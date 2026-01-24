「平日ランチ食べ放題」が時間無制限！＜最大5時間半＞滞在OKの店も パンやジンギスカンも！北海道
９０分や１２０分と時間制限がある「食べ放題」ですが、最近注目されているのが、ランチや営業時間内であれば“時間制限なし”で食べられるプランです。
その人気の理由を探りました。
最大“5時間半”滞在OK！人気の「食べ放題」レストラン
ベーコンとブロッコリーのペペロンチーノに、中華料理の定番・麻婆豆腐！
和食からスイーツまでおよそ１００品の料理がずらりと並びます！
（恩田記者）「平日は約３００人がランチビュッフェに訪れるという人気のお店です。食べ放題のプランがいろいろ用意されているのですが、注目は時間無制限のプランです」
この店では、ランチタイムの午前１１時から午後４時半まで、なんと最大５時間半の食べ放題コースが人気を集めています。
開店と同時にやってきたのは、金森さん親子と修理さん親子。
小学６年生の娘たちが同級生で、この日は冬休みの最終日です！
さっそく選んだ料理はパスタにピザ、お寿司と盛りだくさん！
テーブルいっぱいに並べます。
お腹を空かせてやって来たという４人。
「時間無制限」の魅力を聞いてみるとー
（金森さん）「食べ終わって時間が空くので違うところにお茶しに行ってとなると結構な金額がかかるけど、これだと全部時間制限もないので」
（修理さん）「朝も食べないで来たよね。雪かきして、お腹空かせて、朝昼晩！」
好きな料理を次から次へと、テーブルの上には食べ終わった食器がどんどんと積みあがります。
この店が時間無制限プランを始めたきっかけは「コロナ禍」です。
減少した客足を復活させるのが狙いでした。
（THE BUFFET大丸札幌店 佐藤智博シェフ）「（コロナ禍で）かなり好評だったので、いまも継続して行っています。時間を気にせず会話を楽しんで、お料理も食べ放題ですので、本当に気にせずにくつろげるのが醍醐味かなと思います」
訪れる客の１割から２割がこの無制限プランを利用していて、リピーターも増えているといいます。
（常連客）「２か月に１回くらい、お友達と来るんです。午前１１時から午後４時くらいまでいられるので、移動しないでゆっくりおしゃべりができる」
金森さん・修理さん親子が食べ始めてからおよそ２時間、そろそろお腹も満足してきたようです。
（金森さん）「ここからお茶タイム。子どもたちも久しぶりに会って楽しそうです」
スイーツを食べながら会話を弾ませる４人。
およそ３時間かけて、ランチを楽しみました。
時間無制限のプランは、のんびり過ごしたいという女性グループの利用が多いといいます。
（金森さん）「大満足です。朝ごはん抜いて来たかいがありました」
（金森さんの娘）「おいしかった」
子どもにも大人気！パンの食べ放題 子育て中だからこそ喜ばれるワケも
札幌市東区にあるこちらのレストラン。
時間無制限で食べられるのは「焼きたてのパン」です。
ランチメニューからメイン料理を１つ選ぶと、パンの食べ放題がセットに。
夜のメニューにもパン食べ放題を追加することができます。
午前１１時から閉店の午後９時まで、何時に入店しても時間の制限はありません！
（客）「この２人が食べた後に、時間無制限ということでゆっくり食べられていいなと思いました」
（客）「ゆっくり食べるので子どもを連れていると、はやくしなきゃとならないのでいいですね」
レーズンパンやバジルチーズクロワッサンなど、およそ１５種類を食べることができます。
子どもたちも焼きたてのパンに夢中になっていました。
（子ども）「これ食べたらまた取りに行っていい？」
（客）「いいよ、食べ放題だからね」
（BISTRO309 千葉香奈子さん）「週末はお子様連れのお客様が圧倒的に多くて、パンの種類と、ドリンクバーもセットしていただくと長い時間楽しんでいただけるかなと思います」
ジンギスカンも「時間無制限」で食べ放題！ラム肉のカレーも
道民のソウルフード・ジンギスカンも時間無制限で楽しめます！
札幌市北区のこちらの店では、ランチタイムの午前１１時半から午後４時までジンギスカンが食べ放題です！
（客）「すごくお得だと思います。時間制限があると焦っちゃうので、無理してお腹いっぱいになっちゃうので、ゆっくり食べられるのがいいなと思いました」
（客）「（制限時間が）９０分でラストオーダーが３０分前だと結局６０分じゃないですか。急いで食べたくないので、そこが一番、時間無制限がいいなと思いました」
２０００円台という破格の安さに加え、ＳＮＳでインフルエンサーに紹介されたこともあり、この数か月で急激に来店者が増えたといいます。
（朱蔵 藤田紘司さん）「お待たせしました！こちらが生ラム・生マトン・エゾシカです」
（瀬賀アナウンサー）「シカも食べられるんですか？」
（朱蔵 藤田紘司さん）「はい、エゾシカも食べ放題に入っております！無制限に午前１１時半から午後４時まで食べ放題です」
羊のほかにも鶏肉やシカ肉などおよそ１０種類のメニューがすべて食べ放題です！
（瀬賀アナウンサー）「まずはラムをいただきます。噛めば噛むほどコクが広がる。めちゃくちゃおいしい。いくらでもいけちゃう」
安さのワケは、羊の一頭買い！
いろいろな部位の肉を手ごろな価格で楽しめます。
さらにー
（瀬賀アナウンサー）「すみません！おすすめはありますか？」
（朱蔵 藤田紘司さん）「カレーライスおすすめです！ラムカレーライス」
（瀬賀アナウンサー）「へぇ～、それをお願いします！」
焼き肉だけでなく、ラム肉のカレーライスも食べ放題メニューに含まれています！
時間に追われることなく自分のペースで黙々と食べます。
撮影スタッフを横目におよそ２時間！
ジンギスカンを思う存分満喫しました！
（瀬賀アナウンサー）「おいしかった！大満足です！もうお腹いっぱいです」
（朱蔵 藤田紘司さん）「客層は２０代から５０代。食べ盛りで大食いの方も来て。リピートしてくれる人もいるので、そういう人がいると励みになって、やりがいがある」
ランチタイムに楽しめる「時間無制限」の食べ放題！
お腹いっぱい食べるだけでなく、ゆったりと過ごせるのも魅力のようです。