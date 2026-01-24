実は「考えが浅い人」の残念な特徴・ワースト1とは？

GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。

「人に言われたくない言葉」はありませんか？

誰しも、「人にこう思われたくない」という感情はあるはずだ。

たとえば、「仕事ができない」「話がつまらない」など、なにか思い浮かぶことはないだろうか。

私たちは、「頭が悪い」と言われることを恐れている

私にはある。

「考えが浅い」だ。

友人と話していても、SNSをみていても、最近よく「浅い」と人を批判することを目にする。

そう言われる人の共通点とはなんなのだろうか？

実は「考えが浅い人」の残念な特徴

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

毎日新しい自分になろうとしなくていい。

もし自分にとってとても大事なことが見つかったなら、毎日それに集中し続ければ、それは生活に根づき、育ち、いつか花を咲かせるだろう。

陳腐に聞こえるかもしれないが、本当にそうなのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

「すぐ新しいことにチャレンジする人」のことを指すという。

だからこそ、昨日と同じことをするのだ。

それだけで、すぐにとは言わなくても、着実に思考が深まっていく。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）