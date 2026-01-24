¥Û¥ó¥À¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×ºþ¿·¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¥í¥´ÊÑ¹¹¤È·Ð±Ä¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ï
¥Û¥ó¥À¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥í¥´¤òºþ¿·¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¦ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤ÎÌ¾¸À¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥í¥´¡¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£¥í¥´¤òÊÑ¤¨¤ëÎ®¤ì¤¬·Ð±Ä¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤À¡£¡ÊÄÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áí¸¦ÂåÉ½¡¡ÄÑ µÁÉ×¡Ë
¥Û¥ó¥À¤¬¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤òºþ¿·
ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Î¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤«
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬»ÍÎØ¼Ö¤Î¥í¥´¡¢¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò26Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎH¥Þ¡¼¥¯¤Ï´Ú¹ñ¡¦¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤È»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¿·¥í¥´¤¬ÆüËÜ¼Ö¤È´Ú¹ñ¼Ö¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¡¡¿·¥í¥´¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢½¾Íè¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡ÊFCEV¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Ö¤Ë¤â¿·¥í¥´¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎF1Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖF1¤ÎÄ©Àï¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦ËÜÅÄ½¡°ìÏº¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤ÎÄ©Àï¤ÎDNA¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´§¤·¤¿ÎÌ»º¼Ö¤ò½ç¼¡ÅêÆþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Î¿·¥í¥´¤Î°õ¾Ý¤â¡¢1936Ç¯¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬»ÍÎØ¼Ö¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ºÝ¤ÎH¥Þ¡¼¥¯¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿´¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤¬¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ´ë¶È¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë»°Ì£Àþ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¤À¡£Åö»þ¡¢ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤ÏH¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·Á¤Ï3¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£´Ý¤È»°³Ñ¤È»Í³Ñ¤À¤è¡£´Ý¤Ï±ßËþ¡¢»°³Ñ¤Ï³×¿·¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤Ê¡£»Í³Ñ¤Ï·ø¼Â¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤â¤½¤¦¤À¡£±ßËþ¤À¤±¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ÏÄÙ¤ì¤ë¡£³×¿·¤À¤±¤òÄÉ¤¦¤Î¤â´í¸±¤À¡£¤ä¤Ï¤ê´ðËÜ¤Ï·ø¼Â¡£¤½¤Î¾å¤Ç»þÂå¤ÎÆ°¤¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢±ßËþ¤µ¤ä³×¿·¤ò¾å¼ê¤ËÅ¬ÎÌº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Ï²¿ÅÙ¤«¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ÇÄ©Àï¤¬¹¥¤¡¢»°Ì£Àþ¤òÓÏ¤à·Ý¼Ô¤â¹¥¤¤ÇÞ¯Íî¤¿¡¢½¡°ìÏº¤µ¤ó¤é¤·¤¤Ì¾¸À¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¿·¥í¥´¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿·¼Ö¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢»ÍÎØ»ö¶È¤ÎÀÖ»ú¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÄãÌÂ¤ò¼¸Ó£¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤·¤í¡¢¶áÇ¯¤Î¥Û¥ó¥À¤Î²Ô¤®Æ¬¤ÏÆóÎØ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÆóÎØ¼Ö¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¡¼¥¯¡×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥´ºþ¿·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÍÎØ¼Ö»ö¶È¤¬Éâ¾å¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤Ï¸æ¤Î»ú¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥í¥´¡¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬´ë¶ÈÌ¾¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥´¤òÊÑ¤¨¤ëÎ®¤ì¤¬·Ð±Ä¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±É¸ÏÀ¹¿ê¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë