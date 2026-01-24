モーニング娘。'26のリーダー・野中美希(26)が公演を欠席することが23日、分かった。ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。



【写真】無念の欠場となった野中美希

「メンバーの野中美希ですが、昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察および検査を受けたところ、『腰椎椎間板ヘルニア』との診断を受けました。」と公表。「その後、加療を受けながら経過観察を行っておりましたが、再び強い痛みが出ており、現時点では移動およびパフォーマンスが困難であると判断いたしました。」と説明した。



野中は現在開催中のハロプロメンバーが総出演する2パターンのコンサート「Hello!Project 2026 Winter -White Tales-/-Silver Trails-」に出演していたが、1月24・25日の愛知「Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール」での公演を欠席することになる。公式サイトは「欠席によるコンサートチケットの払戻し対応はございません。ご了承下さい。」とした。



野中も自身のブログで愛知公演の欠席を報告。「加療に加え、トレーナーの指導のもと、腰の負担軽減が期待できる体幹トレーニングやコンディション調整を継続して行い、なるべくお仕事に穴を空けないよう取り組んできました。しかし今回は現在の状態を踏まえ、お休みすることになりました。突然のお知らせになってしまい、ごめんなさい。出演を楽しみに待ってくださっていた皆さん、そして関係者の皆さまに、改めてお詫び申し上げます。」と謝罪した。



モー娘。は2025年の年頭は11人だったが、同年中に生田衣梨奈、羽賀朱音、横山玲奈が卒業し8人体制となっていた。人数が1桁となるのは2011年の10期メンバー加入前まで遡る。24、25日は野中の欠席で7人での公演。2010年12月に亀井絵里、リンリン、ジュンジュンが卒業した後に半月だけ5人体制の時期があったが、それ以来の少なさとなる。



（よろず～ニュース編集部）