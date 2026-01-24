¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ö40ºÐ¤Î¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡¡Ãæ¹ñÎ±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¡Ö¼«Ê¬¤Ç¿ÍÀ¸¤ò·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦24ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù¡Ê³Ö½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£2Ç¯È¾¤ÎµÙ¶È¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯10·î¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡È¤³¤¸¤ë¤ê¡É¤³¤È¾®Åç¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢°æÁðÅò¡ÊÅìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¡Ë¤«¤éÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡¢³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥µ¥¦¥Ê¤Ë·Þ¤¨¡¢¿´¿È¤¬¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¾õÂÖ¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤½Ð¤¹¥µ¥¦¥Ê¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á°²óÊüÁ÷¤Ë¼ý¤Þ¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ï¡¢³°µ¤Íá¸å¤ÎÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¿Í¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµïÌ²¤ê»ö·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Åç¤¬¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤ó¤ÊÂç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤¬¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¸å¤Ï¡¢¾®Åç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëËÜ²»¥È¡¼¥¯¤Ø¡£¹â¹»¼õ¸³¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»1Ç¯¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤ÆÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢TBS¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¸¤ë¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Åç¤¬¡¢»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·Ãæ¹ñÎ±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¿ÍÀ¸¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ35ºÐ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£29ºÐ¡¢º£¤«¤â¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¡¢É×¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢µÙ¤àÆü¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Á°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦´¶³Ð¤Çº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Åö»þ¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤ò½ä¤ê¡¢¹â¶¶¤«¤é¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡É¸å¤À¤«¤é¤³¤½Èô¤Ó½Ð¤¹ËÜ²»¤¬Â³¡¹¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½ºßÃÏ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾®Åç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢23Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØºÆ²ñÄ¹¹¾¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±Ç¯8·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£25Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ò¤É¤â¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£11·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
