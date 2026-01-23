【闘病】「歯ぐきの出血」が“女性”に多い『血液の難病』のサインだったとは…

妊娠中に指定難病「特発性血小板減少性紫斑病（ITP）」を発症したAYAKOさん（仮称）。一度は寛解したものの、10年後に再発。責任ある教諭の仕事を離れる悔しさや、単身赴任中の夫に代わり家計と育児を支える不安から一時はどん底の気分に。しかし家族や主治医の支えで克服し、現在は薬の副作用と付き合いながら、音楽療法など新たな夢に挑戦する彼女の不屈の軌跡を紹介します。

体験者プロフィール：

AYAKOさん（仮称）

夫と子ども2人の4人で暮らす40代の女性。13年前、長女を妊娠中に突然身体中に点状出血が現れ、病院で検査したところ「特発性血小板減少性紫斑病」と診断された。入院治療の甲斐もあり、一度寛解したが10年後に再発。現在も通院とステロイド薬を内服しながら、特技のピアノを生かしてさまざまな施設で音楽療法の仕事に取り組んでいる。

仕事と妊娠で充実した日々を突然襲ってきた病

編集部

はじめに特発性血小板減少性紫斑病について教えていただけますか？

AYAKOさん

特発性血小板減少性紫斑病（ITP）は血小板の表面の抗原に対して自分の抗体が反応し、血小板が脾臓で破壊される自己免疫疾患の一種です。厚生労働省の指定難病にも入っており、子どもや女性が発症しやすいそうですが、子どもの場合は感染症や予防接種で発症、私のような成人女性は突然発症して慢性化することが多いといわれます。

編集部

AYAKOさんの場合、自覚症状にはどのようなものがありましたか？

AYAKOさん

私の場合、一番分かりやすかったのは全身に現れた点状出血です。その当時私は妊娠中で、突然現れたので急いで近所のクリニックを受診しました。ほかにも歯を磨いた時に歯ぐきからの出血、鼻血が止まらない、便に血が混じる、月経で出血が止まりにくいなど、出血に関する症状が起こりやすくなりました。

編集部

妊娠中の病気の発覚は、かなり大変だったことが想像できます。

AYAKOさん

はい。当時は長女を妊娠中で、妊娠後期に突然病気を発症したのでとにかく衝撃でした。

編集部

病院ではどのような検査、説明がありましたか？

AYAKOさん

病院で骨髄検査を受け、「特発性血小板減少性紫斑病」と診断されました。発症してすぐは何ともなかったのですが、風邪をひくと血小板が3万くらいまで下がることもありました（正常値は15～40万）。医師からは「血小板が2万を切ったら入院してステロイドの治療を始める」と言われました。

編集部

1回目の発症時は入院することなく、無事に出産されたそうですね。

AYAKOさん

はい、1回目は治療をしながら出産し、その後は寛解しました。

編集部

その後はいかがでしたか？

AYAKOさん

寛解から10年経ってから再発してしまいました。当時は認定こども園の教諭として忙しく働き、夫は単身赴任だったのでほとんどの家事や子どもの送迎を1人でこなしていました。ある時、急に胃の痛みを強く感じたため、近所のクリニックで胃カメラや検査を受けた結果「血小板が7万しかないから、すぐに大きい病院で診てもらうように」と言われ、総合病院を受診することになりました。

編集部

再発が判明した時の心境はどのようなものでしたか？

AYAKOさん

「まさか！また自分が！」と思い、気分は沈んでどん底でした。入院になれば仕事もしばらくできなくなります。当時責任の重い仕事もしていたため、「自分はこれからどうなるのかな」と不安だらけでした。

応援してくれる家族、医療従事者の存在が立ち直るきっかけに

編集部

再発時について詳しく教えてください。

AYAKOさん

2回目はとうとう血小板が2万以下になり、入院することになりました。最初の1年間は本当にどん底の気持ちで、家に引きこもって外にも出ませんでした。なにより、仕事を途中で抜けたことが気掛かりで、入院中も号泣して看護師さんにひたすら話を聞いてもらっていました。

編集部

立ち直れたきっかけは何ですか？

AYAKOさん

家族の存在です。いつも私を心配してくれたこと、そして子どもたちが頑張る姿を見ていると「このままではあかん！」と思い、動き出す決意をしました。また、病院では看護師さんや看護助手さんなど、色々な人が話しかけてくれてコミュニケーションを取ってくれたことも本当に助けになりました。そして、いつでも私に寄り添って治療法を考えてくれたり、話を聞いてくれたりした先生には一番感謝しています。「この先生で良かった」と思える今の先生と出会えたから、自分のやりたいことに挑戦出来ていると思います。

編集部

現在の体調、生活の様子を教えてください。

AYAKOさん

再発して3年が経ち、現在もステロイド薬を服用しているので副作用で夕方にだるい、しんどいと感じる日がたくさんあります。息子のサッカーが生活の中心にありますが、無理はせずに自分の体調を一番に考えて毎日をこなしています。仕事上ピアノが弾けるので、地方の施設に音楽療法へ行ったり、手話を勉強したりしています。薬を調整しながらやりたいことへ挑戦して、人生を楽しんでいるという感覚がありますね。

編集部

AYAKOさんはSNSもされていると伺いました。

AYAKOさん

病気から立ち直ったのを機に、病気用のインスタグラムを開設しました。インスタグラムを通じて、同じ病気の人や薬の副作用に悩む人の相談に乗るなど、多くの方とやりとりさせてもらっています。

編集部

インスタグラムでは病気のこと以外に何か発信されていますか？

AYAKOさん

私は音楽が好きなので、自分の好きなアーティストや楽曲を皆さんに広めています。特にワンオクロックの「wasted nights」にはまっています。歌詞のワンフレーズにある「don’t be afraid to dive（挑戦することを恐れるな）」が好きです。

