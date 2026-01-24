モーニング娘。’26の山愛生（20）が23日までにグループのブログを更新。元モーニング娘。の飯田圭織（44）と上野動物園でパンダを観賞したことを報告した。

山は「飯田圭織さんと一緒に上野動物園に行ってきました パンダさんに会いに行こう！って約束をしていたので、パンダさん達が中国へ帰る前に行けて良かった」とつづり「お仕事の都合の良い日を選んで観覧抽選申し込み ちょうどメンバーといる時に当選結果届いて、ドキドキしながらみてみたら、無事に当選 めっちゃ嬉しくて『当たった！』って思わず叫びました笑」と喜んだ。

続けて「パンダさん起きてるといいな〜って会いに行ったの レイレイさんは起きてたけど、葉っぱの後ろの方に隠れててあまりみえなかった、、、でも、めっちゃ食べてて、もぐもぐしてる姿が可愛かった シャオシャオさんは、めっちゃ手前の隅っこでぐでーんってしてて可愛かった めっちゃ近くでみれた みれる時間が本当に短くてタイムアタックですね笑」と当日を振り返った。

さらに「飯田さんがお土産に、お揃いのパンダさんポーチプレゼントしてくださったんです 一緒にパンダさんみた記念 ありがとうございました」と飯田とのツーショット写真を添えた。