた。

その理由が明らかになったのは休演発表翌日の1月19日。中村鶴松（本名 清水大希）が建造物損壊容疑で18日の0時50分ごろに現行犯逮捕との報道が出た。現場は台東区西浅草のケバブ店。彼が店のトイレを勝手に使用したことを店員が注意すると暴れて店の木製のドアを蹴って壊し、店員が警察に通報したことで現行犯逮捕に至ったとのこと（のちに所属事務所が一部内容を訂正）。当時、清水氏（鶴松）は酒に酔っており、逮捕後の取り調べでも「酒に酔っていて覚えていない」と語っていたそうだ。

この報道が出た直後から、SNSでは「どうして今？」「こんな大事な時に」「人に怪我をさせたり、事故に遭っていなかったことには安堵」といった歌舞伎ファンのさまざまな声が飛び交った。

今回の件で、若手歌舞伎俳優切磋琢磨の場であり、中村橋之助、市川染五郎らライバルたちと腕を競い合う『新春浅草歌舞伎』を鶴松が休演することになったのも大ごとだが、報道を知った歌舞伎ファンたちが「なぜ、今？」と顔を曇らせたのにはワケがある。

『国宝』主人公と同じバックグラウンド

中村鶴松、じつは来月2月1日から始まる歌舞伎座『猿若祭二月大歌舞伎』にて、中村舞鶴（まいづる）を襲名することになっていたのだ。歌舞伎俳優にとって襲名は役者人生を賭けて臨む一大イベント。特にこの「舞鶴」との名前には非常に大きな意味がある。まずは鶴松のバックグラウンドから説明させてほしい。

中村鶴松は現在30歳。彼を語るうえで外せないのは、歌舞伎を生業とする家に生まれた“御曹司”ではない点。5歳のときに所属していた児童劇団からオーディションを受け、本名で歌舞伎座の『源氏物語』に子役として出演。2005年、10歳で十八代目中村勘三郎の部屋子となる。

“部屋子”と聞いてピンと来た人もいるだろう。そう、歌舞伎の世界の血筋と芸の人間ドラマを描いた映画『国宝』で、吉沢亮が演じた主人公・喜久雄と同じ立場だ。

十八代目中村勘三郎から「ウチの3番目の息子」と目をかけられ、その“父”の想いにこたえるように歌舞伎の世界で精進を続けた鶴松は、その後も期待の若手俳優としてさまざまな作品に挑んでいく。また、高校卒業後は早稲田大学文学部文学科演劇映像コースに進学。このときのセンター試験では英語の成績が全国1位で、受験した早稲田と慶応の4学部すべてに合格した。このことから、歌舞伎や舞踊のハードな稽古と本番に加え、受験勉強も両立させられる意志の強さや、自身のマネジメント能力の高さもうかがえる。

2012年に57歳の若さで十八代目中村勘三郎がこの世を去ってからは、中村屋の長男・中村勘九郎と次男・中村七之助が父の遺志を継ぐように“末の弟”鶴松のバックアップを続けてきた。2024年におこなわれた十八世中村勘三郎の十三回忌追善公演で、部屋子の鶴松が非常に重要な役を担って舞台に立ったことからも“3番目の兄弟”に周囲からの期待と愛情が注がれていたことがよくわかる。

逮捕と同日に発表された「平成中村座」の復活

そして襲名である。鶴松が襲名予定の「舞鶴（まいづる）」とは、鶴松を可愛がった十八代目中村勘三郎の父、十七代目中村勘三郎の俳名「舞鶴（ぶかく）」にちなんだもの。これは大きい。歌舞伎俳優として受け継がれてきた名跡ではないものの、中村屋のスピリッツを鶴松にも託したいという大勢の人の希望がこめられた大切な名前だ。

今回の一件で、上演中の舞台の休演に加え、自身の襲名についても自ら泥を塗る形になってしまった鶴松だが、このことを考えるうえでもうひとつのキーワードがある。それは「浅草」。

事案が起こった18日未明の数時間後（早朝）に「平成中村座」が4年ぶりに浅草で復活するとのニュースが各メディアに掲出された。「平成中村座」とは、亡くなった十八代目の勘三郎さんが江戸三座（江戸の町にあった有名な芝居小屋）の筆頭であった「中村座」を復活させたいと、2000年に浅草に誕生させた仮設劇場。今年は浅草寺・本堂裏に設置される芝居小屋で10月から公演が実施されるとのことで、本来であれば非常におめでたく明るいニュースのはずだが、何とも間の悪いタイミングでふたつの情報がたまたま重なってしまった。

また、事案が起きた18日の夜に鶴松と一緒に飲食をしていたと、贔屓筋と思われる浅草関連のアカウントが軽めのタッチでつぶやいたことで「本当の贔屓なら公演中の役者を引っ張りまわさないでほしい」「これがあなたたちの応援の方法なら間違っている」と多くの歌舞伎ファンから声が上がり、当該アカウントは炎上状態に（現在、投稿は削除）。

いっても鶴松はもう30歳の大人で、いくらプレッシャーやストレスを抱えていたとしても、飲酒した席での振る舞いや自身の酒量コントロールなどは本人の責任である。その前提があったうえで、浅草での歌舞伎公演中、贔屓筋にサポートされているとの感謝に加え、大きな意味を持つ名を襲名するには大勢の人の力が必要との思い、浅草に建つ「平成中村座」での公演成功に貢献したいとの決意など、さまざまな要因が交差し、贔屓筋との席で断れない酒があったのかもしれない。鶴松自身、浅草の高校を卒業しているし、前述のとおり、中村屋のルーツと浅草との関係は江戸時代にまでさかのぼる。

保留になった「中村舞鶴」の襲名

最初の報道から2日後の1月21日、鶴松の所属事務所は当面の謹慎発表と、ケバブ店での件は、トイレの貸し借りが原因ではなく、泥酔した鶴松が注文時に本人の勘違いからトラブルとなり、店舗出入口の自動ドアを蹴破ったと報道内容を一部訂正。また、被害店舗への謝罪はすでにおこなっており、今後も真摯に対応していくとのこと（本人は19日に釈放）。

松竹は同日、来月の歌舞伎座『猿若祭二月大歌舞伎』中村鶴松の休演を発表。鶴松の代役は中村勘九郎と中村七之助が務め、Webページなどの写真も差し替えられた。当然、多くの人の思いがこもった初代中村舞鶴の襲名や本人が願った幹部昇進も宙に浮いた状態だ。

映画『国宝』を観た鶴松は、歌舞伎の家の出てはない喜久雄が他者にかけられた言葉や仕打ちがあまりにも自らの状況と重なり、上映中つらくて何度も離席しそうになったという。

だが、今回“弟”の不始末で各所に頭を下げて回り、代役として舞台に立ってくれるのは御曹司である“2人の兄”だ。特に長兄の勘九郎は膝に爆弾を抱えた状態でその任を全うする。糧、にするには大きな代償だが、彼が舞台に帰ってきたときは観客全員が心から拍手できるような踊りと芝居を見せてほしい。

目をかけ歌舞伎俳優として育ててくれた“父”もまた蠅に姿を変えてきっとその様子を見守りにきてくれるだろう。

【こちらも読む】『興収歴代1位の映画『国宝』の海外展開で思わぬ波紋…問われる「女性の描き方」と、現実の梨園を支える女傑たちの素顔』

