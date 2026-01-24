第102回箱根駅伝が1月2、3日に行われ、青山学院大学が3連覇で9度目の優勝を達成。往路、復路、総合成績ともに新記録で頂点をつかみました。1月18日にはCS日テレジータスで「続報！箱根駅伝 日テレジータス特別編」が放送され、山上り5区を戦い抜いた選手たちの裏側が明かされました。

往路の最終区間である5区は、小田原中継所から芦ノ湖までの20.8kmのコース。標高約874mの最高地点まで、一気に駆け上ります。これまで“山の神”の逆転劇など、数々のドラマが生まれました。

王者の大エースが5区へ ライバル校の本音

5区で注目が集まったのは青山学院大学の黒田朝日選手(4年)の抜てき。2年連続2区で快走をみせていた王者の大エースが初めて箱根の山に挑みました。

当日変更で黒田選手の名前が入り、他大学のランナーも衝撃。3度目の5区挑戦となった山梨学院大学の弓削征慶選手(4年)は、「朝見てビックリしたわ」と驚きます。

さっそうと5区の待機所へ現れた黒田選手は、同学年で2年連続5区となる城西大学の斎藤将也選手(4年)に挨拶。城西大学ベンチからは「ヤバ〜」と声が上がり、斎藤選手は「山、上るの？うわ〜、怖いな」と苦笑い。黒田選手が「ビックリした？」との声には、「めちゃビックリだよ」とライバル校を驚かせました。

そしてレースでは、さらに衝撃の激走。黒田選手は先頭と3分24秒差の5位でスタートし、ほぼ同時に出た斎藤選手をすぐにかわして、4位に浮上。7キロ付近の大平台ですでに先頭と1分差を縮めます。1区を走った小河原陽琉選手(2年)は「わんちゃんあるぞ」と期待の声。

先頭争いでは早稲田大学の工藤慎作選手(3年)が中央大学を抜いてトップに浮上する中、黒田選手は10キロ手前で國學院大學の郄石樹選手(1年)を追い抜き、13.6キロ付近では中央大学を抜いて2位に浮上します。そしてついに15キロ過ぎには小田原中継所で2分12秒差のあった早稲田大学を視界にとらえました。

フィニッシュ地点の芦ノ湖では大盛り上がりの青山学院大学。残り1.8キロ付近でついに逆転すると、ライバル校も思わず笑みを浮かべ、その戦いの結末を見届けます。5区途中まで先頭を走っていた中央大学は1区の藤田大智選手(3年)と3区の本間颯選手(3年)が「神、超えたでしょ」「メッシくらいだよな」「山のメッシだな」と表現する様子もありました。

レースは黒田選手が歴史に残る大逆転劇で決着。区間記録を1分55秒も更新する異次元の走りで最後の箱根路に伝説を残しました。

戦い抜いた選手たちの裏側

ルーキーも奮闘。総合2位に入った國學院大學は、郄石選手が黒田選手に抜かれはしたものの、1時間10分05秒の1年生最高記録をマークしました。順位を一つ落としますが、上級生の強力なランナーに囲まれた中で、区間4位の力走をみせました。

実は郄石選手、フィニッシュ直前、右に曲がるところを直進。コースを間違えるハプニングがありました。レース後、前田康弘監督から、「郄石すげーじゃん！」とほめられますが、「道間違えてんじゃねーよ最後！」とツッコミも忘れず。指揮官は、「やばいわ。5区1年生先記録じゃん」と大興奮の様子でした。

さらには亡き父への思いを持って駆けたランナーもいました。帝京大学の浅川侑大選手は19位で受けたタスキを17位まで押し上げる、区間8位の力走。フィニッシュ後は仲間の胸で大粒の涙を流しました。

実は前回大会、16人のメンバーに入るも走ることは叶わず。「今年は絶対家族に見せてあげようと思っていたんですけれど、父が亡くなってしまって、父に見せられなかったって思いがありました。レース中も監督から、お父さんが見ているぞって子をかけてもらって、本当に見せたかったって思いが強かった」と思いが詰まった20.8キロを振り返ります。

浅川選手はレース中に背中を押してくれた中野孝行監督の元へ。監督の胸に顔をうずめます。「よく頑張った、よく頑張ったよ。親父も喜ぶって。見せたかったよね。でも見てるって、絶対見てるって。よく頑張った」と監督の温かい言葉が芦ノ湖に響きました。

帝京大学は復路で往路17位から驚異的な巻き返しをみせ、総合9位フィニッシュ。史上最大の大逆転シード権奪取を達成しました。