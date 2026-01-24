特別感、ハンパないーーッッ♡【ミスド】うちカフェ華やぐ「限定ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】に、店頭では出会えないドーナツがあるのを知っていますか？ ネットオーダー限定で購入できる商品が存在し、チョコやクリームを贅沢に使用したラインナップなんです。今回は、そんな“知らなきゃ損”と思える「限定ドーナツ」をご紹介。特別感もあるので、差し入れや手土産にもおすすめです。

どこを食べてもチョコが嬉しい！

サクサク感のあるオールドファッション生地の片面に、チョコレートをコーティングした「たっぷりチョコファッション」。@megumiko_maniaさんが「チョコが主役」と紹介するほど、しっかりチョコ感が楽しめるドーナツで\194（税込）。食べ応えもありそう！

映え度◎ Ｗチョコで幸福度もアップ

ピンクが可愛いストロベリーチョコとチョコレートをコーティングした、ビジュアル抜群の「ストロベリー & チョコファッション」は\205（税込）。1個で2つの味わいが楽しめる贅沢感がたまりません！ どっちから食べるか迷っている時間も幸せを感じられそう。

病みつき必至のふんわり食感とＷクリーム

見た目はシンプルですが、こだわりがギュッと詰まった「カスタード & エンゼルクリーム」。粉糖をまとったふんわりやわらかなイースト生地の中には、ホイップクリームとカスタードクリームがたっぷり！ クリーム好きは食べ逃し厳禁の一品です。お値段は\194（税込）。

ご褒美感◎ ケーキのようなドーナツ

チョコレートのデコレーションが華やかな「ダブルクリームフレンチ」は、\194（税込）。フレンチクルーラー生地で、ホイップクリームとカスタードクリームをサンドしたご褒美感たっぷりの一品です。お皿に移して、じっくり味わいたいドーナツ。

ネットオーダーはテイクアウトのみ。レジに並ぶ必要がなく、希望の日時に受け取れるのも嬉しいポイントです。ぜひ、チェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N