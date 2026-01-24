SixTONES 松村北斗と今田美桜がW主演を務める映画『白鳥とコウモリ』が9月4日に全国公開されることが決定した。

原作は、総制作部数1億部以上を突破し、作家生活40周年を迎える東野圭吾による同名小説。『白夜行』『手紙』の系譜を継ぐ本作は、ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマの物語となっており、東野自身も「今後の目標は、この作品を超えることです」とコメントを寄せている。

善良な弁護士が、刺殺された。「私がやりました。“すべての事件”の犯人は私です」。容疑者として浮上した一人の男、その自供により事件は解決したはずだった。だが、容疑者の息子・倉木和真（松村北斗）と、被害者の娘・白石美令（今田美桜）は、互いの父の言動に違和感を抱く。「なぜ父は、殺人を犯したのか」「なぜ父は、殺されないといけなかったのか」出会ってはいけない、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合ったとき、“真実”が揺れ動く。

W主演には、出演作『ファーストキス1STKISS』、『秒速5センチメートル』により、第49回日本アカデミー賞で優秀主演男優と助演男優賞をW受賞した松村と、本作がNHK連続テレビ小説『あんぱん』出演後初の映画主演作となる今田。松村は「人の想いが生み出すミステリー、かなり見応えのある作品」、今田は「最後の展開はすごく驚きがありながらも、切なく 温かい気持ちになれる」と、本作の魅力についてコメントを寄せている。

また、監督を務めるのは、『あゝ、荒野』や『正欲』など、これまで社会的に孤立した人々の生き様に鋭く切り込んできた岸善幸。脚本は、『ある男』や『愚か者の身分』などの向井康介が担当する。

■コメント・松村北斗（倉木和真役）出演のお話をいただいた時、東野圭吾さんの世界観に入れるのが楽しみでした。私が演じる倉木和真という役柄は、父に対して特別な感情を抱いています。「心から平和に生きてほしい」と願っていた人を疑わなければならない辛さを表現することが、演じるうえで大切な部分だと考えていました。奥行きのある演出をされる岸監督をはじめ、スタッフの方々の力を借りながら、撮影に臨んでいます。本作は入口から出口まで没入して、皆さんと共に考えながら観ていただけると思います。人の想いが生み出すミステリー、かなり見応えのある作品です。

・今田美桜（白石美令役）ストーリーの展開が本当に面白くて、原作を読んでいて没入しました。白石美令という役は、凛として冷静に物事を見ている女性だと思います。情報が溢れている今の時代に、他人の意見に流されずに自分が疑問に思ったことを貫き通すことができる彼女にとても力を感じました。ミステリーでありながら、二人を応援したくなるような物語です。最後の展開はすごく驚きがありながらも、切なく温かい気持ちになれる作品です。岸監督の穏やかな人柄が伝わった安心感のある現場で、その魅力をしっかり伝えられるように頑張ります。

・岸善幸（監督）事件はなぜ起こったのか、加害者の息子と被害者の娘は「本当のことを知るため」に出会ってしまう。東野さんが原作に込めた深く悲しいテーマを、どのように映像化すべきなのか。模索を続けながらのぞんだ撮影でしたが、松村北斗さん、今田美桜さんの演技、その多彩な感情表現を目の当たりにするうちに、輪郭がくっきりと浮かび上がってきました。主演のお二人をはじめ、キャストの皆さんの息をのむような演技にも支えられ、撮影は順調に進んでいます。たくさんの人がこの作品に出会い、感じてもらえたら何よりも幸せです。

・東野圭吾（原作者）殺人事件を扱ったミステリ小説の多くは、犯人が判明することによって幕を閉じます。しかし本作はそこが始まりで、被害者遺族と加害者家族の苦悩がストーリーの中心となっています。かなり複雑な構造で、太さや光沢、硬さなどまるで千差万別な糸が編み込まれた織物のようなものです。その糸を一旦解きほぐし、映像として編み直したらどんなものが出来上がるのか、今からとても楽しみです。（文＝リアルサウンド編集部）