お葬式当日の朝「どうしよう！」配るはずのお饅頭を忘れる【致命的なミス】凍りつく親戚一同を救ったのは

筆者の話です。

島のお葬式の準備中「お饅頭はいつ来るんだ？」という父の一言で空気が止まりました。

親戚の知恵と島のつながりが、まさかの【大ピンチ】を救ってくれた出来事です。

父の一言で固まった

瀬戸内海の島にある実家では、今も家でお葬式を行います。

親戚が役割を分担しながら、買い物や準備を黙々と進めていました。

告別式当日の朝、祭壇の最終チェックをしていた父が、ふと



「お饅頭はいつ来るんだ？」





一筋の光が見えた

と口にした瞬間、親戚一同がピタッと動きを止めます。法要の締めくくりに欠かせない「お饅頭の手配」を誰もしていなかった事実が一気に広がり、胸の奥にヒヤッとした緊張が走りました。

「どうする？」という小声があちこちから聞こえ、微妙なざわつきが広がります。



時間は刻一刻と進み、買いに行くにも間に合うのか不安が募っていきました。

そんな中で、

「そういえば、あそこの和菓子屋で働いてた親戚のおばあちゃんがいる！」

と誰かが思い出し、場の空気が一気に変わります。

そのおばあちゃんに連絡を入れると、急ぎでお店に掛け合ってくれることになり、胸の緊張が少しゆるんだ気がしました。