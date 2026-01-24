賞金総額14億円のドバイ戦 桂川有人49位、星野陸也は60位で決勝へ
＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック 2日目◇23日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約14億円）をかけたドバイ大会の第2ラウンドが終了した。
〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング
桂川有人は「75」と3ストローク落としたものの、トータルイーブンパー・49位タイで決勝に進出。星野陸也は「70」と挽回し、トータル1オーバー・60位タイで予選を通過した。トータル9アンダー・単独首位にLIVゴルフが主戦場のパトリック・リード（米国）。トータル8アンダー・2位にはアンディ・サリバン（イングランド）が続いた。昨年覇者のタイレル・ハットン（イングランド）はトータル5アンダー・6位タイ。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル2アンダー・20位タイにつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ヒーロー・ドバイ・デザートC 2日目の結果
【LIVE】日本勢4人が出場 米男子第2戦のスコア速報
松山英樹が2500万円超を獲得 米開幕戦で日本勢はいくら稼いだ？
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
小祝さくらに渋野日向子…… 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング
〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング
桂川有人は「75」と3ストローク落としたものの、トータルイーブンパー・49位タイで決勝に進出。星野陸也は「70」と挽回し、トータル1オーバー・60位タイで予選を通過した。トータル9アンダー・単独首位にLIVゴルフが主戦場のパトリック・リード（米国）。トータル8アンダー・2位にはアンディ・サリバン（イングランド）が続いた。昨年覇者のタイレル・ハットン（イングランド）はトータル5アンダー・6位タイ。世界ランキング2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル2アンダー・20位タイにつけた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ヒーロー・ドバイ・デザートC 2日目の結果
【LIVE】日本勢4人が出場 米男子第2戦のスコア速報
松山英樹が2500万円超を獲得 米開幕戦で日本勢はいくら稼いだ？
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
小祝さくらに渋野日向子…… 一緒にお酒を飲みたい女子プロランキング