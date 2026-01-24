23日、召集された通常国会の冒頭で衆議院が解散された。与野党から批判の声が挙がっていた中で、なぜ解散となったのだろうか。テレビ朝日・政治部の大石真依子記者と考える。

大石記者は与野党から挙がる批判の声について、以下のように語る。

「中道の野田代表や国民民主の玉木代表も、まずは年度内に予算を成立させるのが筋だろうと、声高に批判している。また与党の中からも、まず年度内に予算成立をさせてからでよかったのではないかという声はある。ただ高市総理としては今、支持率が高いし勝負に出ようということだと思う」（大石真依子記者、以下同）

国会で本格論戦の前が“勝負のかけ時”か…解散の背景を語る

ではなぜ今のタイミングでの解散となったのだろうか。

「今、（ANNの）世論調査でも各社の調査でも支持率がすごく高い。通常国会が始まると予算審議が連日続き、予算委員会で野党からの追及の場面が増え、野党の見せ場が増えてしまう。国会が開かれると支持率が落ちるのは常ということもあり、『今が勝負のかけ時だ』と判断されたのだと思う」

今回の解散のタイミングについて、OTEMOTO創刊編集長・小林明子氏は次のように疑問を呈する。

「“支持率が高いうちに”というのはわかるが、与党としても高市総理としても、やらなければならないことをやりたいという思いがあるのに、それを差し置いてでも自分の信を問うために選挙をやるというロジックで、共感するのが難しい。本当にそれって皆が思っている大変なことよりも大事なのかなとモヤりました」（OTEMOTO創刊編集長・小林明子氏）

一方、野党側の情勢について、大石記者は「勢いがあるかと言われると決してそういう状況ではないと思う」と語る。

「野党の中でも、例えば野党がまとまって過半数取るような動きがあるわけではなく、票は分散されるだろうという見通しかと思う。それぞれがそれぞれの目標を掲げて頑張っている様子で、野党その他で235という数字がどう変わっていくかだ」（大石真依子記者、以下同）

解散をきっかけに立憲民主党と公明党が急遽、新党「中道改革連合」を結成したが、1週間たった今、各党からはどのような評判となっているのだろうか。

大石記者は以下のように、実際の声を明かした。

「選挙目当ての数合わせという批判は与野党から出ている。一方、内部を取材してみると歓迎の声のようなものもあり、“元立憲”のベテラン議員は『このまま行けば立憲も公明もジリ貧だった』『高市総理の1人勝ちをみすみす許さないためにも、新党でまとまらないといけなかった』と話されていた。お互い党としてこの先の展望が描けない中で苦肉の策というか、もともとの政策の親和性があったと言う人もいるが、解散が引き金になり一気に距離が縮まったという印象を受ける」

与野党からの声を受け、小林氏は「数合わせが果たして成功するのかが気になるポイントだ。選挙協力の意味合いもあったと思うが、選挙区と比例でそれぞれ分担することで勝算はあるのだろうか」と述べる。

これに対し大石記者は「まさにそこが未知数だ」と語る。

「自民党内からは選挙に向けて警戒感が出ている。これまで自公で26年やってきて各地でも選挙協力についても体制が出来上がっている中で、これまで通りにはいかないので、自分たちが本当に勝ち切れるのかという不安がある。現役閣僚の1人が、プラス要素（高市総理個人の人気）とマイナス要素（公明が立憲と手を組んだこと）が入り混じっているため、選挙結果は蓋を開けてみるまでわからないと話していた」（大石真依子記者）

