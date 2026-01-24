【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボード女子スロープスタイルで、ミラノ・コルティナ五輪代表に内定している村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８９・６６点で３位に入った。

表彰台は４年連続。同種目には９人が出場し、村瀬が唯一の日本勢だった。２０２３年世界選手権覇者のミア・ブルックス（英）が９６・３３点で優勝した。

五輪直前の開催のため、出場を回避した選手もいる中、村瀬は「Ｘゲームはスノーボードの中で一番大きな大会だと自分は思っている」と強い思いを持って臨んだ。

ミスなく滑った２回目に８９・６６点を出し、暫定２位につけた。その後、３位に下がり、逆転を狙った３回目は最後のジャンプを失敗。それでも、世界トップレベルの大会で４年連続の表彰台となる３位に入り、「（曇りで）すごい暗くて、風もあったけど、毎年こうやってスロープで表彰台に乗れて、継続できていることはすごくうれしい」とうなずいた。

１８日にスイスで行われた五輪前最後のワールドカップ（Ｗ杯）で優勝を飾った２１歳。今大会はあと２種目に出場予定で、「自分のコンディションをオリンピックで一番いい状態で迎えられるようにしたい」と語った。