横浜流星＆北村匠海＆SEVENTEEN ミンギュら豪華集合に驚きの声！ 「夢のコラボ」「眼福
俳優の横浜流星が、1月23日（金）に自身のInstagramを更新。俳優の北村匠海やSEVENTEENのミンギュらと撮影した写真を公開し、豪華メンバーの集合にファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】ビジュ強すぎ！ 横浜流星＆北村匠海ら4ショット
■シルバーヘアにイメチェン
今回横浜が披露したのは、日本時間1月21日（水）に、フランスのパリにあるロダン美術館で開催された、「Dior（ディオール）」の、2026秋冬ウィンター コレクションのファッションショーで撮影された複数枚のオフショット。
本ブランドのジャパンアンバサダーを務める横浜はこの日、シルバーヘアにイメージチェンジし、オフホワイトのウールノッチドラペルジャケット、ホワイトのコットンシャツ、ブルーデニムジーンズに、ディオールのアクセサリーを合わせたコーディネートで登場。ショーを見学するとともに、華やかなセレブリティたちと交流を深めた。
投稿には、韓国発の13人組グループ、SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）と肩を並べる2ショットや、同じくジャパンアンバサダーの北村匠海のほか、タイの俳優であるマイルやアポと笑顔を見せる4ショットなどがアップされており、SNSでは「夢のコラボ」「眼福」「豪華なメンツ！」「どの写真もビジュ最強すぎる」など多くの反響が集まっている。
引用：「横浜流星」Instagram（@ryuseiyokohama_official）
