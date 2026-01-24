SNSが多くの人の心をつかむ理由は、いいねやフォロワーで「報われたい」欲を満たす設計を巧みに採り入れているからだ。しかし、TikTokはその前提を満たさないにもかかわらず、若い世代を虜にしている。ユーザーの時間を溶かすように奪う、新しくも恐ろしい仕組みとは。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。

「意味ない」TikTokの動画を見るのが

やめられない若者たち

私は大学で非常勤講師を務めている。そこでしばしば耳にする言葉がある。

「意味ないTikTokの動画とかめっちゃ見ちゃう」

「全然記憶に残らないのに、なんかショート動画見ちゃうんですよ」

若者世代はタイパ（タイムパフォーマンス）に厳しいとか、行動の意味をやたら求めるとか、言われるわりに、TikTokについては寛容なのか!?とツッコミを入れたくなる。

どういうことなのだろう、はて。

面白いのは、TikTokが、従来のSNSとはまったく異なる様相を呈していること。

じつはこのアプリの特徴は、「発信者ではない人も多く見ている」ということなのだ。

総務省の「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、TikTokは全年代の利用率は32.5％、10代の利用率は70.0％、20代は52.1％である。一方でX（旧Twitter）の利用率は全年代49.0％、10代65.7％、20代81.6％である。もはや10代のなかでは、XよりもTikTokを見ているユーザーのほうが多い。

だが、TikTokユーザーのなかで、動画を投稿したことがある人の割合はたった5.1％にすぎない（株式会社Utakata調査、2024年）。ものすごく少ないのだ。

ちなみに同調査において、Xで投稿をしたことがある人の割合は83％にのぼる。つまりTikTokとXは一括りに「SNS」と言っても、どれほど自分が投稿するかなど、関わり方はまったく異なるメディアなのである。

