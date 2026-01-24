“歴19年”ドラァグクイーン、「夫婦生活を楽しんでいる」 既婚者エピソードに明石家さんま興味津々
お笑い芸人・明石家さんまがMCを務めるMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：30 ※関西ローカル）のあす24日放送回は、90分拡大で毎年恒例「ドラァグクイーン イチバンは誰だ!?」を送る。ナジャ・グランディーバをはじめ、ドラァグクイーン18人が集結する。
【番組カット】ドラァグクイーンのパフォーマンスに明石家メンバーも驚がく＆大爆笑
「ドラァグクイーン」とは、派手なメイクなどでパフォーマンスをする男性のこと。波乱万丈の人生や驚きの接客術、鉄板のショータイムなどさまざまなイチバンを決定する。今回、4人のクイーンが本企画に初登場。さんまと個性あふれる面々と禁断のトークを繰り広げる。
「ネクストスターイチバンは誰だ!?」では、マツコ・デラックス、ミッツ・マングローブ、ナジャに続く、ネクストスターの呼び声が高い3人がエントリー。クイーン歴19年のドリアン・ロロブリジーダは、昨年、人気ドラマにゲスト出演を果たし、歌手業で単独ライブをおこなうなど、メディアでも引っ張りだこの存在。また、ドラァグクイーン界には珍しい既婚者であるドリアンの「夫婦生活を楽しんでいる」というエピソードに、さんまも興味津々になる。
次に、Z世代で歴4年のジェシカ・ジュエリー・サバンナがエントリー。今回が本企画に初登場、東京ドラァグクイーン界が誇る美女といわれるジェシカは、自身のインスタ写真を公開。「男性から頻繁にお誘いがくる」という、女性と見まがうほどのジェシカのセクシーな美貌に、さんまは「これはあかんわ」と目が釘付けになる。また、大阪・北新地の高級クラブで働くViViは、ジェシカへの対抗心をあらわに。東京・渋谷のBarに勤めるジェシカとViViの東西の美女クイーンによる驚きの接客術が明かされる。
続いて、前職は和食料理店の板前、ダイニングバーの経営者でもある歴25年のfoxy-o（フォクシー・オー）は、冬の新作料理を持参。試食するさんまをはじめ明石家メンバーを虜にする。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
次長課長（河本準一、井上聡）
重盛さと美
＜ゲスト＞
ナジャ・グランディーバ、マダムCOCO、ダイアナ・エクストラバガンザ、
肉乃小路ニクヨ、foxy-o、ルドミラ フォンテンブルグ、
モリエ ヘルパンギーナ、ドリアン・ロロブリジーダ、OZ、ベビー・ヴァギー、
フェミニーナ、イルローザ、穴野をしる子、ViVi、ペティ・ビッチョリーナ、
べべ・マーマレード、ぴぴちぁん、ジェシカ・ジュエリー・サバンナ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
