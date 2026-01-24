＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年。「いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！ さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

みなさん、こんにちは〜！ いぎなり東北産の世界の神様！ 伊達花彩です！ 今日も【伊達神文】を読もうという気持ちになって早速読み始めてくれたそこのあなた！ 本当にありがとうございます！

今回はこちらです。「2026年の誓い」ということなんですが…何を誓おうかな〜。まずは「部屋がきれいな状態を1カ月は保つ！」。そして「汚い状態は3日までにする！」。これを誓います！ 家にいる時間が少なくなるにつれて部屋がどんどん荒れていってしまう人間なので、どんな状況でも毎日きれいな部屋を保つことができている方を尊敬しています…。自分の部屋が汚いとやはり気分が良くないので「しっかり片付けて自分時間を確保するぞ〜！」の気持ちです！

あとは「楽しむ！」。1日24時間をどう楽しむかを考えて生きてみたいな〜と思っています。いつも元気なイメージの私でも「うわ〜、今日は頑張れない日だな〜」と思う日がけっこうあったりします。最近は「せっかく1日に24時間もあるんだったら楽しんで生きなきゃだめだ！」という気持ちにしています！ この気持ちも1年間持続することを誓いたいですね！

あとは今年も「おいしい食べ物にたくさん出会いたい」ですね！ 去年はクラッカーにクリームチーズと蜂蜜をかけて食べることにハマったり、ベーグルにはハマったり、相変わらず焼き肉が大好きだったり…と、のびのび楽しく生きていたので、今年もおいしい食べ物を見つけて幸せになりたいと思っております。みんなもツアーの遠征先でおいしい食べ物と出会っていて、楽しそうでございますハート まーぜーて！

2026年もたくさんの人と出会ってたくさん笑って行きたいです！ さて、本日も伊達神文をご愛読いただき、ありがとうございました！ これからも何とぞよろしくお願いします！ それでは、ばいなら〜39★【伊達花彩】

◆伊達花彩 2005年（平17）3月21日生まれ、20歳の宮城県産。動物が大好きで怖いもの知らずの元気っ子。愛称は「かーや」。メンバーカラーは赤。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らう゛ハート戦せーしょん」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。う