¿¦¾ì¤Ç¤Î¡È¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡É¤¬¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤â¡Ä¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶¤äÏ«Æ¯¼Ô¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢40Âå½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¸µÆ±Î½ÃËÀ¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤È²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¿¹ÂçÊå»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¿¹ÂçÊåË¡Î§»öÌ³½ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¡×¸Æ¤Ó¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¡©Ìó550Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿ºÛÈ½
ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡Ë¤È¤Ï¡¢
¡¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ëÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ò¸Û¡¢¹ß³Ê¡¢¸ºµë¤Ê¤É¤ÎÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡ÊÂÐ²Á·¿¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë
¢ÀÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿¦¾ì¤Î´Ä¶¤¬ÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤ËÂç¤¤Ê°±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¡Ê´Ä¶·¿¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë
¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Âè11¾ò¤Î2Âè2¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¼Ò¡Ê»ö¶È¼ç¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¦¾ì¤Î´Ø¿´¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦ÅØ¤á¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·Ú¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¥»¥¯¥·¥ã¥ë¡¦¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡Ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿È½·è¤¬À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ö·ï¤Î³µÍ×¡Ä40Âå½÷À¤¬¸µÆ±Î½ÃËÀ¤ò¥»¥¯¥Ï¥é¤ÇÄóÁÊ
º´ÀîµÞÊØ¤Î±Ä¶È½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿40Âå½÷À¤¬¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯¾å¤Î¸µÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤ÇÌ¾Á°¤ò¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡×¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂÎ·ÁÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢²¼Ãå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÂà¿¦¤¹¤ë¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î½÷À¤¬¡¢¿¦¾ì¤Ç¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤ÈÅù¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯¾å¤Î¸µÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ËÌó550Ëü±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤òµá¤á¤ÆÁÊ¤¨¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È½·è¤ÎÆâÍÆ¡Ä°Ö¼ÕÎÁ22Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ë
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¡¢¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡×¤ÏÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¶ÈÌ³¤ÇÍÑ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤¿¤È¤¨ÃËÀ¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤ËÎà¤¹¤ëÎ©¾ì¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ±Î½¡Ë¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤Ë¤è¤ë¡¢³°¸«¤äÂÎ·Á¡¢²¼Ãå¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤È¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡Öæ·ÃÑ¿´¤òÍ¿¤¨¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¡×¤Ç¡¢¡ÖµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿°ãË¡¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥»¥¯¥Ï¥é¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ö¼ÕÎÁ22Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò¤Î»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¡Ä²ò·è¶â70Ëü±ß¤ÇÏÂ²ò
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î½÷À¤Ïº´ÀîµÞÊØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¤òµá¤á¤ÆÁÊ¤¨¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë²ò·è¶â70Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡©¿¦¾ì¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤òºÆ³ÎÇ§¡ª
¢£¸Æ¤ÓÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Î²ÄÇ½À
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÇÍÑ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡×¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¥»¥¯¥Ï¥é¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¦¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¸Æ¤ÖÂ¦¤¬¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ÀÌ¾¤Ã¤Ý¤¯¡×¡Ö¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤Ç°°Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿Áê¼ê¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡¢¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¾å²¼´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇµñÈÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ÎÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤º¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤óÉÕ¤±¡×¡Ö¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¡¢Î©¾ì¡¢ÀÊÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢ÂÎ·Á¤Ê¤ÉÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¡Ö¤Á¤ã¤óÉÕ¤±¡×¤Î¸Æ¾Î¤È¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë°ãË¡¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆ»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷´¶¤äæ·ÃÑ¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Æ¤ÓÊý¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤µ¤ÈÁê¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï¤¸¤á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤Ç¤â¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤«¡×¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡×¤ò°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÂº¸·¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤ëÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬¤¹¤Ù¤¥»¥¯¥Ï¥éÂÐºö¡¡Á¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤´Ä¶À°È÷
ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º´ÀîµÞÊØ¤ÎÈï³²½÷À¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò¤·¤¿²Ã³²ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿º´ÀîµÞÊØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¤òµá¤á¤ÆÁÊ¤¨¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢º´ÀîµÞÊØ¤Ï¡¢²ò·è¶â70Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ëÅù¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¯¥Ï¥é¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ý¤ò½¢¶Èµ¬Â§¤ËÌÀµ¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÆ°¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¿¦¾ì¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬¤¹¤Ù¤¥»¥¯¥Ï¥éÂÐºö¢¡ÁÂ®¤ä¤«¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê»ö¸åÂÐ±þ
¢£ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¥ê¥¹¥¯
²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½¹ð¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬Ä´ºº¤»¤º¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÇå½þ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢30Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿»ö°Æ¡ÊÊ¿À®21Ç¯10·î16ÆüÂçºåÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤êÂÐ±þ¤ò¸í¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤òÊüÃÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¿¦¡¦Î¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò°÷Á´ÂÎ¤ÎÏ«Æ¯°ÕÍß¤ÎÄã²¼¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤Î¿½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¡»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¡¢¢Èï³²¼Ô¤¬¿´¿È¤ÎÈï³²¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ëµÁÌ³¡¢£¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ°²½¤·¤¿Èï³²¼Ô¤Î¶ÐÌ³´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ëµÁÌ³¡¢¤Èï³²¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤«¤¤¤â¤Î°·¤¤¤µ¤ìÉÔÍø±×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊ¿À®22Ç¯7·î29Æü»¥ËÚÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤è¤¦¤ËÈï³²¼Ô¤ò²Ã³²¼Ô¤«¤é³ÖÎ¥¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ëÈï³²¤òËÉ¤¤¤ÇÈï³²¼Ô¤¬¿´¿È¤ÎÈï³²¤ò²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦Â®¤ä¤«¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³ÖÎ¥¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤òÊªÍýÅª¤Ë°ú¤Î¥¤¹¤Ù¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÊÌ¤Î»ö¶È½ê¤äÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÇÛÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³ÖÎ¥¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤¬ºÑ¤à¤Þ¤Ç½Ð¶Ð¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¼«Âð¤ËÂÔµ¡¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥»¥¯¥Ï¥é¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦
¼¡¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀè¤ËÈï³²¼Ô¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç²Ã³²¼Ô¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Èï³²¼Ô¤¬½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ï½÷À¤¬Ã´Åö¤·¤¿Êý¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä°¼è¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¸À¤¤Ê¬¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Î³ÎÇ§¤ä¸åÆüºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈ÷¤¨¤ÆµÏ¿¤Ë¤È¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ËÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤ÇLINE¤ä¥á¡¼¥ëÅù¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¹¥¯¥·¥çÅù¤ÎÄó½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¾Åö»ö¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤ËÌ·½â¤äÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾Åö»ö¼Ô´Ö¤Î¸À¤¤Ê¬¤ËÌ·½â¤äÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆÅÙ¡¢Î¾Åö»ö¼Ô¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç´Ø·¸¼Ô¤äÌÜ·â¼Ô¤«¤é¤â»ö¾ðÄ°¼è¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬
»ö¼ÂÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÍÌµ¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¡¢Î¾Åö»ö¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¥»¥¯¥Ï¥é¤Î²Ã³²¼Ô¤¬¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§Äê¤·¤¿½ô»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤ò·èÄê¡¦¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Èï³²¼Ô¤Î¥Õ¥©¥í¡¼
²ñ¼Ò¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÈï³²¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤Î»ö¼Â¤ò¿¦¾ìÆâ¤Ë¹¤²¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ
²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥»¥¯¥Ï¥é»ö°Æ¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢²þÁ±ºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ê¡¢¥»¥¯¥Ï¥éËÉ»ß¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¸åÂÐ±þ¤òÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯
¤â¤·¡¢²ñ¼Ò¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ä»ö¸åÂÐ±þ¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Èï³²¿½¹ð¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ÆÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ê¿À®21Ç¯10·î16ÆüÂçºåÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤«¤é¤ª¤·¤ê¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¿½¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö°Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²¼Ô¤«¤é´ÊÃ±¤Ê»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸í²ò¤ò¤¦¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤³¤È¤Ï°ãË¡¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÏÈï³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòº£¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤¸¤á³Æ¼ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¿¤â¤¿¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤êÂÐ±þ¤ò¸í¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤òÊüÃÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÙ¿¦¡¦Î¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò°÷Á´ÂÎ¤ÎÏ«Æ¯°ÕÍß¤ÎÄã²¼¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤òÇ§ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂ®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿¹ ÂçÊå
¿¹ÂçÊåË¡Î§»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î