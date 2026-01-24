最安でも充実の基本装備は不変

トヨタの人気コンパクトミニバン「シエンタ」は、2003年の初代登場以来、手頃なサイズや使い勝手の良さが特徴で、「新車価格の安さ」も支持を受けるひとつの理由です。



現行型においても、最安グレード「X」が211万円台で購入可能です。



これは3列シートミニバンとしては国内最安値となりますが、Xグレードの特徴はどのようなものでしょうか。

シエンタは5ナンバー（小型車）に収まるちょうどいいサイズに親しみやすいデザインと手頃な価格が人気で、新車販売台数ランキングでも常に上位に位置しています。現行型は2022年8月に登場した3代目モデルです。

現行型は、歴代の特徴であるポップで愛らしいスタイリングやコンパクトなサイズ感、実用的なシートアレンジなどの良さを継承しながら、プラットフォームを一新しました。同時にパワーユニットも刷新し、基本性能や燃費性能を向上させています。

パワーユニットには、1.5リッター3気筒ガソリンエンジンと、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドの2種類が用意されています。

直近では2025年8月に一部改良が実施され、電動パーキングブレーキとブレーキホールドが全グレードに標準装備化されました。

さらに、ブレーキホールド機能をオンにした状態を維持する機能がトヨタ車で初めて採用され、渋滞など頻繁な発進停止が続く状況でのドライバーの疲労軽減に貢献します。

また、トヨタの先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の運転先読みアシスト「プロアクティブドライビングアシスト」の機能向上や、ドライバー異常時対応システムの搭載なども実施され、安全性がさらに高められました。

ラインナップはエントリーグレードの「X」、中間グレードの「G」、最上位グレードの「Z」の3タイプ構成で、2列シート・5人乗りと3列シート・7人乗りを用意します。改良後の新シエンタの車両本体価格は207万7900円から332万2000円（消費税込）です。

この中で、3列シート仕様の最もリーズナブルなモデルがXグレードの2WDガソリンモデルで、価格は211万7500円（消費税込）となります。

これは国内で販売されている3列シートミニバンの新車としては最安値です。

では、このXグレードはどのような内容になっているのでしょうか。

安全装備については、トヨタセーフティセンスが全車標準装備となっており、一部改良によって、Xグレードにもレーダークルーズコントロールやブレーキホールドが追加されています。

サイド・カーテンエアバッグやチャイルドシート固定アンカー、ヒルスタートアシストなども標準で備わっており、十分な安全性を確保しています。

一方、内外装には上級グレードとの差別化が見られます。

エクステリアでは、ボディカラーの選択肢が制限されています。

通常モデルが9色用意されているのに対し、Xグレードではブラック、ホワイトパール、ベージュ、アーバンカーキの4色のみとなり、スタイリッシュな2トーンカラーは選択できません。

インテリアについては、ドアのファブリック巻きやステアリングホイールの本革巻きなどが省かれています。また、インテリアカラーも明るい印象の「フロマージュ」が非設定となるなど、ややチープさは隠せません。

機能装備面では、パワースライドドアが助手席側だけになり、運転席側は手動操作となります。またディスプレイオーディオも非装着となるなど、装備面ではかなり絞られた仕様になっています。

しかし、スライドドアは両側に装備され、電動開閉機構は乗り降りの多い助手席側だけあれば十分というユーザーも少なくありません。

オーディオに関しても、乗り換えであれば以前のクルマから移設したり、中古品を入手して節約することも可能です。

Xグレードはこのような表面的な部分での違いが主で、最安値モデルであっても、クルマとしての基礎性能に大きな差はなく、使用目的によっては十分な内容となっています。

3列シートを備えたミニバンの新車を考えているが、支出を抑えたい、移動手段として必要最低限の機能があれば良いという方にとっては、実用性と価格のバランスが取れた選択肢といえるでしょう。