就活はただ動けばいいというものではない。地道な下準備で培った底力が、その後のインターンシップや面接の場で花開くのだ。ライバルに差を付けるESの基となる、自己分析と企業研究への向き合い方をお伝えしよう。（取材・文／古井一匡）

エントリーシート（ES）は就活プロセスの中でも大きな関門。ESによって書類選考が行われ、面接に進む応募者が絞り込まれる。

ただ、最近は売り手市場において選考の母集団を確保するため、企業規模にかかわらずESによる選考を行わない企業が増えている。あるいは、ESによる絞り込みについても緩める傾向がある。

とはいえ、難易度の高い人気企業、大手企業については依然、書類選考のハードルは高い。「面接で会ってみたい」と思わせるESをしっかり作成することが内定（内々定）に至る必須条件だ。

そうしたESを作成するには事前準備としての「自己分析」と「企業研究」が欠かせない。

自己分析と企業研究の

掛け合わせがポイント

「自己分析」では、幼い頃から現在までを時系列で振り返り、印象に残っている出来事やエピソード、そのときの行動や心の動き、さらには「なぜ」そうした行動や気持ちになったのかを書き出してみる。

また、人は意外に自分のことを知らないものであり、第三者からどう見えているのか、友人や両親、先生などから話を聞くことも有用だ。意外な一面に気付くことが多い。

こうした作業を経て言語化された自分の性格、弱みと強み、大事にしている価値観などを整理するのに便利なのが「ジョハリの窓」と呼ばれる心理学のフレームワークだ（図表1参照）。

「開放の窓（自分にも他人にも見えている自分）」を広げていくことが周囲との信頼関係を築くために有効とされるが、就活の自己分析では特に「盲点の窓（自分には見えていないが他人には見えている自分）」に目を向けることで自己理解が深まる。

