実は「考えが浅い人」の残念な特徴・ワースト1とは？
「人に言われたくない言葉」はありませんか？
誰しも、「人にこう思われたくない」という感情はあるはずだ。
たとえば、「仕事ができない」「話がつまらない」など、なにか思い浮かぶことはないだろうか。
私たちは、「頭が悪い」と言われることを恐れている
私にはある。
「考えが浅い」だ。
友人と話していても、SNSをみていても、最近よく「浅い」と人を批判することを目にする。
そう言われる人の共通点とはなんなのだろうか？
実は「考えが浅い人」の残念な特徴
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。
毎日新しい自分になろうとしなくていい。
もし自分にとってとても大事なことが見つかったなら、毎日それに集中し続ければ、それは生活に根づき、育ち、いつか花を咲かせるだろう。
陳腐に聞こえるかもしれないが、本当にそうなのだ。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
「すぐ新しいことにチャレンジする人」のことを指すという。
だからこそ、昨日と同じことをするのだ。
それだけで、すぐにとは言わなくても、着実に思考が深まっていく。
