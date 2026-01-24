ＮＨＫが２０２６年度予算を発表した。

滞納を続ける契約者への民事督促など営業活動を強化し、１９年度から続いていた受信料収入の落ち込みに底を打たせようとする意思を感じる強気予算だ。だが物価高やテレビ離れの影響で、支払いの母体となる契約総数自体の減少は続いており、公共放送の財政が危機に直面している現実に変わりはない。（文化部 旗本浩二）

契約総数減でも増収見込み

今月１３日に発表された２６年度収支予算によると、事業収入は前年度比１４６億円増の６１８０億円。このうち受信料収入は５９１０億円で、予算比で同１０９億円増を見込む。ＮＨＫでは、コロナ禍に加え、２３年１０月からの受信料１割値下げにより、２７年度まで４年間で１０００億円の経費削減を余儀なくされ、同年度の収支均衡が目下、最大の財政目標となっている。ところが、昨今の物価高やテレビ離れにより、収入の母体となる契約総数の減少傾向が続いており、収支均衡に黄信号が点灯していた。

契約総数が減るのに増収を見込んでいることについて、１３日の予算説明会では質問が相次いだ。カギとなるのは、２４年度決算での受信料収入が予算策定時の予想より大幅に増加し、５９０１億円となった点だ。文書や放送を通じて受信契約を促す「新たな営業アプローチ」が徐々に根付きだしたようで、それを踏まえ、２５年度の決算見込みを５９００億円と算出。２６年度予算は、前年度決算比１０億円増として、５９１０億円が確保できると見込んだのだ。

予算通りの収入が現実に得られるなら、確かに１０億円でも増収となり、収入の落ち込みに底を打たせたとも言える。この点、担当者は「契約件数が減少しているので、４０億円規模の減収とはなるが、一方で未収（契約者の不払い）を減らし、収納対策を強化するので収納率が改善していく。それを想定すると５０億円規模になる」。つまりその差額の１０億円分がプラスになるとの見立てだ。

放送法上、テレビなどがあれば受信契約義務を負うことになっているが、インターネットを介してニュースや娯楽番組が視聴できる時代となった今、テレビを持たない人も増えている。「テレビを持って！」とはＮＨＫがお願いするわけにもいかず、契約総数自体の減少は、テレビ所有者の中で未契約者を見つけだして契約にこぎ着ける以外には、ＮＨＫとしてはいかんともしがたい。

支払い督促でアナウンス効果

だが、契約者の滞納は、相手も把握できているだけにＮＨＫ自身の努力で改善可能だ。つまり、契約総数減少による減収分を未収対策による成果で収入増につなげる戦略だ。１年以上滞納している未収数は、２５年度末で１７４万件（見込み）。これが俎上（そじょう）に上ることになり、ＮＨＫは昨年１０月、民事手続き強化に向けた「受信料特別対策センター」を設置。不払い者に対する支払い督促の申し立てを過去最大規模で実施することを１１月に発表した。

１０〜１２月の申し立ては全国で３９８件で、既に上半期の１４９件を上回っている。督促強化の発表による“アナウンス効果”もあったようで、発表後、滞納者が自主的に支払い再開に転じる事例も増えているという。とはいえ、２６年度予算では、未収削減を１０万件とはじき出しており、ハードルはかなり高い。

こうした状況下にもかかわらず、増収見通しの予算を組んだのは、単なる“意気込み”のようにも感じられる。ただ、それなりの算定根拠もあるようだ。それが肝心の契約総数の減少見通しだ。２４年度末時点で契約総数は４０６７万件。それが２５年度末は、減少傾向は続くものの３０万件減の４０３７万件で踏みとどまるとみているのだ。その上で２６年度予算では、契約総数を４０１０万件と見込む。

契約数減「営業面での努力が不足しているから」

しかし、２５年度の契約総数は、既に昨年９月末の時点で２４年度末より２４万件減っており、残り半年間で減少幅を６万件に抑えないと、２５年度末で３０万件減とは算出できないはずだ。もくろみ通り、契約減少トレンドが落ち着くかは不透明だろう。

また、そもそも減少幅が小さくなったところで、減少トレンドが続く以上、未収分をすべて解消したとしても、いずれその“貯金”も消えることになるのではないか。

そんな予測を２１日、最後の定例記者会見に臨んだ稲葉延雄会長にぶつけてみると、穏やかに説明してくれた。「私はそのように直線的に世の中が動いていくとは考えていない。（契約総数減という）今のような減少が起こっているのは、率直に言って、人員と経費を増やすとか、営業面での努力が不足しているからではないか。その努力により、流れを変えることができれば、そうした予測が間違っていたことになる。私はそれをやってみたい。努力に限界はない」と述べた。どうやら退任にあたり、受信料収入の下げ止まりをその目で確かめられないことに心残りがあるようだった。

「予算削減でもしっかり番組制作」

経費の１０００億円削減の方針を受け、支出面は相変わらず厳しい。事業支出は民放との中継局の共同利用などで前年度比４３６億円増の６８７１億円と膨らみ、予算ベースで４年連続の赤字となる。収支の差額は還元目的積立金で補う。

番組制作費など国内放送費は、衛星放送で約１６．８％、地上放送で約４．９％とそれぞれ番組費を削減し、２０２億円減の３０４１億円とした。２５年度はミラノ・コルティナ五輪関連の費用ものしかかっていたが、それがないとしても、大幅削減のように思える。「コンテンツの質と量はしっかり担保する」とＮＨＫは強調するが、ＢＳを中心に今でさえ多い再放送、再利用番組が増えるのではないか。

新年度の番組ラインアップは２月に発表されるが、稲葉会長は「予算を削減してもコンテンツはしっかり制作できることを確認した上で、予算カットを実行している。どの分野でも生産性が上昇しており、以前より安く制作できる。心配はご無用だ」と太鼓判を押す。２５日から会長に就任する井上樹彦副会長も「（コンテンツの）質の維持向上のために我々は経営をしているので、この一点にあらゆる施策を集中していきたい」と述べた。

とはいえ、職員の間からは「新年度も人気番組を再活用する方針が示された。このままでいいのか不安だ」との声も上がる。例えば、ハイビジョン画質のＮＨＫＢＳでは、実質的な再放送にあたる「選」をつけた番組が以前から多く、視聴者から不満の声も上がっていた。この点、２１日に記者会見した山名啓雄メディア総局長は「『選』は、定時番組の中で次の新作を見ていただくにあたって、これを見ていただいたらいいのではないか、あるいは、見た後でこれを見ていただくと、楽しんでいただけたり、理解が深まったりという意図を持って編成している」と説明した。「選」には、それなりの意味があるとのことらしい。

退任にあたり、稲葉会長は「コンテンツ制作を命とするＮＨＫにとっては、その担い手である職員の人件費を削るべきでないと判断し、むしろベースアップで現場を応援してきた。そのかわりに設備投資や建設投資について、後回しにできるものは後に回し、経費を節約できるものは節約して、２７年度の収支均衡をおおむね確かなものにすることができた」と自信を見せた。

ＮＨＫを取り巻く厳しい状況下、確たる収入を確保し、視聴者を十分に満足させられるかは、井上新会長以下、役職員の努力にかかっている。