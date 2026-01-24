世界で27万9449台の新車を販売

1月19日、ポルシェは2025年に世界で合計27万9449台の新車を販売したと発表した。前年の31万718台を10%下まわるが、これは『価値重視のモデル構成を最優先課題としている』ためだ。

【画像】最高出力1156psのデュアルモーターでハイパーカー並みの加速性能！『ポルシェ・カイエン・エレクトリック』 全30枚

ポルシェAGのセールスおよびマーケティング担当取締役のマティアス・ベッカー氏は、以下のようにコメントしている。



2025年は過去最高の販売台数を記録したポルシェ911。 ポルシェ

「記録的な年が数年続いた後、2025年の販売台数は前年を下まわりました。これは当社の予想どおりであり、718とマカンの内燃エンジン搭載モデルの供給ギャップ、中国における高級車需要の継続的な低迷、そして当社の価値重視の供給管理によるものです。

2025年には、Tハイブリッドを搭載した911ターボSをはじめとする卓越したモデルでお客様にご満足いただけました。2025年末に発売されたカイエン・エレクトリックへの反響も、ポルシェが革新的で高性能な製品でお客様の期待に応えていることを示しています」

北米の販売台数は8万6229台（ほぼ前年同数）で、前年に続き最大の販売地域になっている。2024年に記録的な販売台数を達成した海外および新興市場でも前年とほぼ同水準を維持し、5万4974台（前年1%減）を販売した。

ドイツ以外の欧州では6万6340台（前年13%減）、ドイツでは2万9968台（前年16%減）を販売。減少の理由は、EUのサイバーセキュリティ規制の影響により、内燃エンジン搭載の718およびマカンの供給減少が挙げられる。

中国では、4万1938台が販売された（前年26%減）。減少の主な理由は、高級車セグメントにおける厳しい市場環境、特にフル電動車市場での激しい競争によるものだ。

全世界で販売されるポルシェのうち34.4%が電動化

ドライブトレインは、全世界で販売されるポルシェのうち34.4%が電動化され（前年7.4%増）、そのうち22.2%がフル電動車、12.1%がプラグインハイブリッド車となる。

電動車の販売シェアは欧州で57.9%となり、初めて純粋な内燃エンジン搭載モデルを上まわった。パナメーラとカイエンは、プラグインハイブリッドモデルが欧州での販売台数の大半を占めているという。



718ボクスター（右）と718ケイマン（左）の生産は、2025年10月で終了した。 ポルシェ

なお、ポルシェ・ジャパンによれば、日本国内における2025年ポルシェ新規登録台数は、過去最高の9767台（前年5.1%増）を記録した（台数は日本自動車輸入組合調べ）。増加の主な要因は、新型マカン・エレクトリックの販売開始に加え、2024年にモデルチェンジしたポルシェ911、タイカン、パナメーラが通年寄与したことが挙げられる。

マカンが最も売れたモデルライン

マカンは8万4328台（前年2%増）を販売し、最も売れたモデルラインとなった。そのうちフル電動モデルが4万5367台と半数以上を占める。EU以外のほとんどの市場では、内燃エンジンを搭載したマカンが引き続き提供され、3万8961台が販売された。

パナメーラは2万7701台（前年6%減）となる。



欧州での電動化比率がついに半分を超えた。写真はマカン・エレクトリック。

内燃エンジンおよびTハイブリッドの911は5万1583台（1%増）が販売され、過去最高の台数を更新した。

718ボクスターと718ケイマンの合計販売台数は1万8612台で、モデルラインの段階的廃止により前年比21%減となった。生産は10月に終了している。

タイカンは、主にEモビリティの普及鈍化により1万6339台（22%減）の販売となった。

カイエンは、8万886台（21％減）が販売された。11月にワールドプレミアされたフル電動モデルのカイエン・エレクトリックは、今春から最初の市場での販売が開始されるが、内燃エンジンおよびプラグインハイブリッドの現行カイエンとともに提供される予定だという。

『量より価値』戦略に基づき、需要と供給を管理

マティアス・ベッカー氏は将来について、次のように述べている。

「2026年には明確な目標を設定しています。『量より価値』戦略に基づき、需要と供給を管理したいと考えています。同時に、718とマカンの内燃エンジン搭載モデルの生産終了を考慮し、2026年の販売台数を現実的に計画しています」



『量より価値』戦略に基づき、需要と供給を管理したいとマティアス・ベッカー氏。 ポルシェ

並行して、ポルシェは3本柱のパワートレイン戦略へ継続的に投資。「2026年もユニークなスポーツカーでお客様に感動を与え続けます」としている。

その重要な要素は、『エクスクルーシブマニュファクチャー』および『ゾンダーブンシュ』の両プログラムによるブランドカスタマイズ提案の拡大。これにより、ポルシェは顧客のますます高まる個性化への欲求に応えていくとしている。

●ポルシェ2025年販売台数

全世界：27万9449台（前年31万718台/10%減）

ドイツ：2万9968台（前年3万5858台/16%減）

北米：8万6229台（前年8万6541台/ほぼ同数）

中国：4万1938台（前年5万6887台/26%減）

欧州（ドイツを除く）：6万6340台（前年7万5899台/13%減）

海外および新興市場：5万4974台（前年5万5533台/1%減）