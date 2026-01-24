100人以上の社員らが、31億円を超える金を客から不適切に受け取るなどしていたプルデンシャル生命。23日、社長らが会見を行い謝罪しました。なぜ、問題行為が横行したのか？ 『news zero』は元営業担当の男性を取材しました。

■金銭詐取など問題行為は35年前から

プルデンシャル生命保険 間原寛社長（23日午後）

「多大なるご不安とご迷惑をおかけしていることに対し、心より深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした」

“不祥事”が発覚して以降、初めて会見を開いた生命保険会社、「プルデンシャル生命保険」。

プルデンシャル生命保険 間原寛社長

「107名の社員、そして元社員が不適切な投資勧誘を行うなどして、お客様計503名から、計約31億円を不適切に受領していたことが発覚いたしました」

生命保険の販売だけでなく、顧客の資産運用などを提案するライフプランニングもウリにしている外資系の会社。

明かしたのは、35年前から行われていたという、社員や元社員らによる顧客から金銭をだまし取るという“問題行為の数々”でした。

■架空の投資話、顧客に借金など手口さまざま

その手口はさまざまで、例えばこんなケース。

東京・港区の支社に勤めていた社員（30代）が客に対し用意した書類には、「プルデンシャル生命」の社名が記載されていましたが、持ちかけられたのは架空の金融商品への投資。

合わせて4人の客から、約5300万円をだまし取ったということです。

また、別のケースでは…。

プルデンシャル生命社員

「自分ももうかっているので投資しないか」

会社の保険業務などとは関わりのない投資話などを持ちかけ、お金を受け取ったり、時にはシンプルに…。

プルデンシャル生命社員

「投資金として金を貸してほしい」

顧客に“お金を貸してほしい”と頼み、返さないケースも…。

107人の営業担当がこうした不適切な行為を行っていたといい、だまし取るなどした金額は31億円超え。そのうち23億円ほどは返金されていないということです。

■社長「報酬制度が問題の一因」

なぜ“巨額の金銭不祥事”は起きたのでしょうか？

──不祥事を招いた原因は？

プルデンシャル生命保険 間原寛社長

「第一は、弊社の営業に関する諸制度において、不適切な行為を行いやすく、不正を検知しづらいという問題がありました。業績に過度に連動する制度が、金銭的利益を重視する人材を引きつけたり、入社後にそのような考えを持つに至らせてしまったり、加えて営業社員自身の業績により収入が変動することから、収入の不安定さを招き、不適切行為につながりました」

“社内の報酬制度が問題を引き起こす一因になった”との認識を示した一方、社員らの間で“手口の共有はなかった”としました。

──みなさんが保険会社なのか、詐欺師を含めた連中を抱える犯罪組織なのかと、そういった厳しいネットの声もあふれています。どのように受け止めますか？

プルデンシャル生命保険 間原寛社長

「そういう声があるということは認識しております。こういう事態を招いたことに関しては非常に反省をしております」

■内情は…元社員「競争意識はある」

『news zero』は23日夜、2018年から2年間、プルデンシャル生命で営業をしていた元社員に内情を聞くことができました。

プルデンシャル生命保険 元営業社員

「競争意識はありますね。週ベース・月ベース・年間ベースで表彰されていくんですよ。『今日は○○が1位だった』とか『週で1位だった』とか張り出されるので。(自身の売り上げは)だいたい年間数千（万円）ですね。それくらいの数字にはなりました」

──収入に困っている人もいた？

プルデンシャル生命保険 元営業社員

「いますね。成果報酬でコミッション制（歩合制）なので、売れないと家賃払えない。そのタイミングで退職してしまう。辞める人は、ほとんどそれだと思う。食べていけなくなるので」

また、この問題が報じられて以降、現役社員と連絡を取ったところ、「解約される」「（顧客に）会ってももらえない」などと話していたといいます。

■“顧客から借金”話…ミーティング内で共有され

別の元社員からも…。

プルデンシャル生命保険 元社員

「たくさん頑張れば頑張るほどお給料は青天井だし逆もしかり。売れなかったりすると最低賃金という人も中にはいます。保険が売れなくてお金がなくて、ちょっと困ってお金を借りたという人が常にちょっとずついたし、それは会社で共有されたりというのはあった」

当時、実際に顧客から金を借りた社員がいたという話が、ミーティング内で共有されたといいます。

プルデンシャル生命保険 元営業社員

「本当に個人の裁量に委ねられてる部分があるので、監督が行き届かないこともあったりするのかなと」

■「補償委員会」設置、対象外事案も再度精査へ

今回の事案を受け、間原寛社長が責任を取り来月1日付で辞任。

不祥事に関わった107人のうち、ほとんどの社員はすでに退社済みですが、残り10人ほどの社員についても解雇するということです。

また、プルデンシャル生命は第三者の専門家で構成される「補償委員会」を設置し、過去に補償対象外と判断された事案についても再度精査した上で、補償の必要性があると判断されたものについては補償していくということです。

■専門家…ケースによっては「詐欺に問える可能性も」

とはいえ、返金されていない総額は約23億円。全額顧客に返金されることはあるのでしょうか？

企業の不祥事などに詳しい 中島章智弁護士

「社名をかたって例えば『これはプルデンシャルの商品ですよ』とか業務であるかのように装って説明したり、資料を渡したりとしたような場合で、仕事としてやっているんだなと信じるのが普通だというようなケースであれば、プルデンシャル生命が責任を負うことになりますね」

一方で…。

企業の不祥事などに詳しい 中島章智弁護士

「『こういうもうけ話があるよ』とか『私に貸してくれれば倍にして返すよ』みたいな、プルデンシャル生命と無関係な形で勧誘したとすると（会社の）責任を問うのは、なかなか難しいと思います。営業の形がだまされたという形であれば詐欺に問える可能性もありますので、被害者の方が警察に被害届を出して、警察が捜査を始めるということは十分考えられます」

組織風土を改善するとしているプルデンシャル生命。信頼の回復はできるでしょうか。

（1月23日放送『news zero』より）