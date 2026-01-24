¡Ö¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤í¡×²¬ÅÄÈË¹¬Áí¿ã¤Î¡Ô¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»Ø¼¨¡Õ¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍýÍ³¡Ú2004Ç¯»©·î¾Þ¡Û
1·î20Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤¬»àµî¤·¤¿¡£JRA¾ÞºÇÍ¥½¨Ã»µ÷Î¥ÇÏ¤ËÆóÅÙÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þ¤ËGµ¤ò5¾¡¤·¤¿¶¯¹ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â6ºÐ¤Þ¤ÇÂ©¤ÎÄ¹¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òºÇ½é¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2004Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢ÃÏÊý¤«¤éÃæ±û¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¤È¤ÎÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¼ø¾Þºî¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡¡²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¡¢22Ç¯Á°¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÍè¤¿²¬ÅÄÁí¿ã
¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¡¢»ä¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§É®¼Ô¤Î²ÏÂ¼»á¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï¤³¤Îº¢¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤è¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Î£È£Ë¼¼Íö»Ù¶É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡ÊÅö»þ¡Ë»ù¶ÌÎ´¤À¡£
»ù¶Ì¤Ï¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤Î¸½Ìò»þ¤òÃÎ¤ë¶¥ÇÏ¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÄ¿¹¤«¤éÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Åö½é¡¢ÇÏ»ºÃÏ¤¬¶É¤Î¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£ÀÞ¤·¤âÇ§Äê±¹¼ËÀ©ÅÙ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£²£°£°£´Ç¯¿·½Õ¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡Øº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»ù¶Ì¤Ï¥Ð¥ë¥¯¤ÈÈË¹¬¤òÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¼èºà¤Ï½ù¡¹¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÒ¾ì¤Ë¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Ä«¤ÎÄ´¶µÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
ÉÔÄê´ü¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡¡¥³¥¹¥â¥Ð¥ë¥¯¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Í¼Êý¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥¯¤Î³èÌö¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¿Íµ¤´ë²è¤È¤Ê¤ê¡¢£´·î18Æü¤Î»©·î¾ÞÅöÆü¤Ï¡¢»ù¶Ì¤Ë¸½ÃÏ¼èºà¤Îµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ÈË¹¬¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ò¤Þ¤º»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£ÇÏ¼çÍÑ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
»ù¶Ì¤¬ÅöÆü¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤í¤À¤Ê¤È¡¢¡ÊÈË¹¬¤Î¡Ë·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¥Ð¥¹¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¨¡¢¥Ð¥¹¤Ê¤Î¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤ëÄäÎ±½ê¤Þ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¥Ð¥¹¤ÇÍè¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
ÈË¹¬¤ä¥Ð¥ë¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»ù¶Ì¤¬¼èºà¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¸å¡¢£Ô£Â£Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø£Ú£Ï£Î£Å¡Ù¤â¥Ð¥ë¥¯¿Ø±Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÈË¹¬¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¯¤ò·ãÎå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ºÂÚºßÇÏË¼¤òË¬¤Í¤¿¡£¤¦¤·¤í¤ò»ù¶Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ä´¶µ»Õ¤ÎÅÄÉô¤ËÈË¹¬¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎÇÏ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¡£
»ù¶Ì¤ÏÊò¤ì¤¿¡£
Éã¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¢Êì¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¥Ö¡¼¥±¡£Ä¶¤Î¤Ä¤¯ÎÉ·ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£´Àï£±¾¡¤Ë²á¤®¤Ê¤¤Æ±ÇÏ¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê£Ç¶¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»©·î¾Þ¤Î½ÐÁö¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡È¤³¤³¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡É¤È»×¤¨¤Ð¤³¤½¡¢10ÈÖ¿Íµ¤¤ÈÉ¾²Á¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÈË¹¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤Çö¤òºÇ¤â·Ù²ü¤·¤¿¡£
