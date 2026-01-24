「浜田、不利」

初めてそう書かれたのが、この試合でしたね。それまでは、KOするかどうかの記事ばかりでしたから。

レネ・アルレドンド（メキシコ）に挑戦するWBC世界ジュニアウエルター（現スーパーライト）級タイトルマッチは1986年（昭61）7月24日、両国国技館で行われました。

25歳のアルレドンドは35勝33KO2敗の強打の王者。来日後の公開練習でも、しなやかな動きと笑顔で周囲を魅了したそうです。身長1メートル80。オレとの身長差は10センチ、リーチ差も6センチ。日に日に評価が上がってました。

気になりませんでしたね。チャンピオンなんだから当たり前。驚きもないし、想定外でもない。オレは7月21日に九段のグランドパレスに入り、22日は散髪。髪とガウン、トランクスは、オレにとっては「舞台衣装」だから、ビシッとしました。

散髪した日の夜からは、電話帳2冊を枕にしました。髪が乱れないためです。前日の23日には、体重もリミットを下回りました。

アルレドンド対策もできてました。

（1）初回から攻める＝記者会見でも宣言しましたから、駆け引きなしです。そこで相手が出てくるか、下がるのか。接近戦なら負けないと思ってました。

（2）3、4ラウンド勝負＝打ち疲れてスタミナが切れたら、と言われますけど、オレがガンガン攻めたら相手もダメージがある。勝負となるのが3、4ラウンドであろうと。

（3）顎でなくガードを打つ＝王者はガードが堅いから、簡単には破れない。構わずガードをガンガン打って、腕をしびれさせる。すると、必ず苦しくなって打ち返してくる。

（4）同時打ち＝アルレドンドの試合は、狙って仕留めるパターン。それをさせないように、接近して連打。右に左を合わせる、とかじゃない。苦しくなって打ってきた時に、オレが打てる方のパンチを同時に打つ。先に当たれば勝ちです。

オレの一番の武器は踏み込みのスピードだった。どうやって速く踏み込むかの練習は、何回もした。ただ踏み込むだけじゃない。踏み込むと見せかけて下がる。そうやって接近し、連打すれば、相手は苦し紛れに打ってくるわけです。その瞬間に、一発で仕留めるのがパターンでした。

午後7時37分。「浜田選手、入場です」というアナウンスと同時に、控室を出ました。国歌吹奏中も体を動かした。初回から行くための準備ですね。

ゴング。

先に打つと決めてましたけど、何を打つかは決めていなかった。ゴングが鳴って、相手がゆっくり出てきた。その瞬間、左が当たる感覚があった。今、当たると。

左ストレート。

胸に当たった。効いた、と思いましたね。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。