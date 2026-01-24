ダウンジャケットの中に服を着ない方がいい!? 　薄着のほうが温度上昇が高い実験結果

本日1月24日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、意外と知られていないが知ると誰かに話したくなる「ニュースのトリビア」を池上流に解説していく。

寒さが厳しいこの時期、ダウンジャケットの中に厚着をしてしまいがちだが、実は“薄着”のほうが保温効果が高く暖かいと言われている。

番組での実験でも、厚着よりも薄着のほうがダウンジャケット内の温度上昇が高いという結果が…。これは、ダウン（羽毛）が肌（熱源）に近いことで、ダウンの中で温まった空気を封じ込める構造になっているからだ。

また、羽毛の価格高騰の意外な理由も解説。鳥インフルエンザの影響だけでなく、中国での「ダック（アヒル）を食べる人」の減少が羽毛の供給量に影響を与えているという、経済背景についてもひも解いていく。

◆先進国でもSNSを禁止する国が出てきた

オーストラリアでは、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が制定された。

若者のSNS利用を国レベルで法律で規制したのは、世界初だという。違反したSNS企業には、数十億単位の高額な罰金が科されるという厳しいものだ。

その背景には、SNSを利用した事件・いじめ・依存から子どもを守る目的があるが、一方で「子どもの権利」や「抜け道」の議論も巻き起こっている。

また、SNSの「いいね」や「シェア」などの多くが人間によるものではなく、インターネット上の活動の約半数が「Bot（機械）」だという衝撃のデータも紹介。

では、何のためにBotが増えているのか？ 世論操作や株価操作に使われるリスクについて池上が警鐘を鳴らす。