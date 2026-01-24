プロ・リーグ 25/26の第22節 スタンダールとヘントの試合が、1月24日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはアドナネ・アビド（FW）、トーマス・アンリ（FW）、テディ・テウマ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ヘントのアブデルハク・カドリ（MF）のアシストからウィルフリード・カンガ（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

さらに31分ヘントが追加点。伊藤 敦樹（MF）のアシストからウィルフリード・カンガ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

スタンダールは後半の頭から2人が交代。アドナネ・アビド（FW）、ナイェル・メサトゥ（DF）に代わりベルナルド・ヌグエネ（FW）、デニス・エッケルト（FW）がピッチに入る。

62分、スタンダールが選手交代を行う。トーマス・アンリ（FW）からルネ・ミトンゴ（FW）に交代した。

66分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

70分、スタンダールが選手交代を行う。ダーン・ディエルクス（DF）からトビアス・モール（MF）に交代した。

81分、ヘントが選手交代を行う。伊藤 敦樹（MF）からエメ・オムバ（MF）に交代した。

84分ヘントが追加点。ミハウ・スクラシ（FW）のアシストからウィルフリード・カンガ（FW）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。ウィルフリード・カンガ（FW）はハットトリックを達成。

85分、スタンダールが選手交代を行う。ヘンリー・ローレンス（MF）からデービッド・ベイツ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分ヘントが追加点。マクシン・パシュコチ（DF）がヘディングシュートで0-4。4点差となる。

その後もヘントの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘントが0-4で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し81分までプレーした。

