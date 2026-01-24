話し言葉がなめらかに出ない「吃音（きつおん）」とともに成長してきた双子の兄弟がいます。症状を理解してもらえず、他人との会話に後ろ向きになっていた2人でしたが、それぞれの歩幅で前に進み始めました。

■弟・西 隼ノ丞（じゅんのすけ）さん

「吃音症。」

■兄・西 起ノ丞（たつのすけ）さん

「不安になる。」



西 起ノ丞さん（19）と弟の隼ノ丞さん（19）。ともに吃音の症状がある双子の兄弟です。幼い頃から九州大学病院の吃音外来を受診しています。





この日は、2人が大学に進学してから初めての受診日でした。■兄・起ノ丞さん「話しづらくて。」■医師「紙に書いてみようか。」兄の起ノ丞さんは、新しい環境になかなかなじむことができず、吃音の症状が重くなっていました。

全国で、成人の100人に1人いると言われている「吃音」。



2人が吃音と診断されたのは、保育園に通っていた5歳の時でした。幼児期の吃音のおよそ8割は自然に治るといわれていますが、2人は違いました。



■母・真紀さん

「一番つらいのは本人たちだと思うんですよね。本人にしか分からない、いらだちや苦しみ。子どもたちの気持ちも考えられずに自分の感情をぶつけてしまったという、すごく本当に申し訳なかったな。」



なかなか出てこない言葉がコミュニケーションを阻み、高校時代は2人とも孤独な思いを抱えていたといいます。

そんな自分の殻を先に打ち破ったのは、弟の隼ノ丞さんでした。



隼ノ丞さんは、大学入学前のオリエンテーションで、初対面の同級生に吃音を理解してもらうための説明をしたのです。



■弟・隼ノ丞さん

「緊張した時は結構しゃべれなかったりします。」

あれから8か月。大学での隼ノ丞さんは。



■弟・隼ノ丞さん

「15センチくらい掘ってから植えないとダメらしい。」



友達と積極的に言葉を交わしていました。



■同級生

「分からないことがあったら、優しく分かりやすく教えてくれて助かります。」

「西君が積極的にコミュニケーションを取っている姿から自分自身も元気をもらえたし、本人が一番頑張っている姿が印象に残っているので、いろいろな人が受け入れてくれる環境が増えていったらと思います。」



隼ノ丞さんの夢は、作業療法士です。2月からはいよいよ、実習が始まります。



■弟・隼ノ丞さん

「吃音があっても伝えられるところは自分で精一杯伝えて、実習を頑張りたいと思います。」

一方で、別の大学に進学した兄の起ノ丞さんは、なかなか前を向くことができずにいました。



去年の秋、心を閉ざしかけた起ノ丞さんに、医師が提案したのは。



■医師

「スピーチする場があるんだよね。そこで何かスピーチしない？」



突然の提案への戸惑いと、前に進みたい気持ちとの間で、心が揺れる起ノ丞さん。自分の殻を破ろうと講演することを決めました。

去年12月20日。起ノ丞さんは、福岡県柳川市にある医療系の専門学校で学生の前に立ちました。吃音とともに歩んできた自分の経験を大勢の人に話すのは、初めてのことです。



■兄・起ノ丞さん

「高校に上がってからは、中学校からの知り合いもほとんどいなくて、吃音の症状もひどかったので、次第に話さなくなって。」



そして、絶対に知ってもらいたかったことは、事前に録音した音声で伝えました。



■録音した音声

「言葉の先取りは適度にしてほしいです。特別扱いされるのが苦手で、できるだけ普段通り接してもらえるとうれしいです。」

講演からおよそ1か月。あの日の経験は、起ノ丞さんの背中をそっと押していました。



■兄・起ノ丞さん

「自分の体験談を話して自信がついて、自分は一人ではないんだと気づくことができて、すごく前向きになることができました。」



起ノ丞さんと隼ノ丞さん。吃音とともに歩む双子は、それぞれの歩幅で思い描く未来へと歩んでいます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月23日午後5時すぎ放送

FBSでは、起ノ丞さんと隼ノ丞さんの成長を追ったドキュメンタリー番組を制作しました。



目撃者f「ふたつの声 ふたつの歩幅～吃音と歩む双子の未来～」は1月25日（日）深夜25時25分からの放送です。