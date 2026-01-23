¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¡×¤Ë½é´ü¾É¾õ¤Ï¤¢¤ë¡©¼ç¤Ê¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤ä¾É¾õ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¶Ø¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Î±ê¾ÉÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÂå¼Õ²áÄø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÍ³²Êª¼Á¤¬´ÎÂ¡¤ËÃßÀÑ¤·¡¢´ÎºÙË¦¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î¼À´µ¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢»éËÃ´Î¡¢´ÎÀþ°Ý¾É¡¢´Î¹ÅÊÑ¡¢´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±ê¾É¤¬¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¼òÎÌ¤ÎÁý²Ã¤¬È¯¾É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢´Î¼ðÂç¡¢Ê¢ÄË¡¢È¯Ç®¡¢²«áÕ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò´¹»»¤Ç¡¢1Æü¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼èÎÌ¤¬2¹ç¡Ê½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌÌó40g¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢´Î¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï2¹ç¤Þ¤Ç¤Ï°û¤ó¤Ç¤è¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì°Ê²¼¤ÎÎÌ¤Ç¤â·ò¹¯¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤Þ¤º¶Ø¼ò¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¶Ø¼ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Û¾ï½ê¸«¤ÎÃøÌÀ¤Ê²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢´ÎÈß¸îÎÅË¡¡¢¹çÊ»¾É¤Î¼£ÎÅ¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶Ø¼ò¤·¤Æ¤â¾É¾õ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÇÙ±ê¡¢´ÎÀÇ¾¾É¡¢µÞÀ¿ÕÉÔÁ´¡¢¾Ã²½´É½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤òÈ¼¤¦½Å¾É·¿¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ä´Î°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÎÂ¡¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢´ÎºÙË¦¤ÎµÞÂ®¤Ê¼ðÂç¤È²õ»à¡¢´ÎºÙË¦¤ÎÀþ°Ý²½¤Ë¤è¤ë´Îµ¡Ç½¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¢ÄË¤äÊ¢Éô¤ÎÉÔ²÷´¶¡§
Ê¢Éô¤Î¾åÉô¤ä±¦¾åÊ¢Éô¤Ç¤ÎÄË¤ß¤ä°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²«áÕ¡ÊÈéÉæ¤äÌÜ¤ÎÇòÉô¤Î²«ÊÑ¡Ë¡§
´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤Ë¤è¤ê¡¢²«áÕ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©ÍßÉÔ¿¶¤ÈÂÎ½Å¸º¾¯¡§
¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¡¢ÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈèÏ«´¶¤È¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¡§
ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«´¶¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÓÒÅÇ¤äÅÇ·ì¡§
¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÓÒÅÇ¤äÅÇ·ì¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¤Î¼ð¤ì¤ä¹Å¤µ¡§
´ÎÂ¡¤¬¼ð¤ì¤¿¤ê¡¢¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿À¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¡§
·ìÃæ¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¤¥é¥¤¥é¡¢Ãí°ÕÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Ç®¡§
ÂÎ²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢È¯Ç®¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¢¿å¤ä¤à¤¯¤ß¡§
´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤Ç¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¹çÀ®¤¬Äã²¼¤·¡¢Ê¢Éô¤äÂ¤Ë¿åÊ¬¤¬Î¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Î°Û¾ï¡§
Çò·ìµå¡¦AST¡¦ALT¡¦ALP¡¦¦Ã-GTP¤ÎÁý²Ã¡¢ÉÏ·ì¡¢·ì¾®ÈÄ¡¦¥¢¥ë¥Ö¥ß¥ó¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÂÎò¤È¾É¾õ¤Î¸¡ºº¡§
´µ¼Ô¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Î¾õ¶·¤ä´ü´Ö¡¢¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¿Ç»¡¡§
°å»Õ¤ÏÊ¢Éô¤Î¼ð¤ì¤äç£Â¡¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎ½ê¸«¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤äÌÜ¤Î²«ÈÃ¤ÎÄøÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¡§
·ì±ÕÃæ¤Î´Îµ¡Ç½¹ÚÁÇ¡ÊAST¡¢ALT¡¢¦Ã-GTP¤Ê¤É¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¥Ó¥ê¥ë¥Ó¥óÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÍ¤Î¾å¾º¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Î±ê¾É¤äÂ»½ý¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¸¡ºº¡§
Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äCT¥¹¥¥ã¥ó¡¢MRI¤Ê¤É¤Î¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¸¡ºº¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂç¤¤µ¤ä·Á¾õ¡¢»éËÃÃßÀÑ¡¢±ê¾É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
´ÎÀ¸¸¡¡§
¾É¾õ¤ä¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ÎÀ¸¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ÎÂ¡ÁÈ¿¥¤Î±ê¾É¤äÂ»½ý¤ÎÄøÅÙ¡¢¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î´Î¼À´µ¤Î½ü³°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼èÎò¤ä¾É¾õ¤ÎÉ¾²Á¡¢·ì±Õ¸¡ºº¡¢¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¸¡ºº¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÎÀ¸¸¡¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢¼ç¤ËÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²áÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë´Î¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤ÎÈ¯¾É¤Ï¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá´ü¤Î¿ÇÃÇ¤È¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤ÎÀ©¸Â¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¡§
Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï´ÎÂ¡¤ÇÂå¼Õ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÍ³²¤ÊÊª¼Á¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢´ÎÂ¡¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ¡§
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î´¶¼õÀ¤ä°äÅÁ¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤â¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜÉÔÂ¡§
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Ï¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB¤äÍÕ»À¤ÎÉÔÂ¤Ï´Îµ¡Ç½¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÊÌ¤ÈÇ¯Îð¡§
ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤ÎÊý¤¬¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Áý¤¹¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
½é´ü¾É¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î²á¾ê¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Î±ê¾É¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢½é´ü¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
´ÎÂ¡¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÊ¬²ò¤·¡¢Í³²¤ÊÂå¼ÕÊª¼Á¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²áÄø¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂ»½ý¤¬½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î½é´ü¾É¾õ¤ÏÈóÆÃ°ÛÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÉÂÂÖ¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ï¡¢ÈèÏ«´¶¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¡¢·ÚÅÙ¤ÎÊ¢ÄË¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Â¾¤Î¼À´µ¤ä°ì»þÅª¤ÊÉÔÄ´¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°äÅÁÅª¤ÊÍ×°ø¤äÀ¸³è½¬´·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ê¤É¸Ä¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½é´ü¾É¾õ¤Î·çÇ¡¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë´ÎÂ¡¤ÎÂ»½ý¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤ä´ÎÉÔÁ´¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤Î²á¾ê¤Ê½¬´·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä´Îµ¡Ç½¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´ÎÂ¡¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¡¢´Î±ê¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢´Î¹ÅÊÑ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Î±ê¤ä´Î¹ÅÊÑ¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤ÏÈ¯Ç®¡¢²«áÕ¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤Î¼«³Ð¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï´ÎÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅÅª²ðÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¤Ê°ÍÂ¸´¶¤È¿ÈÂÎÅª¤Ê°ÍÂ¸´¶¤òÈ¼¤¦ÉÂ¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Î½é´ü¾É¾õ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢µÚ¤Ó¤½¤ÎÉÂ¾õ¤¬ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¿¼¹ï¤Ê´ÎÂ¡¤ÎÉÂ¾õ¤Ø¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áá´ü¤Î¿ÇÃÇ¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë´ÎÂ¡¤Î±ê¾ÉÀ¼À´µ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤ÎÀ©¸Â¤ä¶Ø»ß¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä±ÉÍÜÊäµë¡¢´ÎÂ¡¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÌôÊªÎÅË¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¦¶Ø¼ò¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¡Ê²¸»òºâÃÄºÑÀ¸²ñ¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î¼À´µ¤È¤Ï¡©¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡©Ìô¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¡©¼£ÎÅÊýË¡¤ò²òÀâ¡Ê°åÎÅË¡¿Í¹âÌø²ñ ÂçÊ¿²¼ÉÂ±¡¡Ë
¥¢¥ë¥³ー¥ëÀ´Î±ê¡Ê¤ï¤ÀÆâ²Ê¡¦°ß¤ÈÄ²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë