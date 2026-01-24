年間2万人が訪れる広島の「お好み焼き体験スタジオ」…オタフクソースが「赤字でも続ける」ワケ

年間約2万人来訪！広島の「お好み焼き体験スタジオ」

「3カ月先まで予約が埋まっている」「団体客は半年前から問い合わせが来る」--JR広島駅のすぐそばに、そんな場所がある。メニューは自らの手で「お好み焼きを焼く」、ただそれだけだ。

その施設は「OKOSTA（オコスタ）」という。調味料メーカーのオタフクソースが2018年10月に開業したお好み焼き体験スタジオだ。40席、1日3回転の小規模な施設ながら、現在は予約なしでの来場がほぼ不可能な状態が続いている。

「年間で約2万人のお客さまに来ていただいています。稼働日が約350日で、1日平均60人。ほぼほぼ予約が入らない日はなくなりましたね」

そう語るのは、同施設を統括するオタフクソース お好み焼課の春名陽介課長だ。

注目すべきは来場者の内訳である。海外からの観光客が全体の4〜5割を占め、時期によっては7割を超えることもある。国別では米国が約34%、オーストラリアが約20%、英国が約10%と、英語圏からの来訪が上位を独占している。

コロナ禍では月間200人程度まで落ち込んだ来場者数だったが、2023年5月の「G7広島サミット」以降に急伸。とりわけ海外客が増加し、同年10月には月間1500人を突破。現在は1800〜2000人で推移する。団体予約は半年前から入り始めるため、繁忙期は数カ月先まで埋まっている状況だ。累計来場者数は9万人を超える。

開業の背景には「悔しい思いをした過去」

OKOSTAが生まれた背景には、オタフクソースが抱えていた課題があった。

同社は広島市西区の本社横に「Wood Egg お好み焼館」という、お好み焼きの歴史や文化を学び、調理を体験できる施設を持つ。2015年頃から英語圏の観光客が目に見えて増え始めたが、ある声が春名課長の耳に残った。

「海外のお客さまが『やっと着いた』とおっしゃるんです。原爆ドームから宮島へ向かう観光ルートの途中にあるので便利かなと思っていたのですが、最寄りの新井口駅から徒歩で20分ほどかかるし、タクシーもすぐ捕まらないのが不満のようでした。お好み焼きを体験したいのに簡単にはできない。潜在的な需要を取りこぼしていると痛感しました」

食の制限も壁だった。ベジタリアンやハラールへの対応を求める要望は当時からあったが、個別対応にとどまり、正式なコースとしては打ち出せていなかった。また、専門スタッフがいないため、本格的な英語対応も難しかった。

それ以上に悔しい現実があった。例えば、修学旅行などで広島を訪れる学生のお好み焼き体験受け入れは、街の中心部にある他社の飲食施設に流れていたのだ。

「なぜうちではなくて他に行くんですかと関係者に尋ねたら、バスで原爆ドームに行くルート上にあるから、と。立地だけで決まってしまう。悔しかったですね」と春名課長は吐露する。

とはいえ、春名課長が一貫して強調するのは、「商売ベースではない体験」の重要性だ。

「来て、焼いて、食べて、帰る。それだけではなく、お好み焼きには原爆の焼け野原から生まれ、広島の復興とともに歩んできた歴史があります。そのパッションや思いを伝えたい」

修学旅行生たちが将来また広島を訪れた時にお好み焼きを食べたいと思うか。友人に「お好み焼きってこういう食べ物なんだよ」と語ってくれるか。そこまで考えると、ただ焼いて食べるだけでは不十分だと春名課長は訴える。

「お好み焼きの美味しさや歴史を伝え、たくさんの人に体験してもらえる場所を作りたかった。Wood Eggお好み焼館でも提供していましたが、交通アクセスの問題で届け切れていなかったのです」

利便性の良い場所が不可欠だ。そう思い続けていた中で物事が動き出す。2018年、広島駅近くに空きテナントがあるとの情報が入る。加えて、オタフクソースの経営方針において「これからは海外がキーだ」という方向性が示されたタイミングとも重なった。インバウンドを含めた観光客向けの新たな体験施設の構想が一気に現実化したのである。そして、半年の準備期間を経て同年10月、OKOSTAは開業した。

SNSでオタフクのロゴが広まれば

OKOSTAの設計には春名課長の強いこだわりが反映されている。

「お好み焼き屋さんで、皆で鉄板を囲んで食べる。そこで弾む会話が私はすごく好きなので、お好み焼きを中心に語り合うような場所を作りたかったのです」

10人ほどで囲める鉄板を4カ所配置。熱源は安全性と温度管理のしやすさからガスではなく電気を選んだ。新幹線の線路が近いこともあり、万が一の火災リスクを避ける意図もあった。椅子はさまざまな客の体格を想定し、頑丈なものを特注した。

壁面を彩る朱色は、宮島の鳥居をイメージしている。

「観光客、特に海外の人たちに喜んでもらうのに、パッと思い浮かんだのが宮島でした。日本らしい明るい色ということで、オタフクソースがよく使用する赤色ではなく、宮島の鳥居と同じ朱色にしました」

また、フォトスポットとしてオタフクソースの企業ロゴを壁に大きく配したのは、意外な発見がきっかけだった。Wood Eggお好み焼館を以前訪れた海外客が、オタフクの顔のマークを「日本っぽくて可愛い」と言って写真を撮る姿を目にしたのだ。

「下心でいうと、SNSで発信してもらえばオタフクソースのロゴが世界に出回るなと思って。海外の方にオタフクソースというメーカーを知ってほしかったのです」

オーストラリア観光客が多い理由

なお現在、海外客比率でオーストラリアが2位につけているのには、あるエピソードが関係している。

「開業して間もない2019年に、オーストラリアの先生が個人旅行で来たのですが、お好み焼きや広島を気に入って、今度は自分の教える小学校の子どもたちを連れてきてくれたのです。そこから口コミで広まって、オーストラリアの教育旅行がOKOSTAに来る流れができました」

熱心なファンも現れた。英語表記の誤りを指摘し「俺が全部直してあげる」と申し出た人や、「ここは楽しい場所」だとアピールしてくれる海外個人ツアーのガイドなど。コアなファンが新たな客を呼ぶ好循環が生まれている。

海外客だけではない。地元・広島市も応援に回る。例えば、県外の取引先企業が広島を訪れた際、OKOSTAで懇親会をセッティングしてくれるようになったのだ。広島のお好み焼きを知る場としての活用も広がっている。

説明用のツールを作り、属人化を解消

コロナ禍後に急増した海外客。その対応の現場を支えるのは、英語を話せるスタッフたちだ。2024年10月からはパートやアルバイトでも講師役として客に説明できるよう、教育＆試験制度を導入。それ以前は基本的に社員だけが講師役を務めていたため、大きな負担となっていた。現在はアルバイトを含む15人体制でOKOSTAの体験プログラムを回している。

入社2年目のお好み焼課（現在は異動）・渡瀬恵菜さんはOKOSTAに配属後、次々と改善策を形にしてきた。

「海外のお客さまは、お好み焼き自体を知らずにツアーで来られる方も多く、ナーバスな状態のまま作り始めることが散見されました。そこでまずは関西と広島のお好み焼きの違いをイメージ図で説明してから、『今から私たちは広島のお好み焼きを作りますよ』と伝えるようにしました」

かつての現場は講師個人の裁量に任されていたため、人によってはお好み焼きの詳しい説明をしないまま体験が始まることも珍しくなかった。そうした属人化やバラツキを解消するべく、ツールを使って説明内容を統一した。

「今までは先輩たちの見様見真似でやりましょうといった感じでしたが、アルバイトやパートさんが講師をするようになると、何かしらマニュアル化しないと困惑する部分もあるかなと思って」

名刺サイズのレシピカードも渡瀬さんの発案だ。QRコードからグローバルサイトに飛べる仕様で、荷物の少ない海外旅行者でも持ち帰りやすい。また、自身が学生時代に海外留学した際、アクティビティで修了証をもらった経験から、体験後のCertificate（修了証）を作成した。そのほかにも、「海外の方はトラベルノートにスタンプを集める習慣があるので、オリジナルスタンプもデザインしました」と渡瀬さんは話す。

毎日のようにOKOSTAの現場に立つことで、今では体験中の盛り上がりポイントも熟知している。

「お客さまが一番盛り上がるのは、すべての具材が乗ったお好み焼きをひっくり返すパート。『え、これこんな山なりにしたものをひっくり返すの？』という不信感の中、講師がお手本を見せて1、2、3でひっくり返したら、ワーッと湧き上がります」

緊張をほぐすコミュニケーションも欠かせない。「キャベツがはみ出したら、生地の下に隠しちゃってね、とジェスチャー交じりで伝えると、皆さんガハハと笑ってくれます」と渡瀬さんは微笑む。ちょっとしたユーモアが言葉や文化の壁を超える。

緩急を織り交ぜながら、客が飽きないように、それでいて楽しく調理できるよう、常に工夫を凝らす。

OKOSTAには、もう一つの顔がある。新入社員の育成の場だ。

「毎日状況が変わる中で、臨機応変に対応する力が求められます。1年目からリーダーとして責任を持ち、自分一人がトップで周りのアルバイトを動かすこともありますから」と春名課長は力を込める。

基本的に新入社員は1〜2年でOKOSTAを卒業し、他部署へ異動していく。春名課長は「相手の立場になって物事を考える力が身に付く。どこに出しても恥ずかしくない人材が育っています」と目を細める。

収益よりも顧客体験を優先したい

予約で埋まる日々が続く中、第2、第3のOKOSTAといった具合に、事業拡大の選択肢もあるはずだ。しかし春名課長の答えは明確だった。

「インバウンドを増やそうとか、客の回転率を上げようとかいった目標は、今のところありません。それよりも来たお客さまの満足度を高めることが大切です。売り上げを追い求めすぎると良くないかなと思っています」

実際、OKOSTAは単体では赤字だという。それでも継続する理由は、お好み焼きの価値を海外に伝える「入口」としての役割にある。

「海外の人たちにお好み焼きを知ってもらい、食べて感動し、好きになってもらうことが第一。（売り上げなど）目に見える部分ではなくて、目に見えない部分の向上が大事だと考えています。それが100人になって1000人になって、さらに1万人になれば、『自分もお好み焼き屋をやりたい』という方が1人、2人は出てくると思うんです」

春名課長が描くのは、さらに先の未来である。店が増えれば、当然ソースの需要も生まれる。目先の収益ではなく、食文化の普及に投資しているのだ。

なお、OKOSTAであふれた予約はWood Eggお好み焼館で月間300人ほどを受け入れることもある。むやみに規模を拡大するのではなく、今後も体験の「濃度」を高める方向に注力していく。

「忖度なしで『本当に良かった』と感じてくれる人の数が増えれば増えるほど、それが正解だと思っています」と春名課長は言う。広島駅に程近い小さな施設から、お好み焼きという食文化を世界へ届ける。その種まきは、今日も静かに続いている。

