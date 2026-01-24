俳優で歌手の中村雅俊さん（74）が22日、都内で開催された『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』に登場。ドラマ『俺たちの旅』で共演した田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）、秋野太作さん（82）らも登場し、一緒に主題歌『俺たちの旅』などを披露しました。

コンサートは、1975年に放送を開始すると一世をふうびしたドラマ『俺たちの旅』の放送50周年を記念して、2025年9月に開催されたコンサートの追加公演です。

■名曲『俺たちの旅』『ただお前がいい』など披露

コンサートでは、ドラマの主題歌としてヒットした『俺たちの旅』を4人で披露。また、挿入歌『ただお前がいい』も披露し、会場の観客を盛り上げました。

■中村雅俊 「また、会えることを信じて」

ドラマ放送50周年を記念して製作した映画『五十年目の俺たちの旅』（公開中）では監督を務めた中村さんは、「50年前のメンバーが50年後にこうやっているんですよ。映画なんかも作っちゃって。それってキセキですよね」と同じメンバーと一緒に活動できることに感謝しました。

続けて、「やっぱり楽しいですね。この楽しさがみなさんにも伝わったらよかったな。また、会えることを信じて」と話し、最後にも楽曲『俺たちの旅』を披露しました。

コンサートは、アンコールを含め全11曲が披露され、集まった観客約5000人（主催者発表）を魅了しました。