セリエA 25/26の第22節 インテル・ミラノとピサの試合が、1月24日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、カルロス・アウグスト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ピサのステファノ・モレオ（FW）がゴールを決めてピサが先制。

さらに23分ピサが追加点。マッテオ・トラモニ（MF）のアシストからステファノ・モレオ（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

34分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ルイス・エンリケ（FW）からフェデリコ・ディマルコ（DF）に交代した。

39分、インテル・ミラノのピオトル・ジエリンスキ（MF）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

40分、ピサが選手交代を行う。ヘンリック・マイスター（FW）からラフィウ・ドゥロシンミ（FW）に交代した。

その直後の41分インテル・ミラノが同点に追いつく。フェデリコ・ディマルコ（DF）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに45+2分インテル・ミラノが逆転。アレッサンドロ・バストーニ（DF）のアシストからフランチェスコ・エスポジト（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

ここで前半が終了。3-2とインテル・ミラノがリードしてハーフタイムを迎えた。

ピサは後半の頭から2人が交代。マッテオ・トラモニ（MF）、マリウス・マリン（MF）に代わりガブリエレ・ピッチニーニ（FW）、エベネザー・アキンサンミロ（FW）がピッチに入る。

61分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ペタル・スチッチ（MF）、フランチェスコ・エスポジト（FW）に代わりニコロ・バレッラ（MF）、マルクス・テュラム（FW）がピッチに入る。

69分、ピサは同時に2人を交代。サムエレ・アンゴリ（DF）、ミシェル・アビシェル（MF）に代わりメーディ・レリス（MF）、ロラン（FW）がピッチに入る。

80分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。カルロス・アウグスト（DF）、ラウタロ・マルティネス（FW）に代わりマヌエル・アカンジ（DF）、アンジュ・ボニー（FW）がピッチに入る。

82分インテル・ミラノに貴重な追加点が入る。マルクス・テュラム（FW）のアシストからフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

さらに86分インテル・ミラノが追加点。アンジュ・ボニー（FW）がゴールで5-2。3点差となる。

さらに90+3分インテル・ミラノが追加点。ヤン・ビセック（DF）のアシストからヘンリク・ムヒタリアン（MF）がヘディングシュートで6-2。4点差となる。

以降は試合は動かず、インテル・ミラノが6-2で勝利した。

なお、インテル・ミラノは26分にラウタロ・マルティネス（FW）、89分にニコロ・バレッラ（MF）に、またピサは15分にマリウス・マリン（MF）、56分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）、78分にエベネザー・アキンサンミロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

